Волшебство на кухне: как обычный хлеб может снизить давление и улучшить работу сердца

5:45
Еда

Все любят отламывать кусочек от свежеиспечённого хлеба. Но за этой ароматной корочкой скрывается не просто вкус, а мощный союзник здоровья.

Цельнозерновой хлеб с отрубями
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Цельнозерновой хлеб с отрубями

Современные исследования показали, что хлеб на закваске, известный человечеству уже более 4000 лет, может снижать артериальное давление и даже поддерживать работу сердца.

Секрет древнего брожения

Закваска — это живой организм. Она рождается всего из трёх ингредиентов: муки, воды и времени.
В процессе естественного брожения в тесте размножаются дикие дрожжи и молочнокислые бактерии, которые запускают сложную цепочку химических реакций.

Главное отличие такого хлеба — отсутствие искусственных дрожжей.
Во время ферментации белки муки расщепляются на пептиды, которые, как выяснили учёные, способны расширять кровеносные сосуды и снижать давление.

Исследование 2024 года показало, что регулярное употребление хлеба на закваске в течение двух месяцев снижает средний уровень артериального давления, не требуя никаких диетических ограничений.

Культурный контекст: от Египта до Сан-Франциско

История закваски началась в Древнем Египте: археологи нашли следы естественного брожения зерновой массы в глиняных сосудах возрастом более 3000 лет.
Позже рецепт распространился по всему Средиземноморью — от Греции до Рима, где хлеб считался даром богов и символом жизни.

В XIX веке закваска пережила второе рождение в Сан-Франциско: влажный климат и уникальные бактерии сделали местный хлеб мировым брендом. Сегодня "сан-францисская закваска" — гастрономическая легенда и объект исследований нутрициологов.

Три факта о пользе закваски

  1. Снижает давление и холестерин.
    Пептиды, образующиеся при ферментации, мягко расширяют сосуды и улучшают эластичность артерий.

  2. Поддерживает микробиом.
    Закваска богата пребиотиками — пищей для "дружественных" бактерий кишечника, укрепляющих иммунитет.

  3. Стабилизирует уровень сахара.
    Благодаря низкому гликемическому индексу закваска предотвращает резкие скачки глюкозы в крови.

Почему закваска лучше обычного хлеба

Во время естественного брожения крахмал и белки частично расщепляются, а фитиновая кислота — вещество, мешающее усвоению минералов — нейтрализуется.
Это делает кальций, железо и магний доступными для усвоения.

Клиника Мэйо отмечает, что у хлеба на закваске гликемический индекс ниже, чем у дрожжевого белого хлеба, а Кливлендская клиника добавляет: ферментация делает углеводы менее усвояемыми, а клетчатка помогает дольше чувствовать сытость.

Для здоровья сердца и сосудов лучше выбирать цельнозерновую закваску: в ней в два раза больше клетчатки, чем в белом варианте.

От пекарни до кухни: как нас кормит время

В пекарне Boudin Bakery в Сан-Франциско ежедневно идёт процесс, которому тысячи лет: пекарь вручную проверяет подъём теста, вдыхая запах живого хлеба. Этот же процесс происходил в египетских амфорах, где древние хлебопёки впервые приручили дикие дрожжи.

Так повторяется один и тот же акт: человек и время создают пищу, способную исцелять.

А что если… хлеб — это лекарство будущего

А что если древние египтяне интуитивно знали то, что наука доказала спустя тысячелетия?
Закваска — это пример того, как традиционные методы оказываются не менее эффективными, чем современные технологии.

А что если мы перестанем бояться хлеба?
В эпоху низкоуглеводных диет он стал "врагом фигуры", но именно правильный хлеб способен восстановить баланс - не только на тарелке, но и в организме.

А что если хлеб на закваске — не просто еда, а форма заботы?
Когда мы медленно замешиваем тесто, ждем, пока оно поднимется, мы синхронизируемся с естественными ритмами жизни —
а значит, даём себе время, которого так не хватает.

Как выбрать полезную закваску

  • Ищите цельнозерновой хлеб - он содержит больше клетчатки.

  • Изучайте состав: в нём должны быть только мука, вода, соль и закваска.

  • Избегайте консервантов, сахара и добавленных дрожжей.

  • Храните хлеб в полотенце, а не в пакете — чтобы сохранить корку и аромат.

FAQ: часто задаваемые вопросы

1. Можно ли есть хлеб на закваске при гипертонии?
— Да. Исследования показывают умеренное снижение давления при регулярном употреблении (1-2 ломтика в день).

2. Есть ли в закваске глютен?
— Да, но его количество ниже: часть белков расщепляется в процессе ферментации.

3. Помогает ли закваска при диабете?
— Да, благодаря низкому гликемическому индексу она предотвращает резкие скачки сахара.

4. Можно ли приготовить закваску дома?
— Конечно. Смешайте муку и воду, оставьте на 5-7 дней в тепле, ежедневно подкармливая смесь. Это — живой организм, который можно "воспитывать".

5. Сколько хлеба на закваске можно есть?
— Достаточно одного ломтика в день: он поддержит микрофлору и обеспечит организм клетчаткой и минералами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
