Хрустит, пахнет детством и не горчит: капуста, которую заквашивали наши бабушки

Квашеная капуста — это не просто заготовка на зиму. Это часть домашнего уюта, запах детства и вкус русской кухни, в которой каждая хозяйка вкладывает частичку души. Когда в доме начинают шинковать капусту, кухня наполняется свежестью, а в воздухе витает ожидание: скоро появится хрустящая, ароматная и бодрящая квашеная капуста.
Главный секрет хорошей заготовки — правильный кочан. Подойдут среднепоздние и поздние сорта, у которых плотные, белые листья с тонкими прожилками. Лучше выбирать кочаны, которые слегка треснули — это признак зрелости и достаточной сахаристости.
Не стоит гнаться за модным названием сорта "Слава": в наши дни он встречается редко и плохо хранится. Подойдут и современные зимние сорта — главное, чтобы капуста была сочной и сладковатой на вкус. Именно из неё получится яркая, ароматная и хрустящая закуска.
Снимите верхние листья и мелко нашинкуйте капусту — чем тоньше, тем вкуснее. Морковь натрите на крупной тёрке.
В большой миске перемешайте капусту с морковью, добавьте соль и немного сахара. Слегка перетрите руками, пока не начнёт выделяться сок. Соль не только придаёт вкус, но и активирует молочнокислое брожение — естественный способ консервации.
На дно трёхлитровой банки посыпьте немного ржаной муки — она добавит особой пряной терпкости и поможет брожению. Уложите слой капусты, тщательно утрамбуйте рукой или деревянной толкушкой. Затем снова немного муки и очередной слой капусты.
Заполняйте банку почти доверху, оставляя 2-3 см для выхода сока. Банку поставьте в глубокую миску — во время брожения сок будет подниматься и немного вытекать.
Накройте банку чистой марлей и оставьте при комнатной температуре. Через сутки начнётся активное брожение: появятся пузырьки, лёгкий кисловатый аромат и сок.
Чтобы капуста не стала горькой, 5-6 раз в течение брожения проткните её деревянной палочкой до самого дна — так выйдет лишний газ. Сок, который вытечет, не выливайте: когда процесс завершится, обязательно верните его в банку.
Через три дня активное брожение закончится. Перелейте сок обратно, закройте крышкой и переставьте капусту в холодильник. Ей нужно ещё двое суток, чтобы "дозреть".
Перед подачей слегка посыпьте капусту щепоткой сахара, добавьте мелко нарезанный лук и заправьте нерафинированным подсолнечным маслом. Хруст, аромат и лёгкая кислинка — идеальное сопровождение к отварной картошке, мясу или борщу.
А если хотите приготовить праздничное блюдо, попробуйте гуся, фаршированного квашеной капустой и черносливом — старинный рождественский рецепт, от которого невозможно оторваться.
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Вкус и аромат
|Насыщенный, натуральный
|Требует времени
|Хранение
|До 3 месяцев в холодильнике
|Нужна ёмкость с крышкой
|Польза
|Много витаминов и пробиотиков
|Не подходит при гастрите
|Экономичность
|Минимальные затраты
|Нужно место в холодильнике
Классика не страдает от экспериментов. Добавьте в капусту нарезанные зелёные яблоки — получится мягкая кисло-сладкая нотка. А горсть клюквы придаст цвет и лёгкий аромат леса.
В России капусту традиционно заквашивали в октябре — когда начинались первые заморозки, и овощ достигал пиковой сладости.
В квашеной капусте в три раза больше витамина C, чем в свежей. Именно ею моряки спасались от цинги.
В Германии её называют Sauerkraut и подают к сосискам, а в Корее — делают острый аналог — кимчи.
