Снаружи хруст, внутри нежность: этот рецепт заставит полюбить тофу даже скептиков

Жареный тофу с кунжутным соусом — одно из тех блюд, где простота соседствует с изысканностью. В Корее его называют Чамккэсосы тубугуи и относят к "храмовой кухне" — системе питания буддийских монахов, в которой полностью отсутствуют продукты животного происхождения. Сегодня это блюдо популярно не только среди вегетарианцев, но и среди тех, кто стремится питаться легко и осознанно.

Фото: commons.wikimedia.org by Opponent, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Жареный тофу с кунжутным соусом

Тофу — богатый источник растительного белка, содержащий все незаменимые аминокислоты, железо и кальций. При этом он низкокалориен, легко усваивается и прекрасно сочетается с насыщенными соусами.

Особенности блюда

Чамккэсосы тубугуи представляет собой ломтики обжаренного или запечённого тофу с хрустящей корочкой и мягкой серединой, политые ароматным кунжутным соусом. В нём сочетаются солоноватые, сладкие и кисловатые нотки — классический баланс корейской кухни. В состав соуса входят чеснок, кунжут, соевая паста Твендян, уксус, сахар и соевый соус. Завершают блюдо свежие листья периллы и зелёный лук, придающие яркий аромат и свежесть.

Это универсальное блюдо: подойдёт для лёгкого завтрака, ужина или постного меню.

Ингредиенты (на 2 порции)

Основные:

тофу твёрдый — 500 г;

листья периллы — 3 шт.;

зелёный лук — 2 стебля;

кукурузный крахмал — 50 г;

соль — щепотка;

оливковое масло — 1 ст. л.

Для соуса:

чеснок — 2 зубчика;

жареный белый кунжут — 1 ст. л.;

соевая паста Твендян — 1 ст. л.;

вода — 1 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

олигосахаридный сироп (рисовый или кукурузный) — 1 ст. л.;

рисовый уксус — ½ ст. л.;

соевый соус — 1 ст. л.

Подготовка тофу

Брикет тофу нарежьте ломтиками толщиной около 2 см, затем разделите их на квадраты. Посолите и оставьте на 5 минут, чтобы вышла лишняя влага. Промокните кусочки бумажным полотенцем. Обваляйте тофу в кукурузном крахмале, стряхните излишки.

Выложите кусочки на противень, слегка смажьте маслом и запекайте при 200 °C около 20 минут. После переверните и запекайте ещё 15 минут до золотистой корочки.

Если хотите получить более выраженную текстуру, можно обжарить тофу на сковороде с антипригарным покрытием до румяной корочки — так блюдо получится ароматнее.

Приготовление кунжутного соуса

Очистите чеснок и натрите его на мелкой тёрке. В пиалу добавьте чесночную пасту, соевую пасту Твендян, кунжут, воду, масло, уксус, сироп и соевый соус. Перемешайте до однородности — соус должен быть густым, блестящим и ароматным.

Он прекрасно подходит не только к тофу, но и к овощам на гриле, лапше или отварному рису.

Подача блюда

Нарежьте зелёный лук кружочками, листья периллы тонко нашинкуйте. В пиалу выложите несколько кусочков горячего тофу, полейте кунжутным соусом и украсьте зеленью.

Блюдо можно подавать тёплым или комнатной температуры. В традиционной подаче его едят палочками, захватывая кусочек тофу с зеленью и немного соуса.

Почему стоит попробовать

Чамккэсосы тубугуи — это не просто вкусное блюдо, а воплощение философии умеренности и гармонии. Оно питательное, лёгкое и при этом насыщенное вкусом. Подходит для поста, вегетарианского и веганского питания, а также для тех, кто просто хочет разнообразить рацион полезными растительными блюдами.

Советы шаг за шагом

Для лучшей текстуры используйте плотный тофу, который не разваливается при жарке.

Если нет пасты Твендян, замените её на мисо — вкус будет мягче, но по-прежнему насыщенный.

Можно добавить немного свежего имбиря в соус для пикантности.

Вместо духовки используйте аэрогриль — готовится быстрее, а корочка получается хрустящей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: слишком мягкий тофу.

→ Последствие: ломается и впитывает лишний жир.

→ Альтернатива: выбирайте плотный или прессованный тофу.

Ошибка: не удалили влагу перед жаркой.

→ Последствие: кусочки не прожариваются, теряют форму.

→ Альтернатива: промокните тофу бумажным полотенцем перед готовкой.

Ошибка: добавление слишком большого количества соуса.

→ Последствие: блюдо становится жидким.

→ Альтернатива: поливайте тофу соусом непосредственно перед подачей.

А что если…

Если вы хотите сделать блюдо более сытным, подайте его с отварным рисом или рисовой лапшой. Любители острых вкусов могут добавить немного пасты кочудян — она придаст соусу лёгкую остроту и глубину.

А для более нежного вкуса попробуйте запечь тофу без масла и подать с тёплым салатом из шпината.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы Полностью растительный состав Требует времени на запекание Богат белком, кальцием и железом Нужна соевая паста Твендян, не всегда доступная Подходит для веганов и поста Умеренно калорийное блюдо при жарке

FAQ

Можно ли заменить соевую пасту Твендян на мисо?

Да, вкус станет немного мягче и менее солёным.

Подходит ли блюдо для веганов?

Полностью, если использовать растительное масло и соусы без добавления рыбных ингредиентов.

Да, в холодильнике до двух суток, лучше под крышкой. Соус можно хранить отдельно и добавлять перед подачей.

Мифы и правда

Миф: тофу безвкусный продукт.

→ Правда: он отлично впитывает ароматы соусов и специй, поэтому вкус зависит только от приготовления.

Миф: тофу — заменитель мяса.

→ Правда: это самостоятельный источник белка с собственным питательным профилем.

Миф: блюда из тофу сложные в приготовлении.

→ Правда: этот рецепт занимает меньше часа и требует минимум ингредиентов.