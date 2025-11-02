Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Родили откормили и свалили: эти птицы превратили заботу в форму издевательства
После удаления зуба — в реанимацию: пациентка из Красногорска столкнулась с опасным осложнением
Красота на грани нервного срыва: уход, доводящий чувствительную кожу до боли
Разведённый Дибров устроил скандал: журналисты задели запретную тему
Наумов раскрыл главный секрет матча Локомотив – Зенит: дело не в мастерстве
Разморозить — не значит оживить: ошибки, из-за которых тесто теряет вкус и силу
30 лет молчания: Пелагея призналась в любви к Сергею Лазареву — он ответил всего одной фразой
Цена ошибки высока: Спартак готовится к решающему матчу с Краснодаром — сможет ли команда собраться
ЗОЖ с подвохом: эти продукты вредят больше фастфуда, хотя считаются полезными

Восток на сковороде: ужин за полчаса, который вкуснее любой доставки — 30 минут и всё готово

Еда

Фунчоза с курицей — блюдо, которое объединяет простоту, баланс и насыщенный вкус. Оно готовится всего за полчаса, не требует сложных ингредиентов и отлично подходит для тех, кто хочет быстро приготовить что-то лёгкое и питательное. Благодаря технике стир-фрай, овощи и мясо остаются сочными, а лапша впитывает аромат соевого соуса, создавая гармоничное блюдо с нотками Востока.

Лапша с курицей и овощами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лапша с курицей и овощами

Основные принципы приготовления

Главная особенность блюда — это способ жарки на сильном огне. Важно постоянно помешивать ингредиенты, чтобы они не подгорели, но при этом успели покрыться аппетитной корочкой. Такой подход позволяет сохранить все витамины и свежесть овощей. Вкус фунчозы можно регулировать — от лёгкой до насыщенной — добавляя больше соуса или специй.

Для основы берут стеклянную лапшу, которая не содержит пшеницы, а значит, подходит тем, кто избегает глютена. В сочетании с куриным филе она даёт оптимальный баланс белков и углеводов, а овощи добавляют клетчатку и полезные микроэлементы.

Процесс приготовления

  1. Подготовьте ингредиенты.
    Перец и лук очистите, нарежьте тонкими полосками. Фасоль можно использовать свежую или замороженную — важно лишь обдать её кипятком. Куриное филе нарежьте соломкой.
  2. Разогрейте сковороду или вок.
    Для стир-фрай идеально подходит вок — глубокая сковорода с тонким дном, равномерно распределяющая тепло. Налейте немного подсолнечного или кунжутного масла.
  3. Обжарьте овощи.
    На сильном огне жарьте лук, перец и фасоль 3–4 минуты, постоянно помешивая. Овощи должны стать мягкими, но не потерять форму.
  4. Добавьте курицу.
    Выложите мясо и жарьте ещё 5–7 минут до золотистой корочки. Не перекладывайте продукты слишком густо — им нужно место, чтобы обжариться, а не потушиться.
  5. Приправьте соевым соусом.
    Когда мясо готово, добавьте 1–2 чайные ложки соевого соуса, убавьте огонь и накройте крышкой. Через 5 минут ароматы соединятся, а филе станет мягким.
  6. Подготовьте фунчозу.
    Залейте лапшу кипятком на 5 минут, затем промойте и откиньте на дуршлаг. Переложите в сковороду к овощам и мясу, перемешайте. Накройте крышкой ещё на 5 минут — лапша впитает соус и ароматы.
  7. Подача.
    Перед подачей можно добавить немного кунжута или каплю кунжутного масла для глубины вкуса. Блюдо лучше подавать горячим.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: жарить всё сразу в одной порции.
    Последствие: овощи отпускают сок, курица не подрумянивается.
    Альтернатива: обжаривайте поочерёдно, порциями.
  • Ошибка: переварить фунчозу.
    Последствие: лапша становится мягкой и теряет структуру.
    Альтернатива: строго следите за временем замачивания — 5 минут достаточно.
  • Ошибка: добавить слишком много соевого соуса.
    Последствие: блюдо пересолено, теряет баланс вкусов.
    Альтернатива: пробуйте соус по чуть-чуть и регулируйте по вкусу.

Хорошее решение 

Если нет времени стоять у плиты, можно приготовить тот же набор ингредиентов в формате тёплого салата: отварить курицу и фунчозу, добавить обжаренные овощи, сбрызнуть кунжутным маслом. Получится вариант без жарки, но с теми же вкусами.
А для пикантности попробуйте добавить немного чили или имбиря — эти специи идеально сочетаются с курицей и лапшой.

FAQ

Как выбрать хорошую фунчозу?
Обращайте внимание на состав: в идеале только крахмал (бобовый, картофельный или кукурузный) и вода. Качественная лапша после замачивания остаётся прозрачной и упругой.

Можно ли заменить соевый соус?
Да, на терияки или смесь растительного масла с лимонным соком и солью — получится мягче и менее солёно.

Что лучше — вок или обычная сковорода?
Вок обеспечивает равномерное распределение температуры и быструю прожарку. Но если его нет, подойдёт сковорода с толстым дном и высокими стенками.

Как сделать блюдо менее калорийным?
Используйте грудку без кожи и уменьшите количество масла. Также можно добавить больше овощей и меньше лапши.

Мифы и правда

Миф: фунчоза — это рисовая лапша.
Правда: настоящая фунчоза делается из крахмала бобов мунг, реже картофеля. Рисовая лапша — отдельный продукт.

Миф: чем больше соевого соуса, тем вкуснее.
Правда: избыток соуса делает блюдо слишком солёным и убивает естественный вкус овощей.

Миф: фунчозу обязательно варить.
Правда: её достаточно просто залить кипятком — именно так сохраняется структура и прозрачность.

Три интересных факта

  1. В Азии фунчозу называют «стеклянной лапшой» из-за того, что она становится прозрачной после приготовления.
  2. В Корее подобное блюдо называется «чапчхе» и готовится с добавлением кунжутного масла и сахара.
  3. Несмотря на нейтральный вкус, фунчоза впитывает ароматы соусов, как губка, поэтому идеально подходит для азиатской кухни.

Такой ужин подойдёт тем, кто хочет быстро приготовить что-то полезное и сытное без лишних калорий. Это универсальное блюдо — одинаково хорошо для домашнего обеда, перекуса на работе и даже ужина в компании друзей.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Садоводство, цветоводство
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Кто успел первым, тот уехал: автомобили разбирают онлайн быстрее, чем скидки исчезают
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Последние материалы
Грызуны атакуют: как защитить виноград, пока он спит под снегом
Восток на сковороде: ужин за полчаса, который вкуснее любой доставки — 30 минут и всё готово
Не оставляйте это в номере — вот что вы можете взять бесплатно и не нарушить правила отеля
Охлобыстин раскрыл главное достоинство Орейро: почему актриса запомнилась на съёмках
Анна Винтур призналась, как управляет Vogue: неожиданные секреты
Шкаф превратился в шведский стол для моли: почему насекомые выбирают именно вашу одежду
Если чувствуешь тяжесть и усталость без причины — ты упускаешь главное действие для тела
Фитнес-гаджеты обещают мотивацию, а приносят тревогу — как не попасть в цифровую ловушку
Металл сменил флаг, но не амбиции: китайский бренд собирают там, где был немецкий премиум
Португалия ждёт: Николь Кидман ищет спасение от развода в новой жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.