Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финансовая подушка для будущих мам: в России готовят беспрецедентное увеличение пособий
Колёса прошлого буксуют: Mazda превратилась в ретро до того, как это стало модно
Редкие волосы больше не проблема: три стрижки, которые маскируют выпадение и придают густоту
Бессонница, которая просыпается раньше вас: как она может быть признаком депрессии
Хруст до весны: секрет, который сохраняет капусту дольше холодильника — без химии и погреба
Тёплые воспоминания коллег о Юрии Николаеве: какие личные истории звёзды рассказывают о легенде ТВ
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Всего 14 километров до Африки: почему мост через Гибралтар остаётся мечтой века
Лед под домами Аляски превратился в болото: вечная мерзлота оживает, разрушая дома и выгоняя людей

Эти булочки пахнут счастьем: секрет, который вы не найдёте ни в одной кулинарной книге

5:11
Еда

Есть блюда, которые словно созданы для того, чтобы наполнять дом теплом, уютом и непередаваемым ароматом свежей выпечки. Эти булочки с сыром и грецкими орехами — именно такие. В них идеально сочетаются мягкость теста, насыщенный вкус сыра и хруст орехов. Простые в приготовлении, они подойдут и для ленивого воскресного завтрака, и как ароматная закуска к основному блюду.

булочки с сыром
Фото: freepik by suksao, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
булочки с сыром

Вдохновение и настроение

Каждый раз, когда я начинаю готовить эти булочки, кухня превращается в маленькую пекарню: тихо шуршит мука, пахнет свежим тестом, а где-то рядом уже стоит кружка горячего чая. Рецепт не требует особых навыков — всё просто, как в детстве, когда мы с мамой лепили домашние пирожки. Главное — хорошее настроение и немного терпения.

Ингредиенты

Для теста вам понадобятся всего несколько базовых продуктов, которые почти всегда есть под рукой:

  • 300 г пшеничной муки;

  • 1 чайная ложка соли;

  • 1 пакетик разрыхлителя (примерно 10-12 г);

  • 150 г тёртого сыра (подойдёт любой полутвёрдый сорт — чеддер, гауда, эмменталь);

  • 50 г нарезанных грецких орехов;

  • 250 мл молока.

На первый взгляд — ничего особенного, но сочетание этих ингредиентов даёт поразительный результат: булочки получаются румяными, мягкими внутри и с лёгким ореховым ароматом.

Приготовление

Начните с того, что смешайте муку, соль и разрыхлитель в глубокой миске. Эти сухие ингредиенты станут основой для вашего теста. Затем добавьте натёртый сыр — именно он придаст булочкам насыщенный вкус и красивую золотистую корочку. После этого вмешайте нарезанные грецкие орехи. Они должны быть не слишком мелкими — небольшие кусочки приятно хрустят на зубах и создают текстурный контраст.

Постепенно вливайте молоко, замешивая мягкое, но не липкое тесто. Оно должно легко собираться в шар и держать форму. Если тесто кажется суховатым, добавьте ещё немного молока; если наоборот слишком влажное — подсыпьте чуть-чуть муки.

Когда тесто готово, разделите его на восемь равных частей. Каждую скатайте в небольшой рулетик или шарик. Не стремитесь к идеальной форме — легкая небрежность придаёт домашней выпечке особый шарм. Выложите булочки на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Выпечка

Разогрейте духовку до 180 °C.

Поставьте противень на среднюю решётку и запекайте около 20 минут, пока булочки не станут золотисто-коричневыми. Уже через десять минут кухня наполнится невероятным ароматом: тёплый сырный запах вперемешку с лёгкой ореховой ноткой мгновенно создаёт ощущение уюта.

Когда булочки будут готовы, дайте им немного остыть. В горячем виде они особенно нежные, но если подождать хотя бы пять минут, вкус станет ещё более гармоничным. Тёплые, чуть хрустящие снаружи и мягкие внутри — такие булочки невозможно есть медленно.

Подача и вариации

Эти булочки универсальны. Их можно подать к супу, салату или просто с кусочком сливочного масла. Отлично сочетаются они и с мёдом — неожиданное, но удивительно вкусное сочетание.

Если вы хотите поэкспериментировать, попробуйте добавить в тесто немного свежего розмарина или тимьяна — аромат станет богаче, а вкус приобретёт пикантные нотки. Вместо грецких орехов подойдут фундук или миндаль, а часть молока можно заменить сливками для более плотной текстуры.

Несколько советов от души

  • Не переборщите с мукой — тесто должно быть мягким, иначе булочки получатся суховатыми.

  • Используйте свежие орехи: старые могут дать горечь, которая испортит вкус.

  • Если любите более выраженный сырный аромат, добавьте немного сыра поверх булочек перед выпечкой. Он расплавится и создаст хрустящую корочку.

  • Готовые булочки можно замораживать. Просто остудите их, заверните в плёнку и уберите в морозильник. Перед подачей разогрейте в духовке при 160 °C — и они снова будут как свежие.

Немного о настроении

Каждый раз, когда я достаю из духовки противень с этими булочками, мне кажется, что время замедляется. На улице может идти дождь или метель, но в доме — тепло, пахнет выпечкой, и все вокруг словно становятся добрее. Это не просто рецепт — это способ подарить себе немного уюта и радости в обычный день.

Булочки с сыром и орехами — это не про сложность, а про удовольствие. Про то, как просто из муки, молока и щепотки фантазии можно создать нечто, что собирает всех за столом и вызывает улыбки.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Садоводство, цветоводство
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Шоу-бизнес
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова 832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Редкие волосы больше не проблема: три стрижки, которые маскируют выпадение и придают густоту
Бессонница, которая просыпается раньше вас: как она может быть признаком депрессии
Тёплые воспоминания коллег о Юрии Николаеве: какие личные истории звёзды рассказывают о легенде ТВ
Хруст до весны: секрет, который сохраняет капусту дольше холодильника — без химии и погреба
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Всего 14 километров до Африки: почему мост через Гибралтар остаётся мечтой века
Лед под домами Аляски превратился в болото: вечная мерзлота оживает, разрушая дома и выгоняя людей
Эволюция дала задний ход: на Галапагосах ожили древние гены — природа переписывает свои законы
Секрет голубого ведра: в нём рождаются ягоды, которые не знают, что им нужен сад
Привычный плов надоел: вот как в Мексике превращают обычный рис в шедевр без казана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.