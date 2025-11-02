Сытно, как в Баварии: старинный немецкий картофельный суп с колбасками

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Согревающий, густой, ароматный и невероятно сытный — немецкий картофельный суп по праву считается одним из самых уютных блюд осенне-зимнего сезона. Его подают и в баварских пивных, и в семейных кухнях Германии, а каждый повар привносит в рецепт что-то своё. В основе — простые ингредиенты, но именно из них рождается тот самый вкус, который хочется повторять снова и снова.

Картофельный суп с колбасками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Картофельный суп с колбасками

История и особенности блюда

Kartoffelsuppe — классика немецкой кухни. Первые упоминания о нём встречаются ещё в XVIII веке, когда картофель стал активно использоваться в повседневных блюдах. Его густая текстура и насыщенный вкус делали суп идеальным для холодного климата. Со временем появились региональные вариации: где-то добавляют бекон, где-то — колбаски, а вегетарианцы готовят вариант без мяса, но с обжаренным луком и сливками.

Самый популярный вариант — картофельный суп с колбасками, где мягкое картофельное пюре сочетается с пикантными жареными братвурстами или венскими сосисками.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • картофель — 700 г
  • морковь — 100 г
  • лук-порей — 100 г
  • репчатый лук — 80 г
  • стебель сельдерея — 1 шт.
  • куриный бульон — 1 л
  • сливки 30% — 100 мл
  • колбаски для жарки (братвурст или нюрнбергские) — 200 г
  • оливковое масло — 3 ст. л.
  • горчица — 1 ч. л.
  • майоран — 1 ч. л.
  • лавровый лист — 1 шт.
  • соль, свежемолотый перец — по вкусу

Как приготовить пошагово

1. Подготовка овощей

Картофель очистите и нарежьте кубиками. Морковь, сельдерей и репчатый лук — мелкими кусочками, лук-порей — колечками. Все овощи промойте и обсушите.

2. Обжаривание

В кастрюле с толстым дном разогрейте 2 ст. л. оливкового масла. Добавьте лук и жарьте до золотистого оттенка — примерно 4-5 минут. Затем выложите морковь, сельдерей и лук-порей, готовьте ещё 3-4 минуты.

3. Добавление картофеля и специй

Положите в кастрюлю картофель, добавьте майоран, горчицу и лавровый лист. Всё тщательно перемешайте, чтобы овощи пропитались ароматом приправ.

4. Варка

Залейте горячим бульоном, доведите до кипения и убавьте огонь. Варите около 30 минут под крышкой до мягкости овощей, периодически помешивая.

5. Колбаски

Пока суп томится, обжарьте колбаски на сковороде в оставшемся масле до румяной корочки. Затем добавьте пару ложек бульона, накройте крышкой и тушите 10-12 минут. Остудите и нарежьте кружочками.

6. Превращаем суп в крем

Когда овощи станут мягкими, удалите лавровый лист и измельчите содержимое кастрюли блендером до кремовой консистенции (или разомните картофелемялкой, если хотите сохранить лёгкую текстуру).

7. Завершающий штрих

Верните кастрюлю на огонь, влейте сливки, посолите и поперчите. Добавьте обжаренные кусочки колбасок, прогрейте несколько минут, не доводя до кипения.

Подавайте суп горячим, посыпав рубленой петрушкой или обжаренным луком.

Советы шаг за шагом

  1. Для насыщенного вкуса используйте домашний бульон — мясной или овощной.

  2. Если нет сливок, добавьте немного молока и ложку сливочного масла.

  3. Хотите "деревенскую" текстуру? Измельчите не все овощи — часть оставьте кусочками.

  4. Майоран можно заменить тимьяном или сушёной петрушкой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: варить все ингредиенты вместе с колбасками.
    Последствие: суп теряет прозрачность, появляется жирный привкус.
    Альтернатива: обжарить колбаски отдельно и добавить в конце.
  • Ошибка: перебить блендером до слишком жидкой массы.
    Последствие: суп теряет густоту и насыщенность.
    Альтернатива: оставлять часть овощей неизмельчёнными.
  • Ошибка: пересолить при использовании готового бульона.
    Последствие: блюдо станет чрезмерно солёным.
    Альтернатива: пробовать суп перед добавлением соли.

Таблица "Плюсы и минусы" немецкого картофельного супа

Аспект Плюсы Минусы
Вкус Нежный, сливочный, насыщенный Калорийный (из-за сливок и колбасок)
Простота Простые ингредиенты, не требует особых навыков Нужно время на варку
Универсальность Подходит и на обед, и на ужин Не хранится долго
Питательность Сытный и сбалансированный Не подходит для диеты

А что если заменить колбаски

Если вы не любите жареные братвурсты, замените их копчёной колбасой, сосисками или даже беконом. Для постного варианта можно использовать жареные грибы и добавить немного копчёной паприки — она придаст аромат, схожий с колбасным.

Мифы и правда

  • Миф: картофельный суп — простая деревенская еда.
    Правда: в немецких ресторанах его подают как изысканное блюдо с трюфельным маслом и гренками.
  • Миф: сливки обязательны.
    Правда: классический вариант допускает замену на молоко или сметану.
  • Миф: суп подают только горячим.
    Правда: в жару его охлаждают и подают как крем-суп с зеленью.

3 интересных факта

  1. В Баварии картофельный суп часто подают с горячими брецелями и бокалом пшеничного пива.

  2. В каждой земле Германии свой рецепт: где-то добавляют бекон, где-то — яблоки или даже пиво.

  3. В старину этот суп считался "пищей бедняков", но со временем стал любимым блюдом императоров.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
