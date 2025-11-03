Простые кабачки превращаются в шедевр — стоит лишь добавить эти ингредиенты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Кабачки с помидорами и чесноком под сыром — лёгкое, ароматное и универсальное блюдо, которое одинаково хорошо подойдёт и для домашнего ужина, и для праздничного стола. Готовится просто: овощи нарезаются кружочками, покрываются нежным чесночно-сырным соусом и запекаются до румяной корочки. Получается сочно, аппетитно и красиво — идеальный вариант, когда хочется чего-то вкусного без лишних хлопот.

Кабачки под сыром
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кабачки под сыром

Что за блюдо

По сути это запеканка в мини-формате — овощные башенки из кабачков, помидоров и сыра. Готовятся они быстро, а сочетание ингредиентов можно менять: вместо кабачков взять баклажаны, а вместо гауды — маасдам или сулугуни. Главное — тонко нарезать овощи и не пересушить их при запекании.

Основные продукты (на 4 порции)

  • Кабачки — 2 шт. (около 600 г);
  • помидоры — 2 шт. (180 г);
  • моцарелла — 100 г;
  • сыр гауда — 100 г;
  • чеснок — 1 зубчик (5 г);
  • сметана — 70 г;
  • майонез — 70 г;
  • растительное масло — 1 ст. ложка;
  • соль и черный перец — по вкусу.

Советы шаг за шагом

Подготовка

Кабачки и помидоры тщательно промойте, удалите плодоножки. Чеснок очистите. Застелите противень пергаментом, слегка смажьте его растительным маслом.

Сырная масса

Натрите оба вида сыра на крупной тёрке, добавьте измельчённый чеснок, сметану и майонез. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте до однородной массы.

Формирование башенок

Кабачки нарежьте кружочками толщиной около 1 см, помидоры — чуть тоньше. Разложите кабачки на противне, сверху положите по ломтику помидора и чайной ложкой распределите сырную смесь.

Запекание

Разогрейте духовку до 180 °C. Поставьте противень на средний уровень и запекайте примерно 20 минут до появления золотистой корочки.

Подача

Аккуратно переложите башенки на тарелку. Можно посыпать свежей зеленью — петрушкой, базиликом или укропом. Подавайте горячими, пока сыр остаётся тягучим.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Как исправить
Слишком толстые кружки кабачков Не пропекаются, остаются жёсткими Нарезайте не толще 1 см
Много майонеза Масса становится жирной и растекается Уменьшите количество, добавьте сметаны
Слишком долгое запекание Овощи теряют сочность Проверяйте готовность после 18-й минуты

А что если…

  • Нет кабачков? Используйте баклажаны или картофель.
  • Хотите более пикантный вкус? Добавьте немного тёртого пармезана и щепоть сушёных итальянских трав.
  • Нужен диетический вариант? Замените майонез на греческий йогурт или нежирную сметану.
  • Хотите сделать на гриле? Слегка подсушите овощи на решётке, затем добавьте сырную массу и доведите до готовности под крышкой.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Быстрое приготовление (до 30 минут) Не хранится долго, вкуснее свежим
Подходит для постных и диетических меню При остывании теряет тягучесть сыра
Простые ингредиенты Требует аккуратности при подаче

FAQ

Можно ли приготовить без майонеза?
Да, замените его сметаной или йогуртом — получится легче и нежнее.

Как нарезать кабачки, чтобы не ломались?
Лучше использовать острый нож или терку-мандолину. Молодые кабачки нарезаются легко и держат форму.

Какие сыры подойдут кроме гауды?
Маасдам, тильзитер, сулугуни, эмменталь — все сорта, хорошо плавящиеся при запекании.

Мифы и правда

Миф: без жарки кабачки получаются водянистыми.
Правда: при температуре 180 °C за 20 минут лишняя влага испаряется, а овощи сохраняют сочность.

Миф: нужно обязательно смешивать несколько видов сыра.
Правда: даже один сорт, например моцарелла, даёт отличную тягучесть и нежный вкус.

Миф: блюдо слишком калорийное.
Правда: если заменить майонез и использовать меньше сыра, калорийность снижается почти вдвое.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
