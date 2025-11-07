Забудьте про это в мультиварке: 6 продуктов, которые превратят ужин в катастрофу

С наступлением холодов мультиварка становится настоящей спасительницей кухни.

Она помогает готовить супы, рагу, карри и каши без постоянного стояния у плиты.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky мультиварка

Но если кажется, что в неё можно положить всё, что угодно, — это обманчивое впечатление.

Есть продукты, которые категорически не дружат с длительным медленным нагревом.

1. Сырое мясо: вкус требует жарки

Да, мультиварка способна приготовить сырую говядину или сосиски до мягкости.

Но вот беда — мясо не подрумянится.

Совет: прежде чем закладывать мясо в мультиварку, обжарьте его на сковороде до золотистой корочки.

Так вы получите ароматное рагу или тушёнку с насыщенным вкусом, а не серую массу без запаха.

2. Паста: враг медленного нагрева

Паста — продукт быстрого приготовления.

В мультиварке же она теряет структуру, слипается и превращается в липкую кашу, которая ни с соусом, ни без него не спасается.

Используйте мультиварку для соусов к пасте, например для болоньезе или сливочного грибного.

А вот варить спагетти всё-таки лучше в кастрюле.

3. Нежные овощи: спаржа не выживет

Спаржа, кабачки, зелёный горошек и брокколи — не друзья долгой варки.

Они слишком нежные и быстро теряют текстуру, превращаясь в водянистую кашу.

В мультиварке отлично ведут себя картофель, морковь, корень сельдерея, свёкла.

Добавляйте лёгкие овощи в самом конце приготовления — за 15-20 минут до готовности блюда.

4. Морепродукты: быстро, не значит медленно

Креветки, мидии и моллюски требуют минимального времени на огне.

Если положить их в мультиварку в начале приготовления, они станут резиновыми и безвкусными.

Исключения — осьминоги и кальмары, которые наоборот выигрывают от длительной термической обработки.

Все остальные морепродукты добавляйте в конце или готовьте отдельно.

5. Молочные продукты: враг длительной варки

Молоко, сливки, йогурт или сыр прекрасно сочетаются с супами и карри — но только не в мультиварке.

Под воздействием длительного нагрева они сворачиваются, расслаиваются и теряют вкус.

Добавляйте молочные продукты в самом конце приготовления, когда блюдо уже снято с подогрева.

Или используйте их как топпинг: положите ложку сметаны к чили или сливки поверх грибного супа.

6. Алкоголь: вкус без аромата

Добавление вина в рагу или мясо придаёт блюду глубину — но только на открытом огне.

В мультиварке же алкоголь не испаряется, потому что крышка не даёт пару выйти.

В результате вы получите блюдо с неприятным, кислым привкусом спирта.

Решение простое — уварите вино отдельно в сотейнике, чтобы убрать алкоголь, и только потом добавляйте в мультиварку.

Три факта о мультиварке

Средняя температура мультиварки — 90-95°C.

Этого достаточно, чтобы тушить, но недостаточно для жарки и карамелизации. Долгая готовка ≠ универсальность.

Некоторые продукты (паста, молочные, морепродукты) просто не предназначены для медленного нагрева. Мультиварка лучше всего работает с "тяжёлыми" блюдами.

Рагу, гуляш, супы и бобовые — вот её стихия.

А что если… всё-таки положить

А что если попробовать приготовить в мультиварке пасту, но не переварить её?

Возможно, при идеальном тайминге и отключении подогрева заранее вы получите приемлемый результат, но, скорее всего, это будет лотерея с текстурой.

А что если всё-таки добавить сливки в суп?

Тогда стоит сделать это в режиме подогрева, а не варки — и под присмотром.

А что если хочется вина в соусе?

Уварите его на сковороде заранее — аромат останется, спирт испарится, а вкус станет насыщенным и чистым.

Мифы и правда о мультиварках

Миф 1. В мультиварке можно готовить всё.

Нет. Мультиварка — не духовка и не сковорода. Она не жарит, а томит.

Миф 2. Чем дольше готовишь — тем вкуснее.

Некоторые продукты просто разрушаются от долгой варки.

Миф 3. В мультиварке всё полезнее.

Не всегда. Долгое приготовление может разрушать витамины в овощах и зелени.

FAQ

1. Можно ли жарить в мультиварке?

Да, если есть режим "Жарка". Но это скорее имитация обжаривания, а не полноценная корочка.

2. Подходит ли мультиварка для выпечки?

Да, но не всякой. Выпечка получается влажнее, чем в духовке, поэтому лучше готовить кексы или запеканки.

3. Можно ли готовить без масла?

Да, но с осторожностью — особенно с мясом. Масло помогает избежать прилипания и улучшает вкус.

4. Какие продукты идеальны для мультиварки?

Мясо для тушения, бобовые, картофель, крупы, корнеплоды и густые соусы.

5. Нужно ли открывать крышку во время готовки?

Нет — это нарушает температуру и увеличивает время приготовления.