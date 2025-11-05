Как превратить осенний вечер в праздник: рецепт домашних каштанов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:40
Еда

Попытки приготовить каштаны на сковороде или в микроволновке почти всегда заканчиваются разочарованием: то слишком сухо, то жёстко. Испанский шеф-повар Карлос Аргуиньяно предлагает метод, который возвращает тот самый аромат, вкус и текстуру уличных жареных каштанов.

Жареные каштаны на улице
Фото: Own work by Achromatic is licensed under GNU Free Documentation License
Жареные каштаны на улице

Трюк дона Аргуиньяно

  1. Тщательно промойте каштаны и обсушите.

  2. На каждом сделайте крестообразный надрез, чтобы они не лопнули в духовке.

  3. Разложите каштаны на противне одним слоем.

  4. Разогрейте духовку до 200 °C и запекайте 20-25 минут.

  5. В середине процесса переверните каштаны, чтобы прожарка была равномерной.

  6. Готовые каштаны посолите и заверните в чистую ткань на 10 минут — кожура снимется легко, а мякоть останется сочной.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка → готовить каштаны в микроволновке или на сковороде.
  • Последствие → каштаны становятся сухими, теряют аромат и равномерную текстуру, кожура плохо очищается.
  • Альтернатива → использовать духовку при 200 °C, переворачивая каштаны в процессе запекания, чтобы добиться золотистой корочки и насыщенного вкуса.

Советы шаг за шагом

  1. Выбор: берите крупные, тяжёлые каштаны без трещин и следов плесени.

  2. Подготовка: замочите их на 10 минут, чтобы кожура стала мягче.

  3. Надрез: делайте аккуратный крестообразный разрез, не повреждая мякоть.

  4. Выпечка: используйте пергамент на противне, чтобы избежать подгорания.

  5. Перемешивание: каждые 10 минут переворачивайте каштаны.

  6. Охлаждение: после запекания оберните их тканью — кожура снимется без усилий.

  7. Подача: подавайте горячими, при желании посыпав солью или корицей.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Максимально приближённый вкус к уличным каштанам. Требуется больше времени, чем при жарке на сковороде.
Простая технология, не требующая специального оборудования. Без надреза каштаны могут лопнуть в духовке.
Меньше жира и калорий по сравнению с жаркой. Процесс требует внимательности и терпения.
Аромат и текстура сохраняются лучше, чем при микроволновом приготовлении. Не подходит для экспресс-приготовления — каштаны должны «дойти» после запекания.

FAQ

Можно ли готовить каштаны в микроволновке?
Нет, микроволновка не даёт равномерного прогрева, и каштаны становятся сухими.

Зачем делать надрез?
Чтобы кожура не лопнула и пар мог выходить свободно.

Можно ли добавить масло или специи?
Да, после запекания: масло подчеркнёт вкус, а корица или соль добавят аромата.

Как хранить готовые каштаны?
Очищенные каштаны храните в герметичном контейнере до трёх дней в холодильнике.

Польза каштанов для здоровья

  • Источник сложных углеводов — стабильная энергия без скачков сахара.
  • Мало жиров, много клетчатки, полезной для пищеварения.
  • Богаты калием, магнием и кальцием — укрепляют кости и сосуды.
  • Содержат антиоксиданты, защищающие клетки от старения.

Запечённые каштаны — не просто сезонное лакомство, а уютный символ осени. Аромат, мягкость и лёгкий хруст сделают ваш дом похожим на уличную лавку, где пахнет теплом и праздником.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
