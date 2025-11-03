Простые кабачки превращаются в шедевр — стоит лишь добавить эти ингредиенты

4:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачки с помидорами и чесноком под сыром — лёгкое, ароматное и универсальное блюдо, которое одинаково хорошо подойдёт и для домашнего ужина, и для праздничного стола. Готовится просто: овощи нарезаются кружочками, покрываются нежным чесночно-сырным соусом и запекаются до румяной корочки. Получается сочно, аппетитно и красиво — идеальный вариант, когда хочется чего-то вкусного без лишних хлопот.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кабачки под сыром

Что за блюдо

По сути это запеканка в мини-формате — овощные башенки из кабачков, помидоров и сыра. Готовятся они быстро, а сочетание ингредиентов можно менять: вместо кабачков взять баклажаны, а вместо гауды — маасдам или сулугуни. Главное — тонко нарезать овощи и не пересушить их при запекании.

Основные продукты (на 4 порции)

Кабачки — 2 шт. (около 600 г);

помидоры — 2 шт. (180 г);

моцарелла — 100 г;

сыр гауда — 100 г;

чеснок — 1 зубчик (5 г);

сметана — 70 г;

майонез — 70 г;

растительное масло — 1 ст. ложка;

соль и черный перец — по вкусу.

Советы шаг за шагом

Подготовка

Кабачки и помидоры тщательно промойте, удалите плодоножки. Чеснок очистите. Застелите противень пергаментом, слегка смажьте его растительным маслом.

Сырная масса

Натрите оба вида сыра на крупной тёрке, добавьте измельчённый чеснок, сметану и майонез. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте до однородной массы.

Формирование башенок

Кабачки нарежьте кружочками толщиной около 1 см, помидоры — чуть тоньше. Разложите кабачки на противне, сверху положите по ломтику помидора и чайной ложкой распределите сырную смесь.

Запекание

Разогрейте духовку до 180 °C. Поставьте противень на средний уровень и запекайте примерно 20 минут до появления золотистой корочки.

Подача

Аккуратно переложите башенки на тарелку. Можно посыпать свежей зеленью — петрушкой, базиликом или укропом. Подавайте горячими, пока сыр остаётся тягучим.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Как исправить Слишком толстые кружки кабачков Не пропекаются, остаются жёсткими Нарезайте не толще 1 см Много майонеза Масса становится жирной и растекается Уменьшите количество, добавьте сметаны Слишком долгое запекание Овощи теряют сочность Проверяйте готовность после 18-й минуты

А что если…

Нет кабачков? Используйте баклажаны или картофель.

Используйте баклажаны или картофель. Хотите более пикантный вкус? Добавьте немного тёртого пармезана и щепоть сушёных итальянских трав.

Добавьте немного тёртого пармезана и щепоть сушёных итальянских трав. Нужен диетический вариант? Замените майонез на греческий йогурт или нежирную сметану.

Замените майонез на греческий йогурт или нежирную сметану. Хотите сделать на гриле? Слегка подсушите овощи на решётке, затем добавьте сырную массу и доведите до готовности под крышкой.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Быстрое приготовление (до 30 минут) Не хранится долго, вкуснее свежим Подходит для постных и диетических меню При остывании теряет тягучесть сыра Простые ингредиенты Требует аккуратности при подаче

FAQ

Можно ли приготовить без майонеза?

Да, замените его сметаной или йогуртом — получится легче и нежнее.

Как нарезать кабачки, чтобы не ломались?

Лучше использовать острый нож или терку-мандолину. Молодые кабачки нарезаются легко и держат форму.

Какие сыры подойдут кроме гауды?

Маасдам, тильзитер, сулугуни, эмменталь — все сорта, хорошо плавящиеся при запекании.

Мифы и правда

Миф: без жарки кабачки получаются водянистыми.

Правда: при температуре 180 °C за 20 минут лишняя влага испаряется, а овощи сохраняют сочность.

Миф: нужно обязательно смешивать несколько видов сыра.

Правда: даже один сорт, например моцарелла, даёт отличную тягучесть и нежный вкус.

Миф: блюдо слишком калорийное.

Правда: если заменить майонез и использовать меньше сыра, калорийность снижается почти вдвое.