Эти продукты портятся в холодильнике быстрее, чем на солнце: чего никогда нельзя держать на холоде

Холодильник и морозильник давно стали неотъемлемыми помощниками на кухне. Мы привыкли доверять им сохранность продуктов, считая, что низкая температура способна "остановить время". Однако это не совсем так.
Существует множество продуктов, которым холод не только не помогает, но и вредит. Они теряют вкус, текстуру, аромат, а иногда и пользу. Чтобы избежать ошибок, стоит знать, какие продукты действительно нуждаются в холодильнике, а какие лучше хранить при комнатной температуре.
Когда продукт охлаждается слишком сильно, в нём происходят химические изменения. Например, в овощах и фруктах нарушается структура клеток, из-за чего они становятся водянистыми и безвкусными. В хлебе и выпечке крахмал кристаллизуется, что делает их резиновыми и жёсткими. Даже картофель и лук под действием холода теряют свои природные качества и начинают портиться быстрее.
"Многие продукты портятся не от жары, а от неправильного хранения в холоде", — отмечает технолог питания Елена Новотна.
Правильная температура хранения — залог свежести и вкуса. Ниже — список продуктов, которые страдают от холода больше других, которым поделились авторы портала centrum.cz.
Эти овощи особенно чувствительны к низким температурам. В холодильнике они теряют свой насыщенный аромат и становятся водянистыми. Холод разрушает ферменты, отвечающие за вкус, а текстура становится рыхлой. Помидоры лучше хранить при комнатной температуре, вдали от солнца, в корзине или на подоконнике.
Холод делает огурцы мягкими, а кожица становится резиновой. При длительном хранении в холодильнике они теряют влагу и упругость. Лучшее место для огурцов — прохладная, но не холодная кладовая.
Многие кладут картофель в холодильник, думая, что так он дольше сохранится. Но низкие температуры превращают крахмал в сахар, что придаёт картофелю сладкий вкус и может вызвать образование акриламида при жарке — вещества, потенциально опасного для здоровья. Оптимальная температура хранения — 7-10 °C, в тёмном и сухом месте.
Эти продукты требуют циркуляции воздуха. В холодильнике повышенная влажность приводит к образованию плесени и прорастанию. Лучше всего хранить их в сетчатой корзине или бумажном пакете в сухом помещении.
Распространённая ошибка — класть хлеб в холодильник, чтобы продлить свежесть. На деле крахмал в хлебе под действием холода кристаллизуется, и он становится твёрдым. Лучше хранить хлеб в хлебнице, тканевом мешке или бумажном пакете при комнатной температуре. Если нужно сохранить дольше — заморозьте, но не охлаждайте.
|Продукт
|Что происходит при охлаждении
|Как правильно хранить
|Помидоры
|Теряют вкус и аромат
|При комнатной температуре, вдали от солнца
|Огурцы
|Вянут, становятся мягкими
|В кладовой, в бумажном пакете
|Картофель
|Превращает крахмал в сахар
|В тёмном сухом месте при +7-10 °C
|Лук и чеснок
|Прорастают и плесневеют
|В сетке при комнатной температуре
|Хлеб и булочки
|Становятся твёрдыми и резиновыми
|В хлебнице, при комнатной температуре
Некоторые фрукты особенно чувствительны к низким температурам.
Бананы в холодильнике темнеют, становятся мягкими и теряют аромат. Лучше хранить их при комнатной температуре.
Тропические фрукты - ананасы, манго, папайя — теряют сладость и аромат при охлаждении.
Авокадо, если оно не созрело, в холодильнике просто "застывает" и не дозревает.
Яблоки и груши переносят умеренный холод, но при длительном хранении в холодильнике высыхают и теряют сочность.
"Если вы хотите, чтобы фрукты были сладкими и ароматными, дайте им дозреть на воздухе", — советует диетолог Петра Свобода.
Морозильная камера способна сохранить продукты надолго, но не все выдерживают заморозку без потери свойств.
Мягкие сыры (бри, камамбер, рикотта) — после разморозки становятся водянистыми и безвкусными.
Сливки, йогурт и творог - сворачиваются и теряют структуру.
Варёные яйца - становятся резиновыми и трескаются.
Листовая зелень (салат, шпинат) — теряет форму, так как кристаллы льда разрушают клетки.
Фрукты с высоким содержанием воды (арбуз, огурец) — после разморозки превращаются в кашицу.
Если хотите сохранить фрукты, лучше высушить их или приготовить варенье — это сохранит вкус и витамины.
|Продукт
|Что происходит при заморозке
|Альтернатива
|Мягкие сыры
|Теряют форму и становятся жидкими
|Хранить в холодильнике не более 3 дней
|Йогурт, творог
|Свертываются, теряют вкус
|Использовать свежими
|Варёные яйца
|Лопаются, становятся резиновыми
|Хранить в скорлупе до 7 дней в холодильнике
|Салат, шпинат
|Разрушаются кристаллами льда
|Сушить или использовать свежими
|Арбуз, огурец
|Теряют форму и аромат
|Готовить фреши или варенье
Разумеется, есть продукты, которые без холодильника долго не проживут. Это мясо, рыба, яйца, молочные продукты, колбасы и блюда с кремом. Для них холодная температура — гарантия безопасности. При температуре выше +5 °C в них начинают активно размножаться бактерии, что может привести к пищевому отравлению.
Поэтому важно разделять: что действительно нуждается в охлаждении, а что лучше оставить в кладовой.
Правда: для разных продуктов существуют свои оптимальные условия. Слишком низкие температуры разрушают структуру пищи.
Правда: для некоторых продуктов (особенно молочных и фруктов) заморозка — это разрушительный процесс.
Правда: наоборот, делает его жёстким. Лучше хранить хлеб при комнатной температуре.
В XIX веке чехи хранили овощи в глиняных горшках, засыпая их песком — это предотвращало порчу и сохраняло влагу.
Бананы впервые появились в чешских магазинах в 60-х годах, и тогда их часто хранили в холодильнике, не зная, что это портит вкус.
Некоторые современные холодильники имеют "зоны свежести", где можно регулировать влажность — идеальное место для фруктов и зелени.
Холодильник и морозильник действительно незаменимы, но не всем продуктам нужен холод. Иногда достаточно тени, сухости и циркуляции воздуха, чтобы продукты сохраняли вкус и свежесть. Правильное хранение — это не только забота о качестве еды, но и экономия: ведь меньше испорченных продуктов — меньше расходов.
