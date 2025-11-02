Сытно, как в Баварии: старинный немецкий картофельный суп с колбасками

Your browser does not support the audio element. Еда

Согревающий, густой, ароматный и невероятно сытный — немецкий картофельный суп по праву считается одним из самых уютных блюд осенне-зимнего сезона. Его подают и в баварских пивных, и в семейных кухнях Германии, а каждый повар привносит в рецепт что-то своё. В основе — простые ингредиенты, но именно из них рождается тот самый вкус, который хочется повторять снова и снова.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Картофельный суп с колбасками

История и особенности блюда

Kartoffelsuppe — классика немецкой кухни. Первые упоминания о нём встречаются ещё в XVIII веке, когда картофель стал активно использоваться в повседневных блюдах. Его густая текстура и насыщенный вкус делали суп идеальным для холодного климата. Со временем появились региональные вариации: где-то добавляют бекон, где-то — колбаски, а вегетарианцы готовят вариант без мяса, но с обжаренным луком и сливками.

Самый популярный вариант — картофельный суп с колбасками, где мягкое картофельное пюре сочетается с пикантными жареными братвурстами или венскими сосисками.

Ингредиенты (на 4 порции)

картофель — 700 г

морковь — 100 г

лук-порей — 100 г

репчатый лук — 80 г

стебель сельдерея — 1 шт.

куриный бульон — 1 л

сливки 30% — 100 мл

колбаски для жарки (братвурст или нюрнбергские) — 200 г

оливковое масло — 3 ст. л.

горчица — 1 ч. л.

майоран — 1 ч. л.

лавровый лист — 1 шт.

соль, свежемолотый перец — по вкусу

Как приготовить пошагово

1. Подготовка овощей

Картофель очистите и нарежьте кубиками. Морковь, сельдерей и репчатый лук — мелкими кусочками, лук-порей — колечками. Все овощи промойте и обсушите.

2. Обжаривание

В кастрюле с толстым дном разогрейте 2 ст. л. оливкового масла. Добавьте лук и жарьте до золотистого оттенка — примерно 4-5 минут. Затем выложите морковь, сельдерей и лук-порей, готовьте ещё 3-4 минуты.

3. Добавление картофеля и специй

Положите в кастрюлю картофель, добавьте майоран, горчицу и лавровый лист. Всё тщательно перемешайте, чтобы овощи пропитались ароматом приправ.

4. Варка

Залейте горячим бульоном, доведите до кипения и убавьте огонь. Варите около 30 минут под крышкой до мягкости овощей, периодически помешивая.

5. Колбаски

Пока суп томится, обжарьте колбаски на сковороде в оставшемся масле до румяной корочки. Затем добавьте пару ложек бульона, накройте крышкой и тушите 10-12 минут. Остудите и нарежьте кружочками.

6. Превращаем суп в крем

Когда овощи станут мягкими, удалите лавровый лист и измельчите содержимое кастрюли блендером до кремовой консистенции (или разомните картофелемялкой, если хотите сохранить лёгкую текстуру).

7. Завершающий штрих

Верните кастрюлю на огонь, влейте сливки, посолите и поперчите. Добавьте обжаренные кусочки колбасок, прогрейте несколько минут, не доводя до кипения.

Подавайте суп горячим, посыпав рубленой петрушкой или обжаренным луком.

Советы шаг за шагом

Для насыщенного вкуса используйте домашний бульон — мясной или овощной. Если нет сливок, добавьте немного молока и ложку сливочного масла. Хотите "деревенскую" текстуру? Измельчите не все овощи — часть оставьте кусочками. Майоран можно заменить тимьяном или сушёной петрушкой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: варить все ингредиенты вместе с колбасками.

Последствие: суп теряет прозрачность, появляется жирный привкус.

Альтернатива: обжарить колбаски отдельно и добавить в конце.

варить все ингредиенты вместе с колбасками. суп теряет прозрачность, появляется жирный привкус. обжарить колбаски отдельно и добавить в конце. Ошибка: перебить блендером до слишком жидкой массы.

Последствие: суп теряет густоту и насыщенность.

Альтернатива: оставлять часть овощей неизмельчёнными.

перебить блендером до слишком жидкой массы. суп теряет густоту и насыщенность. оставлять часть овощей неизмельчёнными. Ошибка: пересолить при использовании готового бульона.

Последствие: блюдо станет чрезмерно солёным.

Альтернатива: пробовать суп перед добавлением соли.

Таблица "Плюсы и минусы" немецкого картофельного супа

Аспект Плюсы Минусы Вкус Нежный, сливочный, насыщенный Калорийный (из-за сливок и колбасок) Простота Простые ингредиенты, не требует особых навыков Нужно время на варку Универсальность Подходит и на обед, и на ужин Не хранится долго Питательность Сытный и сбалансированный Не подходит для диеты

А что если заменить колбаски

Если вы не любите жареные братвурсты, замените их копчёной колбасой, сосисками или даже беконом. Для постного варианта можно использовать жареные грибы и добавить немного копчёной паприки — она придаст аромат, схожий с колбасным.

Мифы и правда

Миф: картофельный суп — простая деревенская еда.

Правда: в немецких ресторанах его подают как изысканное блюдо с трюфельным маслом и гренками.

картофельный суп — простая деревенская еда. в немецких ресторанах его подают как изысканное блюдо с трюфельным маслом и гренками. Миф: сливки обязательны.

Правда: классический вариант допускает замену на молоко или сметану.

сливки обязательны. классический вариант допускает замену на молоко или сметану. Миф: суп подают только горячим.

Правда: в жару его охлаждают и подают как крем-суп с зеленью.

3 интересных факта