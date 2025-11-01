Снаружи хруст, внутри нежность: этот рецепт заставит полюбить тофу даже скептиков

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:15
Еда

Жареный тофу с кунжутным соусом — одно из тех блюд, где простота соседствует с изысканностью. В Корее его называют Чамккэсосы тубугуи и относят к "храмовой кухне" — системе питания буддийских монахов, в которой полностью отсутствуют продукты животного происхождения. Сегодня это блюдо популярно не только среди вегетарианцев, но и среди тех, кто стремится питаться легко и осознанно.

Жареный тофу с кунжутным соусом
Фото: commons.wikimedia.org by Opponent, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Жареный тофу с кунжутным соусом

Тофу — богатый источник растительного белка, содержащий все незаменимые аминокислоты, железо и кальций. При этом он низкокалориен, легко усваивается и прекрасно сочетается с насыщенными соусами.

Особенности блюда

Чамккэсосы тубугуи представляет собой ломтики обжаренного или запечённого тофу с хрустящей корочкой и мягкой серединой, политые ароматным кунжутным соусом. В нём сочетаются солоноватые, сладкие и кисловатые нотки — классический баланс корейской кухни. В состав соуса входят чеснок, кунжут, соевая паста Твендян, уксус, сахар и соевый соус. Завершают блюдо свежие листья периллы и зелёный лук, придающие яркий аромат и свежесть.

Это универсальное блюдо: подойдёт для лёгкого завтрака, ужина или постного меню.

Ингредиенты (на 2 порции)

Основные:

  • тофу твёрдый — 500 г;

  • листья периллы — 3 шт.;

  • зелёный лук — 2 стебля;

  • кукурузный крахмал — 50 г;

  • соль — щепотка;

  • оливковое масло — 1 ст. л.

Для соуса:

  • чеснок — 2 зубчика;

  • жареный белый кунжут — 1 ст. л.;

  • соевая паста Твендян — 1 ст. л.;

  • вода — 1 ст. л.;

  • сахар — 1 ч. л.;

  • олигосахаридный сироп (рисовый или кукурузный) — 1 ст. л.;

  • рисовый уксус — &frac12 ст. л.;

  • соевый соус — 1 ст. л.

Подготовка тофу

Брикет тофу нарежьте ломтиками толщиной около 2 см, затем разделите их на квадраты. Посолите и оставьте на 5 минут, чтобы вышла лишняя влага. Промокните кусочки бумажным полотенцем. Обваляйте тофу в кукурузном крахмале, стряхните излишки.

Выложите кусочки на противень, слегка смажьте маслом и запекайте при 200 °C около 20 минут. После переверните и запекайте ещё 15 минут до золотистой корочки.

Если хотите получить более выраженную текстуру, можно обжарить тофу на сковороде с антипригарным покрытием до румяной корочки — так блюдо получится ароматнее.

Приготовление кунжутного соуса

Очистите чеснок и натрите его на мелкой тёрке. В пиалу добавьте чесночную пасту, соевую пасту Твендян, кунжут, воду, масло, уксус, сироп и соевый соус. Перемешайте до однородности — соус должен быть густым, блестящим и ароматным.

Он прекрасно подходит не только к тофу, но и к овощам на гриле, лапше или отварному рису.

Подача блюда

Нарежьте зелёный лук кружочками, листья периллы тонко нашинкуйте. В пиалу выложите несколько кусочков горячего тофу, полейте кунжутным соусом и украсьте зеленью.

Блюдо можно подавать тёплым или комнатной температуры. В традиционной подаче его едят палочками, захватывая кусочек тофу с зеленью и немного соуса.

Почему стоит попробовать

Чамккэсосы тубугуи — это не просто вкусное блюдо, а воплощение философии умеренности и гармонии. Оно питательное, лёгкое и при этом насыщенное вкусом. Подходит для поста, вегетарианского и веганского питания, а также для тех, кто просто хочет разнообразить рацион полезными растительными блюдами.

Советы шаг за шагом

  • Для лучшей текстуры используйте плотный тофу, который не разваливается при жарке.

  • Если нет пасты Твендян, замените её на мисо — вкус будет мягче, но по-прежнему насыщенный.

  • Можно добавить немного свежего имбиря в соус для пикантности.

  • Вместо духовки используйте аэрогриль — готовится быстрее, а корочка получается хрустящей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: слишком мягкий тофу.
Последствие: ломается и впитывает лишний жир.
Альтернатива: выбирайте плотный или прессованный тофу.

Ошибка: не удалили влагу перед жаркой.
Последствие: кусочки не прожариваются, теряют форму.
Альтернатива: промокните тофу бумажным полотенцем перед готовкой.

Ошибка: добавление слишком большого количества соуса.
Последствие: блюдо становится жидким.
Альтернатива: поливайте тофу соусом непосредственно перед подачей.

А что если…

Если вы хотите сделать блюдо более сытным, подайте его с отварным рисом или рисовой лапшой. Любители острых вкусов могут добавить немного пасты кочудян — она придаст соусу лёгкую остроту и глубину.

А для более нежного вкуса попробуйте запечь тофу без масла и подать с тёплым салатом из шпината.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Полностью растительный состав Требует времени на запекание
Богат белком, кальцием и железом Нужна соевая паста Твендян, не всегда доступная
Подходит для веганов и поста Умеренно калорийное блюдо при жарке

FAQ

Можно ли заменить соевую пасту Твендян на мисо?
Да, вкус станет немного мягче и менее солёным.

Подходит ли блюдо для веганов?
Полностью, если использовать растительное масло и соусы без добавления рыбных ингредиентов.

Да, в холодильнике до двух суток, лучше под крышкой. Соус можно хранить отдельно и добавлять перед подачей.

Мифы и правда

Миф: тофу безвкусный продукт.
Правда: он отлично впитывает ароматы соусов и специй, поэтому вкус зависит только от приготовления.

Миф: тофу — заменитель мяса.
Правда: это самостоятельный источник белка с собственным питательным профилем.

Миф: блюда из тофу сложные в приготовлении.
Правда: этот рецепт занимает меньше часа и требует минимум ингредиентов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
