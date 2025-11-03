Этот завтрак выглядит как из кафе, но готовится в аэрогриле без сковороды и хлопот

Фриттата с моцареллой в аэрогриле — это быстрый и яркий завтрак, который не требует ни сковороды, ни духовки. Итальянская яичница с овощами получается пышной, нежной и ароматной, а процесс готовки в аэрогриле избавляет от лишних хлопот: пока блюдо запекается, можно спокойно заняться другими делами.
Фриттата — это итальянский вариант омлета, где яйца сочетаются с овощами, сыром и зеленью. В отличие от классической версии, здесь не нужно ничего обжаривать: все ингредиенты просто выкладываются в чашу аэрогриля и запекаются до золотистой корочки.
Тщательно вымойте брокколи, помидоры и перец. У перца удалите сердцевину и семена. Разделите брокколи на небольшие соцветия длиной около 2 см, черри разрежьте пополам, перец нарежьте кубиками примерно 8 мм. Твердый сыр натрите на крупной терке.
Чашу аэрогриля застелите пергаментом — так фриттата не прилипнет и легко достанется после запекания.
Разбейте яйца прямо на пергамент в чаше прибора, стараясь сохранить желтки целыми. Посолите и приправьте черным перцем.
На яичную основу аккуратно разложите овощи: брокколи, половинки черри и кусочки перца. Между ними разместите шарики мини-моцареллы. Сверху равномерно посыпьте тертым твердым сыром.
Выберите в меню аэрогриля режим "Овощи", установите температуру 180 °С и таймер на 20 минут. Поместите чашу с заготовкой внутрь и дождитесь сигнала готовности.
Имейте в виду, что точное время может зависеть от модели прибора — если аэрогриль мощный, фриттата приготовится быстрее.
Готовую фриттату аккуратно переложите на тарелку, нарежьте на порционные куски и украсьте рубленой петрушкой.
Для более нежного вкуса добавьте немного сливок или молока — 1-2 ст. ложки на 4 яйца.
Если хотите более насыщенный аромат, используйте смесь сыров — моцареллу, пармезан и немного чеддера.
Вегетарианский вариант получится, если исключить твердый сыр и добавить шпинат или цукини.
Для плотной текстуры перед запеканием слегка перемешайте массу вилкой, но не полностью взбивайте.
|Плюсы
|Минусы
|Не требует сковороды или духовки
|Зависимость от мощности аэрогриля
|Минимум масла и калорий
|Нельзя готовить слишком большие порции
|Быстрое приготовление (20 минут)
|Нужно подобрать правильный режим нагрева
Если у вас нет аэрогриля, можно приготовить фриттату в духовке. Используйте форму, застеленную пергаментом, и выпекайте при 180 °С около 25 минут.
Для пикантности можно добавить немного итальянских трав, сушёного базилика или орегано — они отлично подчеркнут вкус овощей и сыра.
Как выбрать овощи для фриттаты?
Подойдут любые сезонные: шпинат, кабачки, цветная капуста, спаржа, грибы. Главное — чтобы они не давали слишком много сока.
Можно ли приготовить без сыра?
Да, но сыр придаёт кремовую текстуру и делает блюдо сытнее.
Как подать фриттату?
Лучше всего тёплой — с зеленью, свежими овощами или ломтиком цельнозернового хлеба.
