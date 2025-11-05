От Сибири до Токио: пельмени путешествуют по миру, меняя свой вкус, форму и параллельно судьбы людей

Пельмени — блюдо, знакомое каждому, от семейных ужинов до быстрого перекуса в будний день. Однако мало кто задумывается, что эти "мучные ушки" — не только символ русской кухни, но и часть мировой гастрономической культуры. Почти в каждой стране есть своя вариация теста с начинкой, а история пельменей насчитывает тысячи лет.
По мнению историков, родиной пельменей считается Древний Китай. Первые упоминания о них относятся к 3600 году до н. э. Согласно легенде, врач Чжан Чжунцзин лечил обмороженных людей пельменями, приготовленными в форме ушей — отсюда и традиционная форма. Позднее блюдо стало символом достатка: китайцы лепили пельмени накануне Нового года, веря, что с ними в дом придут удача и богатство.
В другой версии происхождения рассказывается о придворном поваре, придумавшем пельмени в форме золотого слитка — символа процветания. Так появилось кулинарное воплощение богатства, которое до сих пор в Поднебесной считается обязательным новогодним блюдом.
На Руси слово "пельмень" пришло из финно-угорских языков, где "пель" — ухо, а "нянь" — хлеб. Подобные блюда упоминаются в источниках XVII века под названиями "манты" или "мучные ушки". В Удмуртии и Коми такие изделия из теста готовят до сих пор, хотя форма их отличается — квадратные, а не круглые.
Схожие блюда есть и у соседей: украинские вареники, белорусские колдуны, литовские колтуны, польские пироги. В Сибири, где климат суров, пельмени долго хранились на морозе, что сделало их идеальным "походным" блюдом охотников.
В Бурятии и Туве готовят позы, похожие на большие пельмени с отверстием сверху, а на Кавказе — хинкали, которые подают с бульоном. В Дагестане известны курзе — "пельмени с косичкой", в которых к мясной начинке добавляют молочную сыворотку.
В Китае существует множество разновидностей — цзяоцзы, бао-цзы, вонтоны, димсамы. Некоторые из них готовят на пару, другие жарят. Особая категория — пельмени с бульоном внутри, где тесто удерживает ароматную жидкость, а едят их через трубочку.
На Тибете популярны момо с мясом яка, во Вьетнаме — бан-бот-лок из рисового теста с креветками, в Индии — сладкие модак с кокосом и орехами.
В Японии делают гёдза — тонкие жареные пельмешки с овощами и фаршем. В Германии — маульташены, изобретённые монахами, чтобы "спрятать" мясо во время поста. Италия гордится своими равиоли, тортеллини и аньолотти, а во Франции распространены мясные шарики из теста, тушёные в соусе.
|Страна
|Название
|Особенность
|Способ приготовления
|Китай
|Цзяоцзы, вонтоны
|Разные виды теста, бульон внутри
|Варка, жарка, пар
|Россия
|Пельмени
|Классическое пшеничное тесто, мясная начинка
|Варка
|Грузия
|Хинкали
|Мясной сок внутри, защип сверху
|Варка
|Япония
|Гёдза
|Тонкое тесто, обжарка
|Жарка
|Италия
|Равиоли
|Разнообразные начинки и формы
|Варка
|Германия
|Маульташены
|Смешанная начинка, шпинат
|Варка в бульоне
Эти пельмени сочетают два способа приготовления: сначала их варят, а затем обжаривают. Получается аппетитная корочка и сочная начинка.
Ингредиенты:
мука — 300 г, вода кипяток — 100 мл, вода холодная — 100 мл, соль — 1,5 ч. л.;
куриный фарш — 450 г, бульон — 70 мл, соевый соус — 2 ч. л., рисовый уксус — 2 ч. л., имбирь — 1 ч. л., лук зелёный, масло.
Приготовление:
Замесите тесто из муки, кипятка и воды. Для начинки соедините фарш, бульон и приправы. Лепите полумесяцы, отварите 4 минуты и обжарьте до румяности. Подавайте с соусом из соевого соуса, кунжутного масла и уксуса.
Равиоли — одно из самых популярных итальянских блюд. Нежная начинка из рыбы и рикотты отлично сочетается с лёгким сливочным соусом.
Ингредиенты:
мука — 400 г, яйца — 4 шт., сёмга — 500 г, рикотта — 200 г, базилик, сливки — 150 мл, белое вино — 100 мл, пармезан — 50 г.
Приготовление:
Замесите тесто из муки и яиц, раскатайте. На один пласт выложите начинку, накройте вторым и нарежьте равиоли. Отварите 5-7 минут, подайте со сливочным соусом и пармезаном.
|Ошибка
|Последствия
|Альтернатива
|Переваренные пельмени
|Теряют форму и вкус
|Варите ровно до всплытия
|Слишком толстое тесто
|Плохо проваривается
|Делайте раскатку до 1 мм
|Недосоленный фарш
|Пресный вкус
|Добавляйте немного соевого соуса
|Отсутствие соуса
|Сухие пельмени
|Используйте сливочный или уксусный соус
Шведские картофельные пельмени — праздничное блюдо. Сладковатая брусничная подача делает вкус особенно необычным.
Ингредиенты:
картофель — 600 г, мука — 5 ст. л., яйцо — 1 шт., свинина — 200 г, лук — 1 шт., соевый соус — 4 ст. л., сливочное масло и брусничный джем.
Приготовление:
Измельчите мясо с луком, обжарьте. Замесите тесто из картофеля и муки, сформируйте шарики с начинкой, отварите 5 минут. Подавайте с маслом и джемом.
Пельмени — не только вкусно, но и питательно: они содержат белок, углеводы и жиры в сбалансированном соотношении. При этом их калорийность можно снизить, если готовить на пару или использовать нежирное мясо.
|Плюсы
|Минусы
|Сытное и питательное блюдо
|Высокая калорийность при жарке
|Просты в хранении и приготовлении
|Возможен избыток соли
|Универсальны — можно менять начинки
|В тесте мало клетчатки
|Богаты белком при мясной начинке
|При покупке — риск консервантов
Пельмени — блюдо, объединяющее традиции разных стран и народов. Они могут быть простыми или изысканными, мясными или вегетарианскими, отварными или жареными. Главное — лепить их с душой, ведь именно в этом кроется настоящий секрет вкуса.
