Забудьте про фастфуд: это домашняя шаурма готовится 10 минут — и ни грамма лишнего жира

Шаурма давно перестала быть только уличной едой. Её можно приготовить дома — легко, быстро и без лишнего жира. Такой вариант станет не просто перекусом, а полноценным сбалансированным блюдом. В роли соуса — натуральный йогурт с зеленью, а вместо жирного мяса — отварная куриная грудка. Получается полезно, сочно и при этом невероятно вкусно.
Армянский тонкий лаваш — 30 г;
куриная грудка — 40 г;
помидор — 20 г;
морковь — 10 г;
пекинская капуста — 20 г;
свежая зелень (петрушка, укроп или кинза) — по вкусу;
натуральный йогурт без сахара — 20 мл;
соль — по вкусу.
Эти продукты создают идеальный баланс белков, клетчатки и лёгких углеводов, что делает блюдо отличным вариантом для тех, кто придерживается правильного питания.
Отварите или запеките куриную грудку заранее. Помойте все овощи и зелень, очистите морковь.
Совет: если запекаете грудку, сбрызните её оливковым маслом и добавьте немного сухих трав — розмарин или орегано придадут аромат.
Нарежьте курицу и помидоры небольшими кубиками. Морковь натрите на мелкой тёрке, а капусту тонко нашинкуйте. Слегка помните капусту руками — так она станет мягче. Зелень измельчите ножом.
Смешайте йогурт с нарезанной зеленью, добавьте щепотку соли и хорошо перемешайте.
По желанию можно добавить немного лимонного сока или каплю оливкового масла для нежности.
Разверните лаваш, равномерно распределите по поверхности йогуртовый соус. Сверху выложите курицу, капусту, морковь и помидоры.
Если начинка сочная, оставьте пару сантиметров от краёв, чтобы лаваш не порвался.
Аккуратно сверните лаваш плотным рулетом, подогнув края внутрь. Разрежьте рулет по диагонали — получится две удобные половинки.
Если любите хрустящую корочку, поджарьте шаурму по минуте с каждой стороны на сухой сковороде.
Выложите половинки на тарелку, украсьте свежей зеленью или ломтиком лимона. Подавайте тёплой — тогда вкус будет максимально ярким.
Ошибка: Использовать магазинные соусы.
Последствие: Повышенная калорийность и скрытый сахар.
Альтернатива: Йогурт с зеленью и специями — вкусно и безопасно для фигуры.
Ошибка: Не отжимать сочные овощи.
Последствие: Лаваш размокает и рвётся.
Альтернатива: Слегка обсушите овощи бумажным полотенцем перед сборкой.
Ошибка: Сильно пересушить грудку.
Последствие: Начинка становится сухой.
Альтернатива: Варите мясо 12–15 минут или запекайте в фольге — грудка останется сочной.
…я не ем мясо?
Замените курицу на отварную фасоль, нут или жареный тофу — получится не менее сытно.
…нет лаваша?
Используйте тонкий цельнозерновой или рисовый хлеб, лепёшку или пшеничную тортилью.
…хочу добавить остроты?
Добавьте в йогурт немного паприки, перца чили или горчицы.
|Плюсы
|Минусы
|Низкая калорийность и высокая польза
|Хранится недолго
|Без майонеза, масла и жарки
|Не подходит для долгих поездок
|Можно адаптировать под любой рацион
|Требует свежих продуктов
|Готовится за 15 минут
|Лаваш быстро теряет мягкость
Можно ли заранее приготовить шаурму?
Да, но лучше есть сразу. Если храните, оберните в фольгу и держите в холодильнике не дольше 12 часов.
Какой йогурт выбрать?
Натуральный без добавок и сахара, жирность до 3%. Подойдёт и греческий.
Можно ли добавить сыр?
Да, но лучше использовать лёгкий вариант — фету, моцареллу или творожный сыр.
Подходит ли для ужина?
Да. Благодаря белку из курицы и овощам шаурма легко усваивается и не перегружает желудок.
Чем заменить йогурт?
Обезжиренной сметаной, кефирным соусом или растительным аналогом, например кокосовым йогуртом.
Миф: ПП-шаурма невкусная без соусов.
Правда: Йогуртовая заправка с зеленью придаёт свежесть и делает блюдо сочным без жира.
Миф: Лаваш — вреден при правильном питании.
Правда: В умеренных количествах и при выборе цельнозернового он отлично вписывается в рацион.
Миф: Куриная грудка всегда сухая.
Правда: При правильной термообработке мясо остаётся мягким и ароматным.
