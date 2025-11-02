Готовка за 30 минут: осваиваем искусство приготовления настоящих индийских роти

Роти — основа индийской кухни, символ домашнего очага, простоты и достоинства труда.

Каждый день миллионы людей на севере Индии, в Пакистане, Бангладеш и Непале раскатывают круги теста — такие тонкие, что сквозь них просвечивает утренний свет.

Фото: ru.wikipedia.org by avlxyz is licensed under free for commercial use роти, индийская лепешка

Слово роти на санскрите означает "хлеб", но его форма и дух ближе к стихии: мягкий, живой, тёплый.

Ингредиенты (на 8 лепёшек)

165 г смесь пшеничной и цельнозерновой муки, 50:50

1/4 ч. л. соли

1 ч. л. растительного масла

100-120 мл тёплой воды

сливочное масло для смазывания готовых лепёшек

1. Подготовьте основу

Смешайте муку и соль в широкой миске.

Сделайте углубление и добавьте чайную ложку масла — это придаст тесту пластичность.

Если хотите более "аутентичную" текстуру, можно обойтись без масла, как советуют индийские хозяйки, достигшие совершенства после сотен замесов.

2. Добавьте воду и замесите

Влейте 100 мл тёплой воды в центр муки и аккуратно вмешивайте кончиками пальцев.

Постепенно добавляйте ещё немного воды, пока тесто не станет плотным, но мягким и эластичным, не прилипая к рукам.

Если оно сухое — добавьте воду, если липнет — немного муки.

Вымешивайте 8-10 минут — в этот момент роти уже "рождается": тепло ваших ладоней делает его живым.

3. Дайте тесту отдохнуть

Положите тесто обратно в миску, накройте влажным полотенцем и оставьте на 30 минут.

Это время позволяет клейковине расслабиться, а тесту стать послушным.

4. Разделите и раскатайте

Разделите тесто на 8 одинаковых шариков.

На присыпанной мукой поверхности раскатайте каждый шар в тонкий круг диаметром около 12 см.

Чтобы получился ровный круг, поворачивайте тесто на 15° после каждого движения скалки.

Совет: если хотите, чтобы роти был мягким — не давите слишком сильно. Тесто должно "пружинить".

5. Обжарьте на сухой сковороде

Разогрейте сковороду.

Выложите роти и готовьте 30-40 секунд, пока не появятся пузырьки.

Переверните и готовьте ещё минуту, слегка надавливая лопаткой.

Роти готовят и над открытым огнём: он мгновенно раздуется, как воздушный шар.

6. Финал — тепло и аромат

Снимите роти со сковороды, смажьте растопленным гхи или сливочным маслом.

Сложите в стопку, накрыв полотенцем, чтобы сохранить мягкость.

Советы мастеров

Для роти используйте тёплую воду — так тесто будет мягче.

Если хотите, чтобы лепёшки остались свежими дольше, добавьте в тесто чайную ложку йогурта.

Роти подают с овощными сабзи. В Индии выражение "роти-сабзи" буквально означает еда, заработанная своими руками.

Это символ простоты и самодостаточности. Роти выполняет ту же функцию, что ложка или вилка — это съедобный инструмент. Им зачерпывают сабзи, собирают кусочки овощей и соуса. При этом хлеб впитывает специи и масла, смягчая их вкус.

Что такое сабзи

Сабзи — общее название для овощных блюд в индийской кухне.

Слово происходит из персидского sabz, что значит "зелёный" или "растительный". По сути, сабзи — это всё, что готовится из овощей:

жареных (bhuna sabzi),

тушёных (mixed veg sabzi),

с соусом (gravy sabzi) или без него (dry sabzi).

Каждый регион Индии имеет свои варианты — от простого картофеля со шпинатом до сложных смесей из 7-10 видов овощей с десятком специй.

FAQ

Когда обычно едят роти-сабзи?

Практически каждый день. Это повседневная домашняя еда в северной и центральной Индии.

Роти-сабзи подают на завтрак, обед или ужин.

Какие специи используют?

Куркума, кориандр, тмин (зира), гарам масала, имбирь, чеснок, красный перец, асафетида —

всё зависит от региона и сезона.

Почему это блюдо так популярно?

Потому что оно простое, полезное, ароматное и адаптируется под любые ингредиенты.

Для миллионов индийцев роти-сабзи — это вкус дома.