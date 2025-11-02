Сытно, как в Баварии: старинный немецкий картофельный суп с колбасками

Согревающий, густой, ароматный и невероятно сытный — немецкий картофельный суп по праву считается одним из самых уютных блюд осенне-зимнего сезона. Его подают и в баварских пивных, и в семейных кухнях Германии, а каждый повар привносит в рецепт что-то своё. В основе — простые ингредиенты, но именно из них рождается тот самый вкус, который хочется повторять снова и снова.
Kartoffelsuppe — классика немецкой кухни. Первые упоминания о нём встречаются ещё в XVIII веке, когда картофель стал активно использоваться в повседневных блюдах. Его густая текстура и насыщенный вкус делали суп идеальным для холодного климата. Со временем появились региональные вариации: где-то добавляют бекон, где-то — колбаски, а вегетарианцы готовят вариант без мяса, но с обжаренным луком и сливками.
Самый популярный вариант — картофельный суп с колбасками, где мягкое картофельное пюре сочетается с пикантными жареными братвурстами или венскими сосисками.
Картофель очистите и нарежьте кубиками. Морковь, сельдерей и репчатый лук — мелкими кусочками, лук-порей — колечками. Все овощи промойте и обсушите.
В кастрюле с толстым дном разогрейте 2 ст. л. оливкового масла. Добавьте лук и жарьте до золотистого оттенка — примерно 4-5 минут. Затем выложите морковь, сельдерей и лук-порей, готовьте ещё 3-4 минуты.
Положите в кастрюлю картофель, добавьте майоран, горчицу и лавровый лист. Всё тщательно перемешайте, чтобы овощи пропитались ароматом приправ.
Залейте горячим бульоном, доведите до кипения и убавьте огонь. Варите около 30 минут под крышкой до мягкости овощей, периодически помешивая.
Пока суп томится, обжарьте колбаски на сковороде в оставшемся масле до румяной корочки. Затем добавьте пару ложек бульона, накройте крышкой и тушите 10-12 минут. Остудите и нарежьте кружочками.
Когда овощи станут мягкими, удалите лавровый лист и измельчите содержимое кастрюли блендером до кремовой консистенции (или разомните картофелемялкой, если хотите сохранить лёгкую текстуру).
Верните кастрюлю на огонь, влейте сливки, посолите и поперчите. Добавьте обжаренные кусочки колбасок, прогрейте несколько минут, не доводя до кипения.
Подавайте суп горячим, посыпав рубленой петрушкой или обжаренным луком.
Для насыщенного вкуса используйте домашний бульон — мясной или овощной.
Если нет сливок, добавьте немного молока и ложку сливочного масла.
Хотите "деревенскую" текстуру? Измельчите не все овощи — часть оставьте кусочками.
Майоран можно заменить тимьяном или сушёной петрушкой.
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Вкус
|Нежный, сливочный, насыщенный
|Калорийный (из-за сливок и колбасок)
|Простота
|Простые ингредиенты, не требует особых навыков
|Нужно время на варку
|Универсальность
|Подходит и на обед, и на ужин
|Не хранится долго
|Питательность
|Сытный и сбалансированный
|Не подходит для диеты
Если вы не любите жареные братвурсты, замените их копчёной колбасой, сосисками или даже беконом. Для постного варианта можно использовать жареные грибы и добавить немного копчёной паприки — она придаст аромат, схожий с колбасным.
В Баварии картофельный суп часто подают с горячими брецелями и бокалом пшеничного пива.
В каждой земле Германии свой рецепт: где-то добавляют бекон, где-то — яблоки или даже пиво.
В старину этот суп считался "пищей бедняков", но со временем стал любимым блюдом императоров.
