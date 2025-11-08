Готовим шаурму с куриной грудкой и соусом сациви — настоящий вкус Грузии у вас дома

Домашняя шаурма с куриной грудкой и соусом сациви — это идеальное блюдо для любителей грузинской кухни. Этот рецепт не только прост в приготовлении, но и необычайно вкусен. Главное, чтобы у вас был готовый соус сациви, который придаст блюду неповторимый восточный вкус. Если же соуса нет, не беда — вы сможете приготовить его сами, добавив лишь немного времени. При этом стоит помнить: для соуса важно использовать только свежие грецкие орехи, так как они обеспечат насыщенный и чистый вкус. Специи не смогут заменить свежесть орехов, и результат будет значительно отличаться.

Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia Куриная шаурма в обычном лаваше

Со временем вы сможете сделать этот рецепт еще быстрее, но для начала давайте подробнее рассмотрим, как приготовить этот ароматный и сытный перекус.

Составляющие для шаурмы

Основные ингредиенты для приготовления домашней шаурмы — это куриная грудка, лаваш, маринованный огурец, зелень и, конечно же, соус сациви. К каждому из этих продуктов нужно подойти с вниманием, чтобы блюдо получилось по-настоящему вкусным.

Для шаурмы:

230 г копченой куриной грудки 120 г армянского лаваша 40 г маринованного огурца 10 г кинзы 120 г соуса сациви 1 ст. ложка растительного масла

Для соуса сациви:

60 г грецких орехов 2 зубчика чеснока 0,33 ч. ложки уцхо-сунели 0,33 ч. ложки молотого кориандра 0,33 ч. ложки шафрана имеретинского (или бархатцев) Острый красный перец — по вкусу 2 ч. ложки белого винного уксуса 60 мл куриного бульона Соль по вкусу

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

971 ккал на порцию

Приготовление шаурмы с куриной грудкой и соусом сациви

Приготовление шаурмы с куриной грудкой — это не только вкусно, но и интересно, ведь процесс включает несколько этапов.

Шаг 1: Приготовление соуса сациви

Первым делом приготовим соус. Возьмите грецкие орехи, очистите их от оболочки и измельчите в блендере до состояния мелкой крупки. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, а также специи: уцхо-сунели, кориандр, шафран и острый перец. Все это нужно хорошо перемешать, чтобы специи равномерно распределились.

Шаг 2: Варка соуса

Переложите ореховую массу в небольшую кастрюлю или ковшик, влейте куриный бульон и поставьте на медленный огонь. Доведите до кипения, затем добавьте уксус и оставьте соус вариться на слабом огне около 5 минут. Обязательно помешивайте его, чтобы он не пригорел. В конце добавьте соль по вкусу.

Шаг 3: Подготовка куриного филе

Теперь займемся куриной грудкой. Разрежьте ее на плоские ломтики. Важно, чтобы они не были слишком толстыми — они должны быстро прогреться и стать золотистыми при обжарке. Смажьте мясо растительным маслом и обжаривайте на гриле или сковороде по 2 минуты с каждой стороны. Курица должна быть слегка поджаренной, но оставаться сочной внутри.

Шаг 4: Нарезка ингредиентов

Когда курица обжарится, нарежьте ее соломкой. То же самое сделайте с маринованным огурцом — это добавит пикантности и хрусткости. Кинзу промойте и обсушите, затем мелко порежьте.

Шаг 5: Сборка шаурмы

Возьмите армянский лаваш и покройте половину листа соусом сациви. Далее уложите сверху нарезанное мясо курицы и маринованные огурцы. Посыпьте зеленью кинзы — это придаст блюду свежесть и аромат.

Шаг 6: Заворачивание и обжарка

Теперь осталось завернуть шаурму. Загните края лаваша, чтобы начинка не вываливалась, и сверните его в плотный рулетик или конверт. Повторите этот процесс для второго лаваша. Завернув шаурму в фольгу, обжарьте ее на сухой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны, пока она не станет румяной.

Полезные советы

Можно готовить соус заранее: Если вы хотите сэкономить время в будущем, приготовьте соус сациви за несколько дней до приготовления шаурмы. Храните его в холодильнике, и он не потеряет свои вкусовые качества. Варианты мяса: Вместо копченой куриной грудки можно использовать обычную жареную или приготовленную на гриле курицу. Это также будет вкусно. Альтернатива соусу сациви: Если у вас нет готового соуса сациви, можно заменить его майонезом, приправленным чесноком и зеленью. Это будет проще, но вкус не будет таким ярким и насыщенным.

Преимущества и недостатки

Преимущества Недостатки Быстрое и простое в приготовлении блюдо Потребуется время на подготовку соуса, если его нет в наличии Отличный вкус и аромат Калорийность может быть довольно высокой, если следить за рационом Возможность адаптировать рецепт под разные вкусы Шаурма может быть слишком жирной, если использовать копченое мясо

Часто задаваемые вопросы

1. Как выбрать лучший лаваш для шаурмы?

Лучше всего использовать армянский лаваш — он тонкий и эластичный, что позволяет легко завернуть начинку, не порвав его.

2. Сколько калорий в одной порции шаурмы с курицей?

Одна порция шаурмы содержит около 971 ккал. Это достаточно высококалорийное блюдо, которое стоит учитывать при подсчете калорий.

3. Можно ли заменить куриное мясо на другое?

Да, можно использовать говядину, баранину или даже овощи для вегетарианского варианта.

Мифы и правда

Миф: шаурма — это вредное и нездоровое блюдо.

Правда: если готовить шаурму дома, используя свежие и качественные ингредиенты, то она может стать вполне полезным и сытным перекусом.

Миф: шаурма — это всегда жареное мясо.

Правда: для шаурмы можно использовать не только жареную, но и вареную или запеченную курицу, что сделает блюдо менее жирным.

Интересные факты о шаурме

Шаурма, как мы ее знаем, родом с Ближнего Востока и имеет древнюю историю. Шаурма в арабских странах часто готовится не только с курицей, но и с бараниной, говядиной или даже рыбой. Соус сациви — традиционный грузинский соус на основе орехов, который идеально сочетается с мясом.

Исторический контекст шаурмы

Шаурма приобрела популярность в разных странах, начиная с Турции и до арабских стран, где она изначально считалась уличной едой. Со временем шаурма распространилась по всему миру и стала символом фастфуда.