Съедаются ещё до того, как остыли: жареные пончики на сметане, от которых сложно оторваться

Жареные пончики на сметане — тот случай, когда из самых обычных продуктов за полчаса получается десерт "как из детства": пышный, мягкий и с хрустящей румяной корочкой. Это отличный вариант, когда нужно быстро организовать чай для семьи или гостей, а духовку включать не хочется. Главное — замесить правильное тесто и не перегреть масло на сковороде.
|Вид пончиков
|Основа
|Способ приготовления
|Особенности вкуса
|На сметане
|Сметана, яйцо, разрыхлитель
|Обжарка в растительном масле
|Очень мягкие, ароматные, дольше не черствеют
|На кефире
|Кефир, сода
|Жарка во фритюре или на сковороде
|Пышные, с лёгкой кислинкой
|Дрожжевые
|Молоко, дрожжи
|Длительная расстойка и жарка
|Воздушные, но требуют больше времени
|Запечённые
|Молоко или йогурт
|Выпечка в духовке
|Менее жирные, более "булочные"
|Пончики на сметане хороши тем, что готовятся без дрожжей, не требуют ни расстойки, ни сложного оборудования вроде планетарного миксера или блендера: достаточно одной миски, венчика и сковороды с растительным маслом.
Чтобы замесить тесто на небольшую партию пышек, подготовьте:
• 400 г пшеничной муки;
• 125 г сметаны (подойдёт любой жирности);
• 1 яйцо;
• 50 г сахара;
• 7 г разрыхлителя;
• 250 г подсолнечного масла (часть в тесто, остальное для жарки);
• 1 щепотка ванилина;
• чуть-чуть соли.
Из этого количества получается порция для семьи из 3-4 человек. При желании можно сразу умножить пропорции на два и часть готовых пончиков заморозить после охлаждения.
Подготовьте основу.
Разбейте яйцо в глубокую миску, всыпьте сахар и щепотку соли. Взбейте венчиком до лёгкой пены, чтобы кристаллы сахара начали растворяться, а масса стала однородной.
Добавьте сметану и масло.
Влейте примерно 70 мл подсолнечного масла (не ароматизированного) и положите сметану. Перемешайте до гладкой кремовой консистенции. Здесь можно воспользоваться ручным венчиком, миксер не обязателен.
Введите сухие ингредиенты.
Просейте муку, чтобы насытить её воздухом и убрать комочки. Смешайте муку с разрыхлителем и ванилином, затем частями подсыпайте в сметанно-яичную смесь, каждый раз аккуратно размешивая лопаткой. Важно не "забить" тесто мукой: оно должно получиться мягким и податливым, но не липким.
Раскатайте и вырежьте заготовки.
Выложите получившееся тесто на слегка припылённую мукой рабочую поверхность, подмесите и раскатайте в пласт толщиной около 1-1,5 см. Стаканом вырежьте крупные кружочки — будущие пончики. Крышкой от бутылки сделайте отверстие в центре каждого кружка, формируя классические "кольца". Обрезки теста можно собрать, снова раскатать и повторить вырезание.
Разогрейте масло.
Налейте в широкую сковороду или сотейник подсолнечное масло так, чтобы пончики во время жарки были покрыты хотя бы наполовину. Разогрейте до среднего огня: масло должно шипеть, но не дымить. При желании можно использовать термометр — ориентир около 170-180 °C.
Обжарьте до золотистой корочки.
Выкладывайте заготовки партиями, не перегружая сковороду. Обжаривайте пончики с обеих сторон до аппетитного золотистого цвета. Готовые изделия перекладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки жира. При подаче можно посыпать сахарной пудрой или подать с вареньем, сгущёнкой или топлёным маслом вместо оливкового масла, которое традиционно используют для других десертов.
• Ошибка: добавлять муку "на глаз", пока тесто не станет очень плотным.
Последствие: пончики получаются жёсткими и резиновыми, особенно после остывания.
Альтернатира: придерживаться веса 400 г и ориентироваться на мягкую, чуть пружинящую консистенцию, лишь слегка подпылить доску мукой.
• Ошибка: жарить в слишком горячем масле.
Последствие: пышки моментально подгорают снаружи и остаются сырыми внутри.
Альтернатива: разогревать масло до устойчивого, но не агрессивного шипения, при необходимости немного уменьшить огонь.
• Ошибка: использовать маленькое количество масла.
Последствие: пончики жарятся неравномерно, впитывают лишний жир и получаются тяжёлыми.
Альтернатива: налить достаточный слой масла и давать изделиям свободно "плавать", как во фритюре, затем обязательно промокнуть их бумажными салфетками.
Если под рукой нет подходящей крышки, чтобы сделать отверстие, можно:
• оставить часть пончиков в виде "шаров" — просто вырезать кружочки и жарить без дырки;
• скатать колбаски из теста и замкнуть их в кольца;
• сделать мини-пончики, нарезав тесто кубиками и обжарив их как пончики-бейгнет.
Вкус и воздушность от этого не пострадают, изменится только внешний вид.
|Плюсы
|Минусы
|Готовятся без дрожжей и расстойки
|Жарка в масле делает десерт калорийным
|Нежные и мягкие даже на следующий день
|Требуется хороший запас растительного масла
|Доступные продукты: мука, сметана, яйцо, сахар
|Нужно контролировать температуру масла
|Не нужна духовка, достаточно обычной сковороды
|Понадобится время на уборку после жарки
Можно ли заменить сметану йогуртом или кефиром?
Технически да, но структура уже будет другой. Сметана даёт более нежный, "сливочный" мякиш и помогает пышкам дольше оставаться мягкими. С кефиром получится более пористое и чуть кисловатое тесто.
Как хранить готовые пончики?
После полного остывания храните пышки при комнатной температуре в контейнере или под полотенцем. Лучше всего они раскрывают вкус в первый день, но на сметане остаются мягкими и на следующий. В холодильник убирать не обязательно.
Можно ли жарить на другом масле, не подсолнечном?
Подойдёт любое рафинированное масло без яркого запаха: кукурузное, рапсовое, подсолнечное высокого качества. Не стоит брать сливочное масло или смесь с сильным ароматом, иначе оно будет быстро гореть.
Миф: без дрожжей пончики не будут пышными.
Правда: разрыхлитель в сочетании со сметаной и правильно замешанным тестом отлично справляется с задачей, поднимая пончики в масле.
Миф: жареные изделия всегда получаются слишком жирными.
Правда: если масло достаточно разогрето и пончики быстро "схватываются" корочкой, внутрь проникает меньше жира. Дополнительное промокание бумажными полотенцами тоже сильно помогает.
Миф: такие десерты вкусны только с пылу с жару.
Правда: за счёт сметаны пышки остаются мягкими и на следующий день, особенно если хранить их в закрытой посуде.
Домашняя выпечка часто становится семейным ритуалом выходного дня. Быстрые пончики на сковороде — идеальный вариант для позднего завтрака или уютного вечернего чая. Сам процесс не слишком утомителен, но даёт ощущение заботы и праздника: пока кто-то жарит пышки, остальные накрывают на стол, заваривают чай или кофе. Такие небольшие ритуалы помогают переключиться после рабочего дня, снизить уровень стресса и создать более тёплую атмосферу дома, особенно если не злоупотреблять сладким перед сном.
Кольцевидная форма пончиков появилась, по одной из версий, для того, чтобы изделие лучше прожаривалось в центре и меньше ломалось при переворачивании в масле.
В разных странах есть свои аналоги жареных пышек: во Франции — бейнье, в Испании — чуррос, в США — донаты, у нас — пышки и пончики.
Добавление сметаны или йогурта в тесто не только улучшает вкус, но и помогает сохранить мягкость изделия без искусственных улучшителей.
Жареное тесто в масле известно с давних времён: ещё в европейских и восточных кухнях готовили сладкие шарики и кольца во фритюре задолго до появления современных пончиков с глазурью. В русской домашней традиции пышки и пончики чаще делали на кефире, простокваше или сметане — то есть использовали то, что было под рукой. Сегодня рецепт на сметане остаётся одним из самых простых и удобных: не нужны дрожжи, расстойка и сложные техники, а результат по-прежнему радует и детей, и взрослых.
