Этот завтрак выглядит как из кафе, но готовится в аэрогриле без сковороды и хлопот

Фриттата с моцареллой в аэрогриле — это быстрый и яркий завтрак, который не требует ни сковороды, ни духовки. Итальянская яичница с овощами получается пышной, нежной и ароматной, а процесс готовки в аэрогриле избавляет от лишних хлопот: пока блюдо запекается, можно спокойно заняться другими делами.

Фото: commons.wikimedia.org by istolethetv, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Готовка фритаты

Как приготовить фриттату с моцареллой в аэрогриле

Фриттата — это итальянский вариант омлета, где яйца сочетаются с овощами, сыром и зеленью. В отличие от классической версии, здесь не нужно ничего обжаривать: все ингредиенты просто выкладываются в чашу аэрогриля и запекаются до золотистой корочки.

Продукты (на 2 порции)

Куриные яйца — 4 шт. (около 240 г).

Брокколи — 150 г.

Помидоры черри — 100 г.

Болгарский перец (желтый) — 1 шт. (примерно 150 г).

Моцарелла мини — 100 г.

Твердый сыр — 50 г.

Соль — 0,5 ч. л.

Черный молотый перец — по вкусу.

Петрушка — для украшения.

Подготовка овощей

Тщательно вымойте брокколи, помидоры и перец. У перца удалите сердцевину и семена. Разделите брокколи на небольшие соцветия длиной около 2 см, черри разрежьте пополам, перец нарежьте кубиками примерно 8 мм. Твердый сыр натрите на крупной терке.

Чашу аэрогриля застелите пергаментом — так фриттата не прилипнет и легко достанется после запекания.

Подготовка основы

Разбейте яйца прямо на пергамент в чаше прибора, стараясь сохранить желтки целыми. Посолите и приправьте черным перцем.

Добавление ингредиентов

На яичную основу аккуратно разложите овощи: брокколи, половинки черри и кусочки перца. Между ними разместите шарики мини-моцареллы. Сверху равномерно посыпьте тертым твердым сыром.

Запекание

Выберите в меню аэрогриля режим "Овощи", установите температуру 180 °С и таймер на 20 минут. Поместите чашу с заготовкой внутрь и дождитесь сигнала готовности.

Имейте в виду, что точное время может зависеть от модели прибора — если аэрогриль мощный, фриттата приготовится быстрее.

Подача

Готовую фриттату аккуратно переложите на тарелку, нарежьте на порционные куски и украсьте рубленой петрушкой.

Советы шаг за шагом

Для более нежного вкуса добавьте немного сливок или молока — 1-2 ст. ложки на 4 яйца.

Если хотите более насыщенный аромат , используйте смесь сыров — моцареллу, пармезан и немного чеддера.

Вегетарианский вариант получится, если исключить твердый сыр и добавить шпинат или цукини.

Для плотной текстуры перед запеканием слегка перемешайте массу вилкой, но не полностью взбивайте.

Плюсы и минусы способа приготовления

Плюсы Минусы Не требует сковороды или духовки Зависимость от мощности аэрогриля Минимум масла и калорий Нельзя готовить слишком большие порции Быстрое приготовление (20 минут) Нужно подобрать правильный режим нагрева

А что если…

Если у вас нет аэрогриля, можно приготовить фриттату в духовке. Используйте форму, застеленную пергаментом, и выпекайте при 180 °С около 25 минут.

Для пикантности можно добавить немного итальянских трав, сушёного базилика или орегано — они отлично подчеркнут вкус овощей и сыра.

FAQ

Как выбрать овощи для фриттаты?

Подойдут любые сезонные: шпинат, кабачки, цветная капуста, спаржа, грибы. Главное — чтобы они не давали слишком много сока.

Можно ли приготовить без сыра?

Да, но сыр придаёт кремовую текстуру и делает блюдо сытнее.

Как подать фриттату?

Лучше всего тёплой — с зеленью, свежими овощами или ломтиком цельнозернового хлеба.