Пшенник, как у бабушки в печи: сладкий вкус детства в новой версии

Пшенник в духовке — старинное блюдо в современной интерпретации, которое сочетает простоту приготовления и уют домашней кухни. При запекании пшено впитывает молоко и сливки, становится плотным и нежным одновременно, а после охлаждения превращается в ароматную крупяную запеканку, которую можно нарезать на аккуратные куски. Такое блюдо идеально подходит на завтрак, ужин или в качестве полезного десерта.
Пшено при длительном запекании приобретает удивительно сливочную текстуру и богатый вкус. В отличие от обычной каши на плите, запечённый пшенник не требует постоянного помешивания и внимания. Всё, что нужно, — подготовить крупу, соединить ингредиенты и дать духовке сделать своё дело.
Пшено — 200 г
Молоко — 800 мл
Сливки 10% — 200 мл
Масло сливочное — 80 г
Сахар-песок — 80 г
Ванильный сахар — 1 ч. л.
Соль — 1 ч. л.
Подготовьте крупу. Промойте пшено несколько раз до чистой воды, чтобы избавиться от пыльцы и горечи. Затем залейте 1 литром кипятка, накройте крышкой и оставьте на 15 минут — это "заварит" зёрна и сделает их мягче.
Откиньте пшено на сито, застеленное марлей, чтобы избавиться от лишней влаги.
Переложите крупу в форму для запекания объёмом не менее 2 литров (лучше стеклянную или керамическую).
Смешайте жидкие ингредиенты. Подогрейте молоко со сливками до 40 °C, растворите в них сахар, ваниль и соль.
Залейте пшено молочной смесью, не доходя 2-3 см до края формы.
Разложите кусочки сливочного масла по поверхности — оно придаст блюду нежный карамельный вкус.
Запекайте при 160-170 °C около 1,5-2 часов. Готовый пшенник должен стать плотным и румяным.
Остудите. После охлаждения нарежьте на порционные куски — структура будет напоминать плотную запеканку или пирог.
Чтобы вкус был богаче, добавьте в массу изюм, нарезанную курагу, инжир или сушёную клюкву.
Для праздничного варианта можно использовать только сливки (без молока) и увеличить количество сахара.
Если хочется более диетическую версию, замените часть сливочного масла на кокосовое, а сахар — на мёд или стевию (добавляйте после выпечки).
Для карамельной корочки смажьте верх пшенника ложкой сливок или молока за 15 минут до конца запекания.
Не промыли пшено → готовое блюдо горчит → промывайте 4-5 раз и обязательно заливайте кипятком.
Заполнили форму до краёв → смесь выкипает → оставляйте запас в 2-3 см.
Слишком высокая температура → верх подгорит, середина останется жидкой → запекайте при умеренном нагреве 160-170 °C.
Разрезали горячим → ломается, крошится → остудите минимум 30 минут.
Подавайте пшенник с тёплым шоколадным, карамельным или ванильным соусом. Альтернатива для ПП-версии — ягоды, фрукты или ложка натурального йогурта. Пшенник также отлично сочетается с соусом из варенья, разведённым горячей водой, или с фруктовым пюре.
|Параметр
|Плюсы
|Минусы
|Питательность
|Богат белками и сложными углеводами
|Калорийность выше обычной каши
|Удобство
|Не требует постоянного помешивания
|Долгое запекание
|Универсальность
|Можно подавать как сладкое или нейтральное блюдо
|Нужна форма, подходящая для духовки
Как понять, что пшенник готов?
Когда поверхность стала румяной, а внутри не осталось жидкости. При нажатии ложкой каша упругая, не жидкая.
Можно ли заменить молоко растительным?
Да, отлично подойдут овсяное или кокосовое. В этом случае уменьшите количество сахара.
Можно ли приготовить без сливок?
Да, но с ними блюдо получается более нежным. Если убираете сливки, добавьте дополнительно 30 г масла.
Как хранить пшенник?
До 3 суток в холодильнике, накрыв крышкой. Перед подачей можно разогреть в микроволновке или духовке при 120 °C.
Можно ли сделать несладкий вариант?
Конечно. Исключите сахар, добавьте немного тёртого сыра и зелени — получится пшенник-запеканка для гарнира.
Миф: пшено подходит только для каши.
Правда: из него можно готовить запеканки, пудинги и даже "пшеновые сырники".
Миф: в духовке каша пересыхает.
Правда: если оставить запас жидкости и запекать при невысокой температуре, получится мягкий и сочный пшенник.
Миф: пшено тяжёлое для желудка.
Правда: правильно промытая крупа легко усваивается и помогает очищать организм от лишнего холестерина.
Когда-то пшенник томили в русской печи в чугунках на сливках, подавая к праздничному столу. Сегодня духовка заменяет печь, но принципы остались теми же: медленное томление, насыщенный молочный вкус и аромат детства.
Пшено — одна из древнейших культур, известная более 7 000 лет.
В старину пшённые блюда считались символом достатка и семейного уюта.
Запечённый пшенник был обязательным угощением на рождественском столе в центральной России.
