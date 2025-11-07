Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пригласите детей на магию: премьерный показ Бременских музыкантов уже скоро
Карнакский храм оказался детищем Нила: археологи нашли следы древнего острова под Луксором
Отели на берегу рифов и быстрый сервис в аэропорту: как Марса-Алам меняет правила отдыха в Египте
Семейное волшебство начинается здесь: Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром
Тайные враги желудка: изжога начинается с этих безобидных на первый взгляд продуктов
Собака делает это, когда ей страшно: ветеринары раскрыли тайный язык животных
Дом сияет снаружи, но трещит внутри: как жильцам заставить подрядчиков переделать капремонт
Внук или внучка? Почему Ларису Гузееву заподозрили в том, что она стала бабушкой
Renault возвращается по новым правилам: как автогигант исправил ошибки, стоившие бренду регистрации в России

Опасность под соусом майонеза: какие готовые блюда из магазинов превращаются в рассадник бактерий

Еда

Готовые блюда, которые кажутся удобными и экономящими время, нередко становятся источником пищевых инфекций. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, какие продукты из супермаркетов чаще всего вызывают отравления и почему.

Оливье
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Оливье

Опасные категории готовой еды

Диетолог отметила, что влажная среда — идеальная почва для размножения бактерий, особенно если продукт хранится дольше положенного срока или при неправильной температуре.

"В готовых салатах с майонезом и роллах из магазинов образуется благоприятная среда для размножения бактерий, так как они влажные", — рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

К группе риска относятся:

  • салаты с майонезом и сметаной, которые быстро портятся при комнатной температуре;

  • роллы и суши, особенно содержащие сырую рыбу;

  • фруктовые нарезки, которые выделяют сок и становятся источником бактерий;

  • морепродукты, в частности устрицы и мидии — они часто становятся причиной отравлений из-за содержания токсинов.

Чем опасны консервы и ботулизм

Одним из самых тяжёлых видов пищевых отравлений является ботулизм, вызванный токсином, который может содержаться в домашних консервах, плохо промытых овощах и грибах, как сообщает Москва 24.

Диетолог пояснила, что даже небольшое количество ботулотоксина способно привести к тяжёлым последствиям — от паралича дыхательных мышц до летального исхода.

Отравления кишечной палочкой, напротив, в большинстве случаев проходят относительно легко, однако для детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом риск осложнений остаётся высоким.

Сравнение: домашняя и готовая еда

Критерий Домашняя еда Готовые блюда из магазинов
Контроль состава Полный — вы знаете ингредиенты Неизвестные добавки и соусы
Время хранения Минимальное Может превышать допустимые нормы
Риск бактериального заражения Низкий при соблюдении гигиены Высокий при нарушении условий хранения
Польза для здоровья Выше Часто снижена из-за консервантов и соли

Как выбрать безопасную готовую еду

Чтобы снизить риск отравления, Соломатина советует обращать внимание на детали, которые часто игнорируются.

  1. Покупайте еду только в крупных торговых сетях. Там соблюдают санитарные нормы и контролируют условия хранения.

  2. Осматривайте оборудование. Старые холодильники, грязные витрины и конденсат — тревожный знак.

  3. Не ведитесь на подозрительные акции. Если товар со "свежим" сроком годности внезапно продаётся со скидкой, возможно, его неправильно хранили.

  4. Избегайте открытых салатных баров. Частое открывание крышек и контакт с воздухом ускоряют порчу продуктов.

  5. Берите минимальные порции. Лучше купить меньше, но свежее, чем хранить остатки в холодильнике несколько дней.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать салаты, заправленные заранее.
    Последствие: быстрое размножение бактерий.
    Альтернатива: выбирать варианты без заправки и добавлять соус самостоятельно.

  • Ошибка: брать фрукты в нарезке.
    Последствие: риск попадания кишечной палочки.
    Альтернатива: купить целые фрукты и нарезать дома.

  • Ошибка: покупать морепродукты на развес.
    Последствие: возможное отравление токсинами.
    Альтернатива: использовать замороженные или герметично упакованные продукты.

А что если запретить готовые блюда с коротким сроком годности

Ранее депутаты предложили запретить фасовку и продажу готовой еды с истекающим сроком хранения менее 24 часов. Однако, по мнению специалиста, такой подход нельзя применять одинаково для всех категорий продуктов.

Эксперт считает, что важно не ограничивать торговлю, а контролировать качество хранения, ведь именно оно определяет безопасность.

Плюсы и минусы покупки готовой еды

Плюсы Минусы
Экономия времени Риск бактериального заражения
Удобство в дороге Часто избыточное количество соли и жира
Широкий выбор Отсутствие информации о свежести ингредиентов
Снижение цены при истекающем сроке Возможность отравления при неправильном хранении

FAQ

Какие блюда чаще всего вызывают отравления?
Салаты с майонезом, морепродукты, консервы, нарезанные фрукты и роллы с сырой рыбой.

Можно ли есть еду, если срок годности заканчивается завтра?
Да, если продукт хранился при нужной температуре и не имеет постороннего запаха, но важно убедиться в целостности упаковки.

Где безопаснее покупать готовую еду?
В крупных торговых сетях и проверенных кафе, где соблюдаются санитарные требования и контроль поставщиков.

Мифы и правда

Миф: в холодильнике еда не портится.
Правда: даже при +4 °C бактерии продолжают медленно размножаться.

Миф: майонез сохраняет свежесть салатов.
Правда: наоборот, он ускоряет процесс порчи из-за своей жирной структуры.

Миф: если продукт выглядит нормально, его можно есть.
Правда: некоторые бактерии не влияют на вкус и запах, но вызывают тяжёлые отравления.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Наука и техника
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Детали, которые старят интерьер: ошибки, превращающие квартиру в бабушкино ретро
Недвижимость
Детали, которые старят интерьер: ошибки, превращающие квартиру в бабушкино ретро
Популярное
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность

Инструктор по пилатесу Элоиза Скиннер объясняет, почему с возрастом важнее всего укреплять мышцы кора, и делится тремя простыми, но эффективными упражнениями.

Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Три этапа эволюции: мир выработал секретный алгоритм против Трампа Любовь Степушова Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению Валерия Жемчугова
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Хозяин входит — и чемоданы уже у двери: 5 ошибок, из-за которых арендаторы теряют крышу над головой
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Последние материалы
Renault возвращается по новым правилам: как автогигант исправил ошибки, стоившие бренду регистрации в России
Дом сияет снаружи, но трещит внутри: как жильцам заставить подрядчиков переделать капремонт
Внук или внучка? Почему Ларису Гузееву заподозрили в том, что она стала бабушкой
Этот лук зимует с комфортом: лучшие сорта для осенней посадки и долгосрочного хранения
Осень с привкусом апатии: эти продукты включают внутреннее солнце и прогоняют хандру
Одна ошибка — и две полоски: эти методы контрацепции работают без осечек
Тайны детского сна: как Александра Трусова наладила режим для своего трёхмесячного малыша
Буря в хоккейных соцсетях: как старое видео превратило Кравцова в героя дня
Одна щепотка — минус жирный блеск и шелушение: рабочая схема умывания быстро и без переплат
Огонь, рождающийся в бездне: как учёные научились повторять космические явления на Земле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.