Забудьте про это в мультиварке: 6 продуктов, которые превратят ужин в катастрофу

С наступлением холодов мультиварка становится настоящей спасительницей кухни.
Она помогает готовить супы, рагу, карри и каши без постоянного стояния у плиты.
Но если кажется, что в неё можно положить всё, что угодно, — это обманчивое впечатление.
Есть продукты, которые категорически не дружат с длительным медленным нагревом.
Да, мультиварка способна приготовить сырую говядину или сосиски до мягкости.
Но вот беда — мясо не подрумянится.
Совет: прежде чем закладывать мясо в мультиварку, обжарьте его на сковороде до золотистой корочки.
Так вы получите ароматное рагу или тушёнку с насыщенным вкусом, а не серую массу без запаха.
Паста — продукт быстрого приготовления.
В мультиварке же она теряет структуру, слипается и превращается в липкую кашу, которая ни с соусом, ни без него не спасается.
Используйте мультиварку для соусов к пасте, например для болоньезе или сливочного грибного.
А вот варить спагетти всё-таки лучше в кастрюле.
Спаржа, кабачки, зелёный горошек и брокколи — не друзья долгой варки.
Они слишком нежные и быстро теряют текстуру, превращаясь в водянистую кашу.
В мультиварке отлично ведут себя картофель, морковь, корень сельдерея, свёкла.
Добавляйте лёгкие овощи в самом конце приготовления — за 15-20 минут до готовности блюда.
Креветки, мидии и моллюски требуют минимального времени на огне.
Если положить их в мультиварку в начале приготовления, они станут резиновыми и безвкусными.
Исключения — осьминоги и кальмары, которые наоборот выигрывают от длительной термической обработки.
Все остальные морепродукты добавляйте в конце или готовьте отдельно.
Молоко, сливки, йогурт или сыр прекрасно сочетаются с супами и карри — но только не в мультиварке.
Под воздействием длительного нагрева они сворачиваются, расслаиваются и теряют вкус.
Добавляйте молочные продукты в самом конце приготовления, когда блюдо уже снято с подогрева.
Или используйте их как топпинг: положите ложку сметаны к чили или сливки поверх грибного супа.
Добавление вина в рагу или мясо придаёт блюду глубину — но только на открытом огне.
В мультиварке же алкоголь не испаряется, потому что крышка не даёт пару выйти.
В результате вы получите блюдо с неприятным, кислым привкусом спирта.
Решение простое — уварите вино отдельно в сотейнике, чтобы убрать алкоголь, и только потом добавляйте в мультиварку.
Средняя температура мультиварки — 90-95°C.
Этого достаточно, чтобы тушить, но недостаточно для жарки и карамелизации.
Долгая готовка ≠ универсальность.
Некоторые продукты (паста, молочные, морепродукты) просто не предназначены для медленного нагрева.
Мультиварка лучше всего работает с "тяжёлыми" блюдами.
Рагу, гуляш, супы и бобовые — вот её стихия.
А что если попробовать приготовить в мультиварке пасту, но не переварить её?
Возможно, при идеальном тайминге и отключении подогрева заранее вы получите приемлемый результат, но, скорее всего, это будет лотерея с текстурой.
А что если всё-таки добавить сливки в суп?
Тогда стоит сделать это в режиме подогрева, а не варки — и под присмотром.
А что если хочется вина в соусе?
Уварите его на сковороде заранее — аромат останется, спирт испарится, а вкус станет насыщенным и чистым.
Миф 1. В мультиварке можно готовить всё.
Нет. Мультиварка — не духовка и не сковорода. Она не жарит, а томит.
Миф 2. Чем дольше готовишь — тем вкуснее.
Некоторые продукты просто разрушаются от долгой варки.
Миф 3. В мультиварке всё полезнее.
Не всегда. Долгое приготовление может разрушать витамины в овощах и зелени.
1. Можно ли жарить в мультиварке?
Да, если есть режим "Жарка". Но это скорее имитация обжаривания, а не полноценная корочка.
2. Подходит ли мультиварка для выпечки?
Да, но не всякой. Выпечка получается влажнее, чем в духовке, поэтому лучше готовить кексы или запеканки.
3. Можно ли готовить без масла?
Да, но с осторожностью — особенно с мясом. Масло помогает избежать прилипания и улучшает вкус.
4. Какие продукты идеальны для мультиварки?
Мясо для тушения, бобовые, картофель, крупы, корнеплоды и густые соусы.
5. Нужно ли открывать крышку во время готовки?
Нет — это нарушает температуру и увеличивает время приготовления.
Инструктор по пилатесу Элоиза Скиннер объясняет, почему с возрастом важнее всего укреплять мышцы кора, и делится тремя простыми, но эффективными упражнениями.