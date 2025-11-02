Готовка за 30 минут: осваиваем искусство приготовления настоящих индийских роти

Роти — основа индийской кухни, символ домашнего очага, простоты и достоинства труда.
Каждый день миллионы людей на севере Индии, в Пакистане, Бангладеш и Непале раскатывают круги теста — такие тонкие, что сквозь них просвечивает утренний свет.
Слово роти на санскрите означает "хлеб", но его форма и дух ближе к стихии: мягкий, живой, тёплый.
165 г смесь пшеничной и цельнозерновой муки, 50:50
1/4 ч. л. соли
1 ч. л. растительного масла
100-120 мл тёплой воды
сливочное масло для смазывания готовых лепёшек
Смешайте муку и соль в широкой миске.
Сделайте углубление и добавьте чайную ложку масла — это придаст тесту пластичность.
Если хотите более "аутентичную" текстуру, можно обойтись без масла, как советуют индийские хозяйки, достигшие совершенства после сотен замесов.
Влейте 100 мл тёплой воды в центр муки и аккуратно вмешивайте кончиками пальцев.
Постепенно добавляйте ещё немного воды, пока тесто не станет плотным, но мягким и эластичным, не прилипая к рукам.
Если оно сухое — добавьте воду, если липнет — немного муки.
Вымешивайте 8-10 минут — в этот момент роти уже "рождается": тепло ваших ладоней делает его живым.
Положите тесто обратно в миску, накройте влажным полотенцем и оставьте на 30 минут.
Это время позволяет клейковине расслабиться, а тесту стать послушным.
Разделите тесто на 8 одинаковых шариков.
На присыпанной мукой поверхности раскатайте каждый шар в тонкий круг диаметром около 12 см.
Чтобы получился ровный круг, поворачивайте тесто на 15° после каждого движения скалки.
Совет: если хотите, чтобы роти был мягким — не давите слишком сильно. Тесто должно "пружинить".
Разогрейте сковороду.
Выложите роти и готовьте 30-40 секунд, пока не появятся пузырьки.
Переверните и готовьте ещё минуту, слегка надавливая лопаткой.
Роти готовят и над открытым огнём: он мгновенно раздуется, как воздушный шар.
Снимите роти со сковороды, смажьте растопленным гхи или сливочным маслом.
Сложите в стопку, накрыв полотенцем, чтобы сохранить мягкость.
Для роти используйте тёплую воду — так тесто будет мягче.
Если хотите, чтобы лепёшки остались свежими дольше, добавьте в тесто чайную ложку йогурта.
Роти подают с овощными сабзи. В Индии выражение "роти-сабзи" буквально означает еда, заработанная своими руками.
Это символ простоты и самодостаточности. Роти выполняет ту же функцию, что ложка или вилка — это съедобный инструмент. Им зачерпывают сабзи, собирают кусочки овощей и соуса. При этом хлеб впитывает специи и масла, смягчая их вкус.
Сабзи — общее название для овощных блюд в индийской кухне.
Слово происходит из персидского sabz, что значит "зелёный" или "растительный". По сути, сабзи — это всё, что готовится из овощей:
Каждый регион Индии имеет свои варианты — от простого картофеля со шпинатом до сложных смесей из 7-10 видов овощей с десятком специй.
Когда обычно едят роти-сабзи?
Практически каждый день. Это повседневная домашняя еда в северной и центральной Индии.
Роти-сабзи подают на завтрак, обед или ужин.
Какие специи используют?
Куркума, кориандр, тмин (зира), гарам масала, имбирь, чеснок, красный перец, асафетида —
всё зависит от региона и сезона.
Почему это блюдо так популярно?
Потому что оно простое, полезное, ароматное и адаптируется под любые ингредиенты.
Для миллионов индийцев роти-сабзи — это вкус дома.
