Сливочное масло дорогое? Эти продукты легко заменят его в любых рецептах

Сливочное масло — это неотъемлемая часть многих рецептов, которую мы часто используем в повседневной жизни. Однако его высокая цена порой становится препятствием для покупки, особенно если нужно готовить часто.

Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сливочное масло

К счастью, есть несколько недорогих альтернатив, которые можно использовать вместо сливочного масла, при этом не потеряв в вкусе. В некоторых случаях даже полезнее заменить сливочное масло более доступными продуктами. Так что, если вы думаете, что заменить его невозможно, вы ошибаетесь.

Что такое сливочное масло?

Сливочное масло — это молочный продукт, получаемый из сливок. В качественном сливочном масле содержание жира составляет не менее 80%, остальное — это вода, белки и лактоза. Оно обладает богатым вкусом и является важным источником жирных кислот, а также витаминов A, D, E и K. Все эти вещества полезны для организма, особенно для кожи и иммунной системы.

Тем не менее, несмотря на все свои достоинства, сливочное масло — это довольно дорогой продукт, что может стать проблемой для семей с ограниченным бюджетом. Кроме того, людям с повышенным уровнем холестерина или непереносимостью лактозы следует ограничить его потребление.

Как заменить сливочное масло

Если вам нужно заменить сливочное масло, не отчаивайтесь. Вполне возможно использовать другие ингредиенты, которые помогут вам не только сэкономить, но и сохранить вкус. Вот несколько вариантов, которые могут стать отличной альтернативой, которые предлагает centrum.cz.

1. Растительное масло

Один из самых простых и доступных заменителей сливочного масла — это растительное масло. Оно прекрасно подойдет для жарки, запеканок и выпечки. Важно помнить, что растительное масло не имеет тех же насыщенных жиров, как сливочное, и может не дать той же текстуры, но в большинстве случаев оно отлично справляется с ролью замены. Особенно хорошо подходят такие масла, как подсолнечное, оливковое или соевое. Единственное, с чем нужно быть осторожным — это с количеством, чтобы не переборщить с жиром.

2. Сало

Этот продукт может стать неожиданным, но эффективным заменителем сливочного масла. Сало содержит полезные жиры, которые отлично заменяют сливочное масло в жарке или выпечке. Особенно хорошо оно подойдет для приготовления мясных блюд или сытных запеканок. Если вы любите традиционные рецепты, сало будет отличным выбором для многих блюд.

3. Арахис

Арахис и арахисовая паста — это идеальный вариант для тех, кто ищет более интересную альтернативу сливочному маслу. В арахисовом масле содержатся полезные жиры и белки, а также оно придает блюду насыщенный ореховый вкус. Это масло хорошо подходит для выпечки, например, в печенье или пирогах. Просто будьте осторожны с дозировкой, так как арахисовое масло обладает ярким вкусом, который может легко перебить другие ароматы.

4. Яичные желтки

Яичные желтки — ещё один неожиданный, но полезный заменитель сливочного масла. Желтки богаты витаминами и жирами, которые можно использовать для придания блюду необходимой консистенции и вкуса. Такой заменитель хорошо подходит для выпечки, например, для теста в тортах и печеньях, а также для соусов и кремов.

5. Сметана или йогурт

Для более легкой замены сливочного масла попробуйте использовать сметану или натуральный йогурт. Эти продукты придают блюду нужную текстуру и вкус, но с меньшим содержанием жира. Они прекрасно заменяют сливочное масло в выпечке, а также могут использоваться для заправки салатов или в качестве основы для соусов.

6. Банан или яблоко

Если вы хотите сделать замену более здоровой и натуральной, попробуйте использовать банан или яблоко. Банан, особенно в пюреобразной форме, отлично подходит для выпечки, придавая тесту мягкость и влажность. Яблоко же добавит сладости и поможет сохранить легкость в рецепте, идеально подходит для десертов или как часть теста.

Сливочное масло можно легко заменить более доступными продуктами, такими как растительное масло или йогурт, и это никак не повлияет на вкус блюда.

7. Маргарин — не лучший вариант

Многие считают, что маргарин может заменить сливочное масло, однако это не совсем так. Маргарин не обладает таким же составом жиров, как сливочное масло, и не имеет того же вкуса. Несмотря на то, что маргарин можно использовать для жарки или запеканок, он не подходит для выпечки, особенно если речь идет о сладких десертах. В этом случае гораздо более подходящими заменителями будут растительное масло, сметана или яблоки.

В каких блюдах можно заменить сливочное масло?

Сливочное масло можно заменить во многих рецептах, будь то выпечка или приготовление горячих блюд. Например:

Для выпечки : замените сливочное масло растительным маслом, сметаной, йогуртом, а также бананами или яблоками для придания текстуры и влажности.

Для жарки : используйте растительное масло или сало для жарки мяса, картофеля или овощей.

Для кремов: если рецепт крема требует сливочного масла, попробуйте заменить его на йогурт, сметану или даже банановое пюре для создания легкой и воздушной текстуры.

Плюсы и минусы замены сливочного масла

Заменитель Плюсы Минусы Растительное масло Доступно, экономно, легко найти. Может изменить вкус и текстуру блюда. Сало Отлично подходит для жарки и мясных блюд. Не всегда уместно в десертах. Арахис Добавляет ореховый вкус и полезные жиры. Может быть слишком насыщенным по вкусу. Яичные желтки Хорошо заменяют масло в выпечке. Не подходит для веганов и людей с аллергией. Сметана/Йогурт Легче, чем масло, придает блюду кремовую текстуру. Может сделать вкус блюда менее насыщенным. Банан/Яблоко Натуральные заменители, низкокалорийные. Не подходит для всех типов выпечки.

Часто задаваемые вопросы

1. Можно ли полностью исключить масло из выпечки?

Да, многие рецепты позволяют использовать другие заменители масла. Например, бананы, яблоки, сметана или йогурт отлично подойдут для создания теста.

2. Какое растительное масло лучше использовать для замены сливочного?

Лучше всего использовать оливковое масло для легких блюд или подсолнечное для жарки. Они не перебивают вкус, но придают нужную консистенцию.

3. Может ли маргарин заменить сливочное масло в выпечке?

Маргарин может быть использован в жарке, но в выпечке он не даст того же вкуса и текстуры, что сливочное масло. Лучше использовать растительное масло или йогурт.

Мифы и правда о замене сливочного масла

Миф: маргарин идеально заменяет сливочное масло.

Правда: маргарин не подходит для всех блюд, так как имеет другой состав жиров и вкус.

Миф: растительное масло не может заменить сливочное масло.

Правда: растительное масло — это отличный и доступный заменитель сливочного масла в большинстве рецептов.

Миф: замена масла всегда делает блюдо менее вкусным.

Правда: при правильной замене можно сохранить вкус блюда, а иногда даже улучшить его, используя более здоровые или доступные ингредиенты.

Интересные факты

Сливочное масло производят более 5000 лет, начиная с Древнего Египта. В Индии традиционно используется топлёное масло — гхи, которое является популярной альтернативой сливочному. Заменители масла могут не только улучшить вкус, но и сделать блюда менее калорийными.

С помощью этих простых и доступных заменителей вы сможете разнообразить свои блюда, сэкономить и при этом не потерять в качестве.