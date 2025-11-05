Попытки приготовить каштаны на сковороде или в микроволновке почти всегда заканчиваются разочарованием: то слишком сухо, то жёстко. Испанский шеф-повар Карлос Аргуиньяно предлагает метод, который возвращает тот самый аромат, вкус и текстуру уличных жареных каштанов.
Тщательно промойте каштаны и обсушите.
На каждом сделайте крестообразный надрез, чтобы они не лопнули в духовке.
Разложите каштаны на противне одним слоем.
Разогрейте духовку до 200 °C и запекайте 20-25 минут.
В середине процесса переверните каштаны, чтобы прожарка была равномерной.
Готовые каштаны посолите и заверните в чистую ткань на 10 минут — кожура снимется легко, а мякоть останется сочной.
Выбор: берите крупные, тяжёлые каштаны без трещин и следов плесени.
Подготовка: замочите их на 10 минут, чтобы кожура стала мягче.
Надрез: делайте аккуратный крестообразный разрез, не повреждая мякоть.
Выпечка: используйте пергамент на противне, чтобы избежать подгорания.
Перемешивание: каждые 10 минут переворачивайте каштаны.
Охлаждение: после запекания оберните их тканью — кожура снимется без усилий.
Подача: подавайте горячими, при желании посыпав солью или корицей.
|Плюсы
|Минусы
|Максимально приближённый вкус к уличным каштанам.
|Требуется больше времени, чем при жарке на сковороде.
|Простая технология, не требующая специального оборудования.
|Без надреза каштаны могут лопнуть в духовке.
|Меньше жира и калорий по сравнению с жаркой.
|Процесс требует внимательности и терпения.
|Аромат и текстура сохраняются лучше, чем при микроволновом приготовлении.
|Не подходит для экспресс-приготовления — каштаны должны «дойти» после запекания.
Можно ли готовить каштаны в микроволновке?
Нет, микроволновка не даёт равномерного прогрева, и каштаны становятся сухими.
Зачем делать надрез?
Чтобы кожура не лопнула и пар мог выходить свободно.
Можно ли добавить масло или специи?
Да, после запекания: масло подчеркнёт вкус, а корица или соль добавят аромата.
Как хранить готовые каштаны?
Очищенные каштаны храните в герметичном контейнере до трёх дней в холодильнике.
Запечённые каштаны — не просто сезонное лакомство, а уютный символ осени. Аромат, мягкость и лёгкий хруст сделают ваш дом похожим на уличную лавку, где пахнет теплом и праздником.
Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.