Забудьте про фастфуд: это домашняя шаурма готовится 10 минут — и ни грамма лишнего жира

5:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Шаурма давно перестала быть только уличной едой. Её можно приготовить дома — легко, быстро и без лишнего жира. Такой вариант станет не просто перекусом, а полноценным сбалансированным блюдом. В роли соуса — натуральный йогурт с зеленью, а вместо жирного мяса — отварная куриная грудка. Получается полезно, сочно и при этом невероятно вкусно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Домашняя шаурма с курицей и овощами

Что нужно для приготовления

Ингредиенты на 1 порцию

Армянский тонкий лаваш — 30 г;

куриная грудка — 40 г;

помидор — 20 г;

морковь — 10 г;

пекинская капуста — 20 г;

свежая зелень (петрушка, укроп или кинза) — по вкусу;

натуральный йогурт без сахара — 20 мл;

соль — по вкусу.

Эти продукты создают идеальный баланс белков, клетчатки и лёгких углеводов, что делает блюдо отличным вариантом для тех, кто придерживается правильного питания.

Как приготовить: пошаговый рецепт

Подготовка ингредиентов

Отварите или запеките куриную грудку заранее. Помойте все овощи и зелень, очистите морковь.

Совет: если запекаете грудку, сбрызните её оливковым маслом и добавьте немного сухих трав — розмарин или орегано придадут аромат.

Нарезка и подготовка овощей

Нарежьте курицу и помидоры небольшими кубиками. Морковь натрите на мелкой тёрке, а капусту тонко нашинкуйте. Слегка помните капусту руками — так она станет мягче. Зелень измельчите ножом.

Приготовление соуса

Смешайте йогурт с нарезанной зеленью, добавьте щепотку соли и хорошо перемешайте.

По желанию можно добавить немного лимонного сока или каплю оливкового масла для нежности.

Сборка шаурмы

Разверните лаваш, равномерно распределите по поверхности йогуртовый соус. Сверху выложите курицу, капусту, морковь и помидоры.

Если начинка сочная, оставьте пару сантиметров от краёв, чтобы лаваш не порвался.

Финальный шаг

Аккуратно сверните лаваш плотным рулетом, подогнув края внутрь. Разрежьте рулет по диагонали — получится две удобные половинки.

Если любите хрустящую корочку, поджарьте шаурму по минуте с каждой стороны на сухой сковороде.

Подача

Выложите половинки на тарелку, украсьте свежей зеленью или ломтиком лимона. Подавайте тёплой — тогда вкус будет максимально ярким.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Использовать магазинные соусы.

Последствие: Повышенная калорийность и скрытый сахар.

Альтернатива: Йогурт с зеленью и специями — вкусно и безопасно для фигуры.

Ошибка: Не отжимать сочные овощи.

Последствие: Лаваш размокает и рвётся.

Альтернатива: Слегка обсушите овощи бумажным полотенцем перед сборкой.

Ошибка: Сильно пересушить грудку.

Последствие: Начинка становится сухой.

Альтернатива: Варите мясо 12–15 минут или запекайте в фольге — грудка останется сочной.

А что если…

…я не ем мясо?

Замените курицу на отварную фасоль, нут или жареный тофу — получится не менее сытно.

…нет лаваша?

Используйте тонкий цельнозерновой или рисовый хлеб, лепёшку или пшеничную тортилью.

…хочу добавить остроты?

Добавьте в йогурт немного паприки, перца чили или горчицы.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Низкая калорийность и высокая польза Хранится недолго Без майонеза, масла и жарки Не подходит для долгих поездок Можно адаптировать под любой рацион Требует свежих продуктов Готовится за 15 минут Лаваш быстро теряет мягкость

FAQ

Можно ли заранее приготовить шаурму?

Да, но лучше есть сразу. Если храните, оберните в фольгу и держите в холодильнике не дольше 12 часов.

Какой йогурт выбрать?

Натуральный без добавок и сахара, жирность до 3%. Подойдёт и греческий.

Можно ли добавить сыр?

Да, но лучше использовать лёгкий вариант — фету, моцареллу или творожный сыр.

Подходит ли для ужина?

Да. Благодаря белку из курицы и овощам шаурма легко усваивается и не перегружает желудок.

Чем заменить йогурт?

Обезжиренной сметаной, кефирным соусом или растительным аналогом, например кокосовым йогуртом.

Мифы и правда

Миф: ПП-шаурма невкусная без соусов.

Правда: Йогуртовая заправка с зеленью придаёт свежесть и делает блюдо сочным без жира.

Миф: Лаваш — вреден при правильном питании.

Правда: В умеренных количествах и при выборе цельнозернового он отлично вписывается в рацион.

Миф: Куриная грудка всегда сухая.

Правда: При правильной термообработке мясо остаётся мягким и ароматным.