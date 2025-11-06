Обычный бургер уходит в прошлое: этот морской вариант делают даже те, кто не любит рыбу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Если вам хочется чего-то оригинального, но при этом простого в приготовлении, попробуйте сделать бургер с котлетой из креветок. Это сочный, ароматный и лёгкий вариант классического фастфуда — с морским вкусом и хрустящей корочкой. Такой бургер подойдёт и для праздничного ужина, и для ленивого выходного дня.

Бургеры и картошка фри
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бургеры и картошка фри

Ингредиенты (на 2 порции)

Для котлет:

  • Креветки королевские — 250 г.

  • Соль — ½ ч. л.

  • Яйцо куриное — ½ шт.

  • Сушёная петрушка — 1 ч. л.

  • Репчатый лук — ¼ шт.

  • Картофельный крахмал — 2 ч. л.

  • Сухари панко — 5 ст. л.

  • Масло растительное — 50 мл.

Для соуса тартар:

  • Майонез — 2 ст. л.

  • Греческий йогурт — 2 ст. л.

  • Лимон — ⅓ шт.

  • Солёный огурец — ½ шт.

  • Дижонская горчица — 1 ст. л.

  • Сахар — 1 ч. л.

Для сборки бургера:

  • Булочки для бургеров — 2 шт.

  • Масло растительное — 2 ч. л.

  • Помидор — 1 шт.

  • Красный лук — ⅓ шт.

  • Салат-латук — 2 листа.

  • Твёрдый сыр — 30 г.

Подготовка ингредиентов

Разморозьте креветки и очистите их от панцирей. Промокните бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Очистите репчатый и красный лук, помойте помидор и листья салата. Подготовьте две миски и сковороду.

Совет: если креветки заморожены в глазури, размораживайте их постепенно — сначала в холодильнике, затем при комнатной температуре. Так они сохранят сочность.

Готовим соус тартар

Мелко нарежьте солёный огурец (кубиками 2–3 мм). Смешайте его с майонезом, йогуртом и горчицей. Добавьте сок лимона и чайную ложку сахара. Всё тщательно перемешайте до однородности. Соус можно поставить в холодильник — он станет гуще и вкуснее.

Формируем креветочные котлеты

  1. Нарежьте 4–5 креветок крупно — на 2–3 части, а остальные измельчите ножом до мелкой массы.

  2. Добавьте к ним репчатый лук, соль, петрушку, крахмал, 2 ст. л. панко и половину яйца.

  3. Тщательно перемешайте, чтобы смесь стала плотной и липкой.

Сформируйте две котлеты чуть больше диаметра булочек.

Панировка и обжарка

Насыпьте оставшиеся сухари панко на тарелку. Обваляйте каждую котлету, слегка прижимая крошки.

Разогрейте в сковороде масло и обжарьте котлеты по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Переложите их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Поджариваем булочки

Разрежьте булочки вдоль. Вылейте на сковороду немного масла, прогрейте её и обжарьте булочки срезом вниз до лёгкого румянца. Это придаст им приятный аромат и не даст размокнуть от соуса.

Сборка бургера

  1. На нижнюю половину булочки нанесите немного соуса тартар.

  2. Выложите ломтик сыра, сверху — горячую котлету.

  3. Снова добавьте немного соуса.

  4. Разместите листья салата, кружки помидора и полукольца красного лука.

  5. Накройте верхней частью булочки.

Как подать бургер

Готовые бургеры подавайте сразу, пока котлеты остаются хрустящими. Отличным дополнением станет картофель фри, овощной салат или лёгкий соус на основе йогурта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: слишком мелко измельчить креветки.
Последствие: котлета получится плотной и сухой.
Альтернатива: оставляйте часть кусочков крупными — так структура будет сочнее.

Ошибка: жарить на слабом огне.
Последствие: котлеты впитают лишнее масло.
Альтернатива: разогревайте сковороду до среднего жара, чтобы панировка сразу схватилась.

Ошибка: намазать соус на горячие булочки заранее.
Последствие: соус растекается, а хлеб становится влажным.
Альтернатива: добавляйте соус в самом конце перед сборкой.

Плюсы и минусы рецепта

Аспект Плюсы Минусы
Вкус Нежный морской акцент, лёгкая пикантность Требуется качественные креветки
Простота Готовится за 30–40 минут Нужно много ингредиентов
Текстура Хрустящая снаружи, сочная внутри Легко пересушить при жарке
Подача Универсален: подходит и для ужина, и для пикника Лучше есть сразу после приготовления

FAQ

Можно ли заменить креветки другими морепродуктами?
Да, подойдут мясо краба, кальмары или рыбное филе, но структура будет немного другой.

Как сделать котлету менее жирной?
Используйте антипригарную сковороду и обжаривайте с минимальным количеством масла.

Можно ли приготовить на гриле?
Да, но котлеты должны быть плотными, чтобы не развалились. Перед жаркой охладите их 10–15 минут.

Мифы и правда

Миф: креветки нужно прокручивать через мясорубку.
Правда: ножом проще контролировать структуру, и котлеты будут сочнее.

Миф: панко можно заменить обычными сухарями.
Правда: панко создают воздушную хрустящую корочку, которую сложно повторить с обычными крошками.

Миф: соус тартар — это просто майонез.
Правда: настоящий тартар сочетает кислые, сладкие и острые ноты — именно он делает бургер особенным.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
