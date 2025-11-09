Эти продукты портятся в холодильнике быстрее, чем на солнце: чего никогда нельзя держать на холоде

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Холодильник и морозильник давно стали неотъемлемыми помощниками на кухне. Мы привыкли доверять им сохранность продуктов, считая, что низкая температура способна "остановить время". Однако это не совсем так.

Молоко в холодильнике
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Молоко в холодильнике

Существует множество продуктов, которым холод не только не помогает, но и вредит. Они теряют вкус, текстуру, аромат, а иногда и пользу. Чтобы избежать ошибок, стоит знать, какие продукты действительно нуждаются в холодильнике, а какие лучше хранить при комнатной температуре.

Почему холод может быть вреден для продуктов

Когда продукт охлаждается слишком сильно, в нём происходят химические изменения. Например, в овощах и фруктах нарушается структура клеток, из-за чего они становятся водянистыми и безвкусными. В хлебе и выпечке крахмал кристаллизуется, что делает их резиновыми и жёсткими. Даже картофель и лук под действием холода теряют свои природные качества и начинают портиться быстрее.

"Многие продукты портятся не от жары, а от неправильного хранения в холоде", — отмечает технолог питания Елена Новотна.

Правильная температура хранения — залог свежести и вкуса. Ниже — список продуктов, которые страдают от холода больше других, которым поделились авторы портала centrum.cz.

Помидоры, огурцы и картофель — жертвы холодильника

Помидоры

Эти овощи особенно чувствительны к низким температурам. В холодильнике они теряют свой насыщенный аромат и становятся водянистыми. Холод разрушает ферменты, отвечающие за вкус, а текстура становится рыхлой. Помидоры лучше хранить при комнатной температуре, вдали от солнца, в корзине или на подоконнике.

Огурцы

Холод делает огурцы мягкими, а кожица становится резиновой. При длительном хранении в холодильнике они теряют влагу и упругость. Лучшее место для огурцов — прохладная, но не холодная кладовая.

Картофель

Многие кладут картофель в холодильник, думая, что так он дольше сохранится. Но низкие температуры превращают крахмал в сахар, что придаёт картофелю сладкий вкус и может вызвать образование акриламида при жарке — вещества, потенциально опасного для здоровья. Оптимальная температура хранения — 7-10 °C, в тёмном и сухом месте.

Лук, чеснок и выпечка — влага и холод их враги

Лук и чеснок

Эти продукты требуют циркуляции воздуха. В холодильнике повышенная влажность приводит к образованию плесени и прорастанию. Лучше всего хранить их в сетчатой корзине или бумажном пакете в сухом помещении.

Хлеб и выпечка

Распространённая ошибка — класть хлеб в холодильник, чтобы продлить свежесть. На деле крахмал в хлебе под действием холода кристаллизуется, и он становится твёрдым. Лучше хранить хлеб в хлебнице, тканевом мешке или бумажном пакете при комнатной температуре. Если нужно сохранить дольше — заморозьте, но не охлаждайте.

Основные продукты, которым вредит холод

Продукт Что происходит при охлаждении Как правильно хранить
Помидоры Теряют вкус и аромат При комнатной температуре, вдали от солнца
Огурцы Вянут, становятся мягкими В кладовой, в бумажном пакете
Картофель Превращает крахмал в сахар В тёмном сухом месте при +7-10 °C
Лук и чеснок Прорастают и плесневеют В сетке при комнатной температуре
Хлеб и булочки Становятся твёрдыми и резиновыми В хлебнице, при комнатной температуре

Фрукты, которые не любят холод

Некоторые фрукты особенно чувствительны к низким температурам.

  • Бананы в холодильнике темнеют, становятся мягкими и теряют аромат. Лучше хранить их при комнатной температуре.

  • Тропические фрукты - ананасы, манго, папайя — теряют сладость и аромат при охлаждении.

  • Авокадо, если оно не созрело, в холодильнике просто "застывает" и не дозревает.

  • Яблоки и груши переносят умеренный холод, но при длительном хранении в холодильнике высыхают и теряют сочность.

"Если вы хотите, чтобы фрукты были сладкими и ароматными, дайте им дозреть на воздухе", — советует диетолог Петра Свобода.

Что нельзя хранить в морозилке

Морозильная камера способна сохранить продукты надолго, но не все выдерживают заморозку без потери свойств.

  1. Мягкие сыры (бри, камамбер, рикотта) — после разморозки становятся водянистыми и безвкусными.

  2. Сливки, йогурт и творог - сворачиваются и теряют структуру.

  3. Варёные яйца - становятся резиновыми и трескаются.

  4. Листовая зелень (салат, шпинат) — теряет форму, так как кристаллы льда разрушают клетки.

  5. Фрукты с высоким содержанием воды (арбуз, огурец) — после разморозки превращаются в кашицу.

Если хотите сохранить фрукты, лучше высушить их или приготовить варенье — это сохранит вкус и витамины.

Продукты, которые нельзя замораживать

Продукт Что происходит при заморозке Альтернатива
Мягкие сыры Теряют форму и становятся жидкими Хранить в холодильнике не более 3 дней
Йогурт, творог Свертываются, теряют вкус Использовать свежими
Варёные яйца Лопаются, становятся резиновыми Хранить в скорлупе до 7 дней в холодильнике
Салат, шпинат Разрушаются кристаллами льда Сушить или использовать свежими
Арбуз, огурец Теряют форму и аромат Готовить фреши или варенье

Где холод действительно нужен

Разумеется, есть продукты, которые без холодильника долго не проживут. Это мясо, рыба, яйца, молочные продукты, колбасы и блюда с кремом. Для них холодная температура — гарантия безопасности. При температуре выше +5 °C в них начинают активно размножаться бактерии, что может привести к пищевому отравлению.

Поэтому важно разделять: что действительно нуждается в охлаждении, а что лучше оставить в кладовой.

Мифы и правда о хранении

Миф: чем холоднее, тем лучше хранится еда.

Правда: для разных продуктов существуют свои оптимальные условия. Слишком низкие температуры разрушают структуру пищи.

Миф: заморозка сохраняет вкус.

Правда: для некоторых продуктов (особенно молочных и фруктов) заморозка — это разрушительный процесс.

Миф: холодильник продлевает свежесть хлеба.

Правда: наоборот, делает его жёстким. Лучше хранить хлеб при комнатной температуре.

Интересные факты

  1. В XIX веке чехи хранили овощи в глиняных горшках, засыпая их песком — это предотвращало порчу и сохраняло влагу.

  2. Бананы впервые появились в чешских магазинах в 60-х годах, и тогда их часто хранили в холодильнике, не зная, что это портит вкус.

  3. Некоторые современные холодильники имеют "зоны свежести", где можно регулировать влажность — идеальное место для фруктов и зелени.

Холодильник и морозильник действительно незаменимы, но не всем продуктам нужен холод. Иногда достаточно тени, сухости и циркуляции воздуха, чтобы продукты сохраняли вкус и свежесть. Правильное хранение — это не только забота о качестве еды, но и экономия: ведь меньше испорченных продуктов — меньше расходов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
