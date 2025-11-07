Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слухи о запрете брекетов будоражат сеть: оказалось, причина совсем не в самих системах
Поглотит раздувшаяся звезда? Что ждёт Землю, когда Солнце станет красным гигантом через 5 млрд лет
Три модели — и уже лидер продаж: новый автомобильный бренд стремительно покоряет рынок
Тянется вверх, а не вширь: почему рассада превращается в жирафа и как вернуть ей форму без пересадки
Продавцы недвижимости стали мастерами манипуляций: как покупатели остаются ни с чем
Посланники духов леса: разноцветные создания, что сажают деревья и исчезают, не оставив следа
Без обид и без Филиппа: Басков рассказал, почему его день рождения прошёл без Киркорова
Первые слова — первый диагноз: почему важно не ждать, пока ребёнок заговорит сам
Спина больше не кричит от боли: всего 10 минут, и тело словно вспоминает, как жить без скованности

Без молока и масла, но с душой: идеальный рецепт яблочных оладий на каждый день

Еда

Эти оладьи из яблок — идеальный вариант для тех, кто хочет побаловать себя домашней выпечкой, но избегает жареных блюд и молочных продуктов. Ароматные, воздушные и слегка хрустящие по краям, они прекрасно подойдут и для завтрака, и для уютного вечернего чаепития.

Яблочные оладьи
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблочные оладьи

"Одно яблочное пирожное в день — и хмуриться не придётся", — любила повторять бабушка. И правда, запах корицы и тёплых яблок способен моментально поднять настроение.

Почему эти оладьи особенные

Этот рецепт сочетает простоту приготовления и полезность. Здесь нет ни капли масла, сливок или молока — только натуральные ингредиенты. Лёгкое тесто на газированной воде делает оладьи пышными и нежными, а выпекание в духовке или аэрофритюрнице позволяет избежать лишнего жира.

Результат — золотистые яблочные кружочки с мягкой серединкой и аппетитной корочкой, которые исчезают с тарелки быстрее, чем успеваешь их остудить, пишет blog.giallozafferano.it.

Ингредиенты для лёгких яблочных оладий

  • 3 яблока

  • 1 яйцо

  • 120 мл газированной воды

  • 140 г муки

  • 2 ст. ложки сахара

  • 0,5 ч. ложки разрыхлителя

  • 0,5 ч. ложки молотой корицы

  • 1 щепотка соли

  • сок 1 лимона

  • сахарная пудра — для украшения

Как приготовить яблочные оладьи

  1. Подготовьте яблоки. Очистите их от кожуры и сердцевины, нарежьте кружочками толщиной около 5 мм. Сбрызните лимонным соком, чтобы дольки не потемнели.

  2. Приготовьте тесто. В миске взбейте яйцо с сахаром и щепоткой соли до появления лёгкой пены.

  3. Добавьте жидкость. Медленно влейте газированную воду, постоянно помешивая венчиком.

  4. Вмешайте сухие ингредиенты. Добавьте муку, корицу и разрыхлитель, тщательно перемешивая до однородности — тесто должно получиться гладким и без комков.

  5. Обмакните яблоки. Каждое кольцо погрузите в тесто, чтобы оно полностью покрыло фрукт.

  6. Выпекайте.

    • В духовке: выложите яблоки на противень с бумагой для выпечки, оставляя между ними расстояние. Готовьте при 180°C около 30 минут до румяной корочки.

    • В аэрофритюрнице: установите 180°C и готовьте 15-16 минут.

После выпекания дайте оладьям слегка остыть, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.

"Яблочные оладьи — это уют в каждой ложке. Даже без масла и молока они остаются невероятно ароматными и нежными", — отмечает кондитер Барбара Россини.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: нарезать яблоки слишком тонко.
    Последствие: ломтики пересыхают и теряют форму.
    Альтернатива: нарезайте толщиной не менее 0,5 см — так оладьи останутся сочными.

  • Ошибка: использовать сильно газированную воду прямо из холодильника.
    Последствие: тесто получается густым и плохо поднимается.
    Альтернатива: дайте воде нагреться до комнатной температуры.

  • Ошибка: хранить тесто в холодильнике.
    Последствие: оно теряет структуру и эластичность.
    Альтернатива: готовьте оладьи сразу после замешивания.

А что если нет аэрофритюрницы?

Запекание в духовке полностью заменяет жарку и даёт тот же эффект — золотистую корочку без капли масла. Если хочется чуть более насыщенного вкуса, можно сбрызнуть оладьи растительным маслом из пульверизатора перед выпеканием.

Плюсы и минусы рецепта запеченных яблочных оладий

Плюсы Минусы
Без жарки и молока Не хранится более суток
Подходит для вегетарианцев Менее хрустящая корочка, чем при жарке
Простые ингредиенты Требует времени на выпекание
Можно готовить в духовке или аэрофритюрнице Лучше употреблять свежими

FAQ

Можно ли использовать овсяную или рисовую муку?
Да, но текстура будет немного плотнее. Лучше смешать альтернативную муку с пшеничной в соотношении 1:1.

Какие яблоки подойдут лучше всего?
Кисло-сладкие сорта, например, "Симиренко" или "Антоновка" — они сохраняют форму и не становятся водянистыми.

Можно ли сделать тесто полностью постным?
Да, замените яйцо на половину банана или 1 ст. ложку яблочного пюре — структура останется мягкой.

Мифы и правда

Миф: без молока оладьи не поднимутся.
Правда: газированная вода и разрыхлитель прекрасно справляются с этой задачей.

Миф: без масла выпечка будет сухой.
Правда: сочные яблоки придают тесту естественную влажность.

Миф: аэрофритюрница сушит тесто.
Правда: при правильной температуре (180°C) оладьи остаются мягкими внутри и румяными снаружи.

Интересные факты

  1. Первые яблочные оладьи появились в Германии в XVII веке — их подавали как десерт на ярмарках.

  2. Газированная вода в тесте — современный приём, который заменяет дрожжи и делает выпечку лёгкой.

  3. В некоторых итальянских семьях такие оладьи подают с ложкой мёда или щепоткой розмарина — для аромата и сладости.

Исторический контекст

Яблочные десерты — часть традиционной осенней кухни Европы. Простые, ароматные и доступные, они символизируют домашнее тепло и урожай. Сегодня рецепты без молока и масла становятся популярными не только среди вегетарианцев, но и среди всех, кто выбирает лёгкие и полезные сладости.

Яблочные оладьи без масла и молока — это пример того, как простые продукты могут создать по-настоящему уютное блюдо. Они получаются лёгкими, ароматными и полезными, сохраняя вкус домашней выпечки. Подайте их с чашкой чая или мёдом — и вы почувствуете вкус осени в каждом кусочке. Такие оладьи станут любимым десертом для всей семьи.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Наука и техника
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Домашние животные
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Популярное
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году

Почему не всем водителям разрешено отказаться от техосмотра и когда диагностическая карта остаётся обязательной даже для новых автомобилей.

Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению Валерия Жемчугова Легенды автоспорта: почему Москвичи побеждали за границей Сергей Милешкин Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы Любовь Степушова
Слова, которых никто не ждал: Назаров* напомнил о себе — и публика взорвалась от негодования
Секрет, о котором не пишут в инструкции: что произойдёт, если зажать две кнопки стеклоподъёмников
Штиль на грани безумия: как один спокойный день сделал океан тихим — на века
Штиль на грани безумия: как один спокойный день сделал океан тихим — на века
Последние материалы
Продавцы недвижимости стали мастерами манипуляций: как покупатели остаются ни с чем
Без молока и масла, но с душой: идеальный рецепт яблочных оладий на каждый день
Посланники духов леса: разноцветные создания, что сажают деревья и исчезают, не оставив следа
Без обид и без Филиппа: Басков рассказал, почему его день рождения прошёл без Киркорова
Первые слова — первый диагноз: почему важно не ждать, пока ребёнок заговорит сам
Спина больше не кричит от боли: всего 10 минут, и тело словно вспоминает, как жить без скованности
Без теней, но с вау-эффектом: макияж, который делает глаза больше без единого цвета
Рост на 70% стал ловушкой: реальные цифры по вводу жилья говорят о глубоком кризисе
Не враг, а союзник здоровья: сколько ложек масла в день принесут пользу и не добавят килограммы
Журналисты степей поют оду убийце: казахи назвали Гитлера спасителем от СССР
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.