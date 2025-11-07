Мировой триумф индийского хлеба: как наан с чесночным маслом стал фаворитом

По версии Taste Atlas, наан с чесночным маслом стал лучшим хлебом в мире, набрав внушительные 4,7 балла. Этот традиционный индийский хлеб опередил такие классические фавориты, как фокачча, чиабатта и роти.

Фото: commons.wikimedia.org by Olexdj, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Індійський наан

Это говорит о том, что простой, но потрясающий союз чеснока и масла по-настоящему завоевал признание у любителей хлеба по всему миру. Впечатляющая победа наан доказала, что в хлебе, как в искусстве, важен каждый элемент, даже самые простые ингредиенты.

Почему наан

Наан не только вкусный, но и исторический. Он пришел к нам из Индии, где его готовят в тандыре (глиняной печи). Тесто на наан обычно готовят на основе йогурта, что делает его мягким и воздушным. Приготовление наан — это целая культура, отражающая не только кулинарные традиции, но и философию еды.

Наан можно подавать с множеством начинок — от чеснока и масла до более сложных рецептов с кокосом и изюмом, или с мясом и специями. Однако именно чесночное масло в наане заслуженно заняло первое место в мировом рейтинге хлебов, оставив позади таких гигантов, как фокачча и чиабатта.

Несправедливо проигравшие

Наан победил, а французский багет занял лишь 14-е место в списке. Это вызывает определённое недоумение, ведь багет — это не просто хлеб, а культ во Франции. Каждое утро французские пекарни выпекают 6 миллиардов багетов, и этот хлеб обладает таким статусом, что в 2022 году даже получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Печать Франции, символ её культуры и гастрономии, оказался на далеком 14-м месте.

И если Франция справедливо гордится своим багетом, то Индия может с гордостью отметить победу наана в мировом списке.

Прочие хлебные "неудачники"

Интересно, что даже такие знаковые хлеба, как нью-йоркский бублик, заняли лишь 73-е место. Для города, который не мыслит себе жизни без этих круглых деликатесов, это было настоящим разочарованием. Особенно когда речь идет о традиции, укоренившейся еще в конце XIX века.

Хлеб — не только еда, но и искусство

Миф о том, что хлеб — это просто еда, нужно развеять. На самом деле, искусство его приготовления требует мастерства. Особенно когда речь идет о наане, для которого в каждой детале: от температуры выпечки до правильных пропорций теста, скрыта история и культура.

Процесс приготовления наана включает несколько этапов: от замешивания теста с йогуртом до тандурного обжига, который придает ему характерный аромат и текстуру. Техника может варьироваться, но наан всегда будет восхищать сочетанием мягкости и хрустящей корочки.

Три факта о наане

Наан готовится в тандыре (традиционной глиняной печи), что придает ему уникальный вкус и текстуру. В Индии его часто подают с карри и другими блюдами, а также как отдельное блюдо с чесночным маслом. Наан существует в различных вариациях — от пешвари наан с кокосом и изюмом до кимы наан с мясом и специями.

А что если…

А что если наан был бы главным хлебом не только в Индии, но и в других странах, например, в Франции?

Возможно, он бы занял почетное место на европейских столах наряду с багетом и фокаччей. И кто знает, возможно, через десятилетия наан будет таким же культовым, как итальянская пицца или французский багет.

А что если наан продолжит набирать популярность по всему миру, не только из-за своей вкусовой прелести, но и из-за потенциала адаптации к локальным вкусам?

Ведь он может быть как с мясом, так и с вегетарианскими начинками, что сделает его универсальным.

Мифы и правда о хлебе

Миф 1. Наан — это просто индийский хлеб.

На самом деле, наан с чесночным маслом стал любимым во многих странах мира, начиная с Британии и заканчивая США.

Миф 2. Багет — это лучший хлеб в мире.

Несмотря на его культовый статус, багет занял только 14-е место в рейтинге, уступив место наану.

Миф 3. Чесночное масло в наане — это излишний элемент.

На самом деле, сочетание чеснока и масла в наане — это классика кулинарии, заслуженно ставшая победителем.

FAQ: вопросы о наане

1. Что такое наан?

Наан — это традиционная индийская лепешка, готовящаяся в тандыре и часто подаваемая с чесночным маслом.

2. Как правильно готовить наан?

Для приготовления наана нужно замесить тесто с йогуртом, солью и дрожжами, затем обжарить его в глиняной печи (тандыре).

3. Почему наан с чесночным маслом стал лучшим хлебом?

Секрет в простоте и вкусе: чеснок и масло создают идеальное сочетание, которое идеально дополняет как мясные, так и вегетарианские блюда.

4. Где можно попробовать лучший наан в мире?

Лучший наан можно попробовать в Индии, а также в ресторанах индийской кухни по всему миру.