Все решат, что вы лепили их всю ночь: как покупные пельмени выдать за домашние

Пельмени — одно из самых простых и любимых блюд на кухне. Но даже обычные покупные пельмени можно сделать вкуснее и "домашнее", если знать пару хитростей. Один небольшой штрих в процессе варки способен изменить вкус и текстуру блюда, сделать бульон насыщенным, а сами пельмени — мягкими и ароматными.
Многие привыкли варить пельмени по классике: вода, соль, лавровый лист — и готово. Но добавление небольшого кусочка сливочного масла способно заметно улучшить результат. Во-первых, масло делает бульон гуще и нежнее, добавляя сливочные нотки. Во-вторых, оно предотвращает слипание пельменей между собой и прилипание к стенкам кастрюли. И наконец, благодаря маслу кипение становится более спокойным — жидкость не "убегает" из-под крышки.
"Пельмени, как и кашу, маслом не испортишь", — говорят опытные хозяйки.
Даже одна чайная ложка сливочного масла на кастрюлю делает блюдо насыщеннее и ароматнее. Особенно хорошо работает этот приём, если вы варите пельмени в бульоне, а не в простой воде.
При кипении масло образует на поверхности тонкую плёнку, которая снижает бурление и не даёт пельменям повреждаться. Тесто остаётся целым, не разваривается, а сок внутри начинки сохраняет сочность. Если в рецептуре теста много муки или пельмени немного подсохли, масло также помогает им "ожить" при варке — они становятся мягче и не теряют форму.
Сливочный жир связывает часть крахмала, который выделяется в воду при приготовлении, и за счёт этого бульон получается не мутным, а прозрачным и аппетитным. Его потом можно использовать как основу для супа или подливы.
Если под рукой не оказалось сливочного масла, не стоит отказываться от лайфхака. Подойдёт и растительное — достаточно одной столовой ложки. Лучше выбрать нерафинированное подсолнечное или оливковое масло: они придадут блюду лёгкий аромат и не изменят вкус начинки.
Но если вы всё же хотите добиться "домашнего" вкуса, сливочное масло остаётся вне конкуренции. Оно делает тесто мягким, а аромат — насыщенным и уютным, словно пельмени только что слепили своими руками.
|Способ
|Вкус и текстура
|Вероятность слипания
|Аромат
|Без масла
|Нейтральный, тесто может стать плотным
|Высокая
|Почти отсутствует
|С растительным маслом
|Нежный, чуть упругий
|Средняя
|Лёгкий запах масла
|Со сливочным маслом
|Мягкий, сливочный вкус
|Минимальная
|Ярко выраженный домашний аромат
Налейте в кастрюлю воду из расчёта 1 литр на 100 г пельменей.
Добавьте соль (примерно 1 чайную ложку на литр воды) и лавровый лист.
Когда вода закипит, положите в неё кусочек сливочного масла размером с грецкий орех.
После того как масло растает, высыпьте пельмени и аккуратно перемешайте.
Варите до всплытия, затем уменьшите огонь и готовьте ещё 3-5 минут.
Перед подачей можно добавить немного масла прямо в тарелку — это усилит вкус и предотвратит склеивание.
Ошибка: слишком сильный огонь.
Последствие: пельмени могут развалиться, а бульон — выплеснуться.
Альтернатива: варите на среднем огне, слегка прикрыв крышку.
Ошибка: отсутствие масла.
Последствие: пельмени слипаются и теряют форму.
Альтернатива: добавьте немного масла в начале варки.
Ошибка: перелив воды.
Последствие: вкус получается водянистым.
Альтернатива: придерживайтесь пропорции: не более 1 литра воды на 100 г пельменей.
Если заменить воду куриным или овощным бульоном, вкус станет ещё богаче. Масло в этом случае усиливает аромат и делает бульон более густым и "домашним". Такой способ особенно хорош зимой — пельмени получаются как из русской печи.
|Параметр
|Сливочное масло
|Растительное масло
|Вкус
|Сливочный, насыщенный
|Нейтральный, лёгкий
|Польза
|Богато витаминами A и D
|Содержит омега-жиры
|Калорийность
|Выше
|Ниже
|Универсальность
|Не подходит для постных блюд
|Подходит для всех
Какой сорт масла лучше использовать?
Выбирайте сливочное масло жирностью не ниже 82,5%. Чем выше качество, тем лучше вкус и аромат готового блюда.
Можно ли жарить пельмени после варки с маслом?
Да, масло, добавленное в бульон, придаёт тесту мягкость, и при жарке оно становится золотистым и хрустящим.
Сколько хранить варёные пельмени?
В холодильнике — до 2 суток. Чтобы не склеились, добавьте немного масла и перемешайте.
Можно ли варить без масла, но добавить его потом?
Можно, но эффект будет слабее: пельмени не получат нужную текстуру во время приготовления.
Миф: масло мешает пельменям вариться.
Правда: оно лишь регулирует кипение и защищает тесто от разваривания.
Миф: добавление масла делает блюдо жирным.
Правда: при правильной дозировке масло придаёт вкус и не влияет на калорийность значительно.
Миф: растительное масло лучше сливочного.
Правда: растительное можно использовать как замену, но сливочное делает пельмени по-настоящему домашними.
• Первые упоминания о пельменях появились в Сибири ещё в XIII веке — их готовили на морозе, чтобы долго хранить.
• В классическом рецепте на 1 кг фарша полагается около 1,5 кг теста — именно так сохраняется баланс вкусов.
• В некоторых регионах России пельмени подают с кусочком сливочного масла прямо в тарелке — это усиливает аромат и делает блюдо сочнее.
