Запах из духовки, от которого вся семья сбегается к столу: идеальная индейка с картошкой

Это блюдо — настоящий уют на тарелке. Нежное мясо индейки, мягкий картофель и сливочный соус с сыром создают идеальное сочетание. А золотистая корочка сверху придаёт запеканке праздничный вид. Готовится просто, но выглядит и пахнет так, будто вы провели у плиты целый день.
Индейка с картофелем в соусе бешамель — сытный, ароматный вариант обеда или ужина для всей семьи. Основная "фишка" — в соусе: он объединяет ингредиенты, делает их сочными и придаёт нежный сливочный вкус. Если добавить немного сыра, бешамель превращается в классический французский морно — идеальный спутник птицы и овощей.
Очистите клубни и нарежьте их кружками толщиной около 7-8 мм. Опустите в кипящую подсоленную воду и бланшируйте одну минуту — этот приём поможет картофелю быстрее пропечься и не потемнеть. Откиньте на дуршлаг и остудите.
Филе нарежьте небольшими пластинами и слегка отбейте. Посолите, поперчите и оставьте на 10 минут, чтобы мясо впитало специи.
Растопите сливочное масло в сотейнике, добавьте муку и обжарьте, постоянно помешивая, до лёгкого орехового запаха — около 2 минут. Снимите с огня, влейте тонкой струйкой горячее молоко и сразу же размешайте венчиком до однородности. Верните на плиту, варите 4-5 минут до лёгкого загустения. Посолите, поперчите и добавьте мускатный орех.
Пока соус ещё горячий, вмешайте натёртую моцареллу — она расплавится и превратит бешамель в тягучую кремовую массу. При желании можно добавить немного пармезана прямо в соус для дополнительной глубины вкуса.
Разогрейте духовку до 180 °C. На дно формы для запекания (объём около 2,5 л) налейте немного соуса и распределите его тонким слоем. Затем выложите слой индейки, промажьте бешамелью, затем слой картофеля и снова соус. Повторяйте, пока не закончатся ингредиенты. Последним должен быть слой соуса.
Накройте форму фольгой и запекайте 20 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте сверху тёртым пармезаном и верните в духовку ещё на 15-20 минут, чтобы появилась румяная корочка.
Перед подачей дайте запеканке постоять 10 минут — так она немного уплотнится и будет легче нарезаться. Подавайте с малосольными огурцами или помидорами — они отлично оттенят сливочность блюда.
Не пропускайте бланшировку картофеля. Сырые ломтики не успеют пропечься в соусе.
Не перегустите бешамель. При остывании он станет плотнее, поэтому снимайте с огня, как только масса начнёт покрывать ложку тонким слоем.
Используйте смесь сыров. Моцарелла даёт нежность и тягучесть, пармезан — яркий аромат и хрустящую корку.
Добавьте травы. Щепотка итальянских трав или тимьяна сделает вкус выразительнее.
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Вкус
|Сливочный, сырный, насыщенный
|Калорийное блюдо
|Простота
|Доступные ингредиенты
|Требует времени для соуса
|Универсальность
|Подходит для обеда и ужина
|Не для лёгкой диеты
|Внешний вид
|Аппетитная золотистая корочка
|Нужно немного остывания перед подачей
Соус бешамель появился при дворе Людовика XIV и считается символом французской кухни.
Изначально его готовили не на молоке, а на бульоне — молочная версия появилась позже.
Итальянцы считают бешамель "секретом" идеальных лазаньи и каннеллони — теперь этот секрет можно применить и в домашней запеканке.
