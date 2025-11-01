Снаружи хруст, внутри нежность: этот рецепт заставит полюбить тофу даже скептиков

Жареный тофу с кунжутным соусом — одно из тех блюд, где простота соседствует с изысканностью. В Корее его называют Чамккэсосы тубугуи и относят к "храмовой кухне" — системе питания буддийских монахов, в которой полностью отсутствуют продукты животного происхождения. Сегодня это блюдо популярно не только среди вегетарианцев, но и среди тех, кто стремится питаться легко и осознанно.
Тофу — богатый источник растительного белка, содержащий все незаменимые аминокислоты, железо и кальций. При этом он низкокалориен, легко усваивается и прекрасно сочетается с насыщенными соусами.
Чамккэсосы тубугуи представляет собой ломтики обжаренного или запечённого тофу с хрустящей корочкой и мягкой серединой, политые ароматным кунжутным соусом. В нём сочетаются солоноватые, сладкие и кисловатые нотки — классический баланс корейской кухни. В состав соуса входят чеснок, кунжут, соевая паста Твендян, уксус, сахар и соевый соус. Завершают блюдо свежие листья периллы и зелёный лук, придающие яркий аромат и свежесть.
Это универсальное блюдо: подойдёт для лёгкого завтрака, ужина или постного меню.
Основные:
тофу твёрдый — 500 г;
листья периллы — 3 шт.;
зелёный лук — 2 стебля;
кукурузный крахмал — 50 г;
соль — щепотка;
оливковое масло — 1 ст. л.
Для соуса:
чеснок — 2 зубчика;
жареный белый кунжут — 1 ст. л.;
соевая паста Твендян — 1 ст. л.;
вода — 1 ст. л.;
сахар — 1 ч. л.;
олигосахаридный сироп (рисовый или кукурузный) — 1 ст. л.;
рисовый уксус — ½ ст. л.;
соевый соус — 1 ст. л.
Брикет тофу нарежьте ломтиками толщиной около 2 см, затем разделите их на квадраты. Посолите и оставьте на 5 минут, чтобы вышла лишняя влага. Промокните кусочки бумажным полотенцем. Обваляйте тофу в кукурузном крахмале, стряхните излишки.
Выложите кусочки на противень, слегка смажьте маслом и запекайте при 200 °C около 20 минут. После переверните и запекайте ещё 15 минут до золотистой корочки.
Если хотите получить более выраженную текстуру, можно обжарить тофу на сковороде с антипригарным покрытием до румяной корочки — так блюдо получится ароматнее.
Очистите чеснок и натрите его на мелкой тёрке. В пиалу добавьте чесночную пасту, соевую пасту Твендян, кунжут, воду, масло, уксус, сироп и соевый соус. Перемешайте до однородности — соус должен быть густым, блестящим и ароматным.
Он прекрасно подходит не только к тофу, но и к овощам на гриле, лапше или отварному рису.
Нарежьте зелёный лук кружочками, листья периллы тонко нашинкуйте. В пиалу выложите несколько кусочков горячего тофу, полейте кунжутным соусом и украсьте зеленью.
Блюдо можно подавать тёплым или комнатной температуры. В традиционной подаче его едят палочками, захватывая кусочек тофу с зеленью и немного соуса.
Чамккэсосы тубугуи — это не просто вкусное блюдо, а воплощение философии умеренности и гармонии. Оно питательное, лёгкое и при этом насыщенное вкусом. Подходит для поста, вегетарианского и веганского питания, а также для тех, кто просто хочет разнообразить рацион полезными растительными блюдами.
Для лучшей текстуры используйте плотный тофу, который не разваливается при жарке.
Если нет пасты Твендян, замените её на мисо — вкус будет мягче, но по-прежнему насыщенный.
Можно добавить немного свежего имбиря в соус для пикантности.
Вместо духовки используйте аэрогриль — готовится быстрее, а корочка получается хрустящей.
Ошибка: слишком мягкий тофу.
→ Последствие: ломается и впитывает лишний жир.
→ Альтернатива: выбирайте плотный или прессованный тофу.
Ошибка: не удалили влагу перед жаркой.
→ Последствие: кусочки не прожариваются, теряют форму.
→ Альтернатива: промокните тофу бумажным полотенцем перед готовкой.
Ошибка: добавление слишком большого количества соуса.
→ Последствие: блюдо становится жидким.
→ Альтернатива: поливайте тофу соусом непосредственно перед подачей.
Если вы хотите сделать блюдо более сытным, подайте его с отварным рисом или рисовой лапшой. Любители острых вкусов могут добавить немного пасты кочудян — она придаст соусу лёгкую остроту и глубину.
А для более нежного вкуса попробуйте запечь тофу без масла и подать с тёплым салатом из шпината.
|Плюсы
|Минусы
|Полностью растительный состав
|Требует времени на запекание
|Богат белком, кальцием и железом
|Нужна соевая паста Твендян, не всегда доступная
|Подходит для веганов и поста
|Умеренно калорийное блюдо при жарке
Можно ли заменить соевую пасту Твендян на мисо?
Да, вкус станет немного мягче и менее солёным.
Подходит ли блюдо для веганов?
Полностью, если использовать растительное масло и соусы без добавления рыбных ингредиентов.
Да, в холодильнике до двух суток, лучше под крышкой. Соус можно хранить отдельно и добавлять перед подачей.
Миф: тофу безвкусный продукт.
→ Правда: он отлично впитывает ароматы соусов и специй, поэтому вкус зависит только от приготовления.
Миф: тофу — заменитель мяса.
→ Правда: это самостоятельный источник белка с собственным питательным профилем.
Миф: блюда из тофу сложные в приготовлении.
→ Правда: этот рецепт занимает меньше часа и требует минимум ингредиентов.
