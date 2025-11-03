Этот завтрак выглядит как из кафе, но готовится в аэрогриле без сковороды и хлопот

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Фриттата с моцареллой в аэрогриле — это быстрый и яркий завтрак, который не требует ни сковороды, ни духовки. Итальянская яичница с овощами получается пышной, нежной и ароматной, а процесс готовки в аэрогриле избавляет от лишних хлопот: пока блюдо запекается, можно спокойно заняться другими делами.

Готовка фритаты
Фото: commons.wikimedia.org by istolethetv, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Готовка фритаты

Как приготовить фриттату с моцареллой в аэрогриле

Фриттата — это итальянский вариант омлета, где яйца сочетаются с овощами, сыром и зеленью. В отличие от классической версии, здесь не нужно ничего обжаривать: все ингредиенты просто выкладываются в чашу аэрогриля и запекаются до золотистой корочки.

Продукты (на 2 порции)

  • Куриные яйца — 4 шт. (около 240 г).
  • Брокколи — 150 г.
  • Помидоры черри — 100 г.
  • Болгарский перец (желтый) — 1 шт. (примерно 150 г).
  • Моцарелла мини — 100 г.
  • Твердый сыр — 50 г.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Черный молотый перец — по вкусу.
  • Петрушка — для украшения.

Подготовка овощей

Тщательно вымойте брокколи, помидоры и перец. У перца удалите сердцевину и семена. Разделите брокколи на небольшие соцветия длиной около 2 см, черри разрежьте пополам, перец нарежьте кубиками примерно 8 мм. Твердый сыр натрите на крупной терке.

Чашу аэрогриля застелите пергаментом — так фриттата не прилипнет и легко достанется после запекания.

Подготовка основы

Разбейте яйца прямо на пергамент в чаше прибора, стараясь сохранить желтки целыми. Посолите и приправьте черным перцем.

Добавление ингредиентов

На яичную основу аккуратно разложите овощи: брокколи, половинки черри и кусочки перца. Между ними разместите шарики мини-моцареллы. Сверху равномерно посыпьте тертым твердым сыром.

Запекание

Выберите в меню аэрогриля режим "Овощи", установите температуру 180 °С и таймер на 20 минут. Поместите чашу с заготовкой внутрь и дождитесь сигнала готовности.

Имейте в виду, что точное время может зависеть от модели прибора — если аэрогриль мощный, фриттата приготовится быстрее.

Подача

Готовую фриттату аккуратно переложите на тарелку, нарежьте на порционные куски и украсьте рубленой петрушкой.

Советы шаг за шагом

  • Для более нежного вкуса добавьте немного сливок или молока — 1-2 ст. ложки на 4 яйца.

  • Если хотите более насыщенный аромат, используйте смесь сыров — моцареллу, пармезан и немного чеддера.

  • Вегетарианский вариант получится, если исключить твердый сыр и добавить шпинат или цукини.

  • Для плотной текстуры перед запеканием слегка перемешайте массу вилкой, но не полностью взбивайте.

Плюсы и минусы способа приготовления

Плюсы Минусы
Не требует сковороды или духовки Зависимость от мощности аэрогриля
Минимум масла и калорий Нельзя готовить слишком большие порции
Быстрое приготовление (20 минут) Нужно подобрать правильный режим нагрева

А что если…

Если у вас нет аэрогриля, можно приготовить фриттату в духовке. Используйте форму, застеленную пергаментом, и выпекайте при 180 °С около 25 минут.

Для пикантности можно добавить немного итальянских трав, сушёного базилика или орегано — они отлично подчеркнут вкус овощей и сыра.

FAQ

Как выбрать овощи для фриттаты?
Подойдут любые сезонные: шпинат, кабачки, цветная капуста, спаржа, грибы. Главное — чтобы они не давали слишком много сока.

Можно ли приготовить без сыра?
Да, но сыр придаёт кремовую текстуру и делает блюдо сытнее.

Как подать фриттату?
Лучше всего тёплой — с зеленью, свежими овощами или ломтиком цельнозернового хлеба.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
