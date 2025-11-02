Секрет раскроется: вот почему диетологи призывают есть 5 порций фруктов и овощей каждый день

Все мы слышали знакомую фразу: "ешь пять порций фруктов и овощей в день". Но почему именно пять? Это не рекламный трюк, а научно обоснованная рекомендация, появившаяся после масштабных исследований влияния питания на здоровье.
В начале 2000-х во Франции стартовала Национальная программа питания и здоровья (PNNS). Её цель — улучшить рацион населения и снизить риск хронических заболеваний, включая диабет, рак и проблемы с сердечно-сосудистой системой.
"Эта рекомендация соответствует пяти порциям, которые следует включать в ежедневный рацион. Одна порция равна примерно 100 граммам", — пояснила диетолог Анаэль Маоничи.
Инициатива впервые появилась в США в 1990-х годах, когда специалисты из Национального института рака доказали: ежедневное потребление не менее 400-500 г растительных продуктов значительно снижает риск преждевременной смерти. Впоследствии это правило было адаптировано и во Франции.
Простыми словами, пять порций — это не строгая диета, а ориентир: рука человека среднего размера вмещает около 100 г продукта — будь то яблоко, банан, морковь или горсть помидоров черри, уточняет ouest-france.fr.
|Критерий
|Фрукты
|Овощи
|Основная польза
|Витамины, антиоксиданты, природные сахара
|Клетчатка, минералы, низкая калорийность
|Подходит для
|Энергии и иммунитета
|Пищеварения и детоксикации
|Влияние на сахар в крови
|Повышают при избытке
|Стабилизируют
|Оптимальное количество
|2-3 порции в день
|3-4 порции в день
Именно сочетание фруктов и овощей обеспечивает баланс: первые снабжают организм энергией, вторые поддерживают микрофлору и очищают кишечник.
Начните с завтрака. Добавьте фрукт в кашу, йогурт или смузи.
В обед — овощи. Пусть половину тарелки занимают свежие или приготовленные овощи.
На ужин — лёгкость. Попробуйте запечённые или тушёные овощи с кусочком рыбы или бобовыми.
Перекусы — только естественные. Яблоко, банан или горсть орехов заменят сладости.
Разнообразьте формы. Используйте свежие, замороженные, сушёные или консервированные продукты без сахара.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Считать мультифруктовый сок полноценной порцией
|Много сахара, мало клетчатки
|Ешьте цельные фрукты
|Покупать консервированные фрукты в сиропе
|Повышение калорийности
|Берите фрукты в собственном соку
|Исключать овощи из рациона зимой
|Дефицит витаминов и клетчатки
|Использовать замороженные смеси
|Пренебрегать зеленью
|Снижение усвоения железа и кальция
|Добавляйте шпинат, петрушку, салат
Не нужно винить себя — цель программы не в том, чтобы все ели идеально. Главное — постепенность. Добавляйте хотя бы одну порцию каждый день, и уже через пару недель ваш рацион станет разнообразнее. Можно заменить привычный гарнир из картошки тушёными овощами, а утренний круассан — фруктовым салатом.
|Плюсы
|Минусы
|Снижают риск хронических болезней
|Требуют планирования меню
|Улучшают пищеварение
|Свежие продукты дороже фастфуда
|Укрепляют иммунитет
|Некоторым неудобно готовить овощи ежедневно
|Дарят энергию и витамины
|Необходима сезонная замена продуктов
Как выглядит одна порция?
Примерно 100 граммов — яблоко, стакан ягод или небольшая горсть зелёного горошка.
Можно ли заменить фрукты соками?
Нет. Даже свежевыжатые соки лишены клетчатки и содержат много сахара. Лучше есть цельные продукты.
Подходят ли консервированные овощи?
Да, если они без соли и сахара. Главное — читать состав.
Можно ли считать орехи отдельной порцией?
Да, небольшая горсть несолёных орехов (20-30 г) полезна для сердца и сосудов.
Миф: если съесть овощной суп, можно засчитать сразу три порции.
Правда: нет, сколько бы ингредиентов ни было в блюде, это одна порция.
Миф: фрукты вечером вызывают набор веса.
Правда: умеренное количество не влияет на фигуру, если не превышать калорийность.
Миф: замороженные овощи бесполезны.
Правда: они сохраняют до 90% витаминов, если правильно приготовлены.
По данным ВОЗ, ежедневное употребление 400 г овощей и фруктов способно предотвратить до 2,7 миллиона смертей в год.
В Японии школьников с детства учат принципу "7 цветов на тарелке" — каждый цвет отражает определённый набор питательных веществ.
Учёные из Оксфорда доказали: у тех, кто съедает хотя бы три порции овощей в день, когнитивные функции в пожилом возрасте лучше на 25%.
Первые рекомендации "5 в день" появились в 1991 году в США как часть программы "National 5 A Day for Better Health". Идея быстро распространилась по Европе и легла в основу современных стратегий здорового питания. Во Франции лозунг закрепился в 2001 году с запуском PNNS и стал частью образовательных кампаний и школьных программ.
С тех пор во многих странах правило адаптировалось под местные традиции — где-то считают порцией стакан сока, где-то половину тарелки овощей, но суть осталась неизменной: чем больше растительных продуктов в рационе, тем здоровее организм.
