Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лаврушка превращается в яд: роковая ошибка, которая незаметно портит суп и здоровье
Один вечерний ритуал гарантирует сон до полудня: как выключить кота на всю ночь
Умный автомобиль — глупые ошибки: как сбои в Остине заставили Tesla снова искать путь к доверию
Без яда и ловушек: этот аромат выгоняет тараканов быстрее, чем профессиональные средства
Без него не обойтись этой зимой: скандинавское пальто-загадка стало вирусным по всему миру
Тело под микроскопом: как воспаление стало модой, а не медицинским сигналом тревоги
Этот картофель будто из будущего: не болеет, не гниёт и спасает урожай в любую погоду
Наташа Королёва сразила всех роскошным платьем в финале ВИА Суперстар: сколько стоит её наряд
Семак раскрыл секрет победы Зенита: вот что повлияло на исход матча с Локомотивом

Вся семья в восторге: раскрыт секрет идеальной пиццы Пепперони — 12 минут и готово

5:38
Еда

Пицца "Пепперони" — это блюдо, которое невозможно спутать ни с чем другим. Хрустящее тесто, расплавленный сыр, острая колбаса и аромат свежего базилика — всё в ней сбалансировано и наполнено итальянским характером. Приготовить такую пиццу дома можно без профессиональной печи — главное, соблюдать правильные пропорции и не спешить.

Пицца "Пепперони"
Фото: commons.wikimedia.org by User:Apalapala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пицца "Пепперони"

Результат этого рецепта — хрустящая домашняя пицца с расплавленной моцареллой, острой пепперони и тонким ароматом базилика — классика, которая пахнет уютом и итальянской страсть, пишет recepti.gotvach.bg.

Необходимые ингредиенты

Для теста

  • мука — 200 г

  • тёплая вода — 120 мл

  • сухие дрожжи — 5 г

  • сахар — 1 ч. л.

  • соль — 0,5 ч. л.

  • оливковое масло — 1 ст. л.

Для соуса

  • томатная паста — 3 ст. л.

  • оливковое масло — 1 ч. л.

  • сушёный орегано — 0,5 ч. л.

  • сушёный базилик — 0,5 ч. л.

  • щепотка сахара

  • щепотка соли

Для начинки

  • сыр жёлтый — 100 г

  • моцарелла — 100 г

  • пепперони — 50 г

  • свежий базилик — 3-4 листа

Почему домашняя пицца лучше покупной

Параметр Домашняя пицца Покупная пицца
Вкус насыщенный, свежий, сбалансированный однотипный, часто пересоленный
Качество продуктов полностью под контролем зависит от производителя
Стоимость ниже при регулярном приготовлении выше из-за доставки и наценок
Текстура теста хрустящая, ароматная мягкая, может быть резиновой
Польза без консервантов и добавок содержит усилители вкуса и соль

Советы шаг за шагом: как приготовить пиццу "Пепперони"

  1. Активируйте дрожжи.
    В миске соедините тёплую воду, дрожжи и сахар. Перемешайте и оставьте на 10 минут, пока появится пена.

  2. Замесите тесто.
    Добавьте муку, соль и оливковое масло. Замешивайте 5-7 минут до мягкости и эластичности.

  3. Дайте тесту подняться.
    Накройте миску полотенцем и оставьте на 40 минут в тёплом месте.

  4. Приготовьте соус.
    Смешайте томатную пасту, оливковое масло, специи, сахар и соль. Оставьте на 5-10 минут для раскрытия аромата.

  5. Формируйте основу.
    Раскатайте тесто толщиной около 0,5 см и переложите на противень с бумагой для выпечки.

  6. Соберите пиццу.
    Нанесите соус, распределите половину моцареллы, выложите пепперони, затем оставшийся сыр и немного жёлтого сыра.

  7. Выпекайте.
    Поставьте в духовку, разогретую до 220 °C, на 12-13 минут. Края должны стать золотистыми, а сыр — расплавиться.

  8. Финальный штрих.
    Посыпьте свежим базиликом и подавайте горячей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Слишком много соуса тесто не пропекается наносите тонкий слой, оставляя сухие бортики
Низкая температура духовки мягкое тесто, без корочки разогревайте до 220 °C минимум
Сыр выложен с самого начала подгорает добавляйте моцареллу в два приёма — до и после пепперони
Мало соли в тесте вкус "плоский" добавьте ровно &frac12 ч. ложки

А что если поэкспериментировать?

  • Для пикантности добавьте несколько ломтиков чили-перца или маслин.

  • Для лёгкого вкуса замените часть пепперони ветчиной или прошутто.

  • В вегетарианском варианте используйте томаты черри, шпинат и сыр рикотта.

Плюсы и минусы домашней пиццы

Плюсы Минусы
100% контроль над качеством требует больше времени
натуральные ингредиенты нужно замешивать тесто
аромат, как в пиццерии зависит от температуры духовки
возможность экспериментов съедается мгновенно :)

FAQ

Можно ли использовать готовое тесто?
Да, но вкус домашнего всегда богаче.

Чем заменить пепперони?
Подойдёт чоризо, салями или копчёная курица.

Как сделать корку хрустящей?
Выпекайте пиццу на горячем противне или камне для пиццы.

Мифы и правда

  • Миф: чем больше сыра, тем лучше.
    Правда: избыток сыра делает пиццу жирной и тяжёлой.

  • Миф: оливковое масло нужно только в тесто.
    Правда: капля масла после выпечки усиливает аромат.

  • Миф: пицца теряет вкус после разогрева.
    Правда: на сковороде под крышкой она снова станет хрустящей.

3 интересных факта

  1. Пицца "Пепперони" родилась в США, а не в Италии.

  2. В Италии "pepperoni" означает перцы, а не колбасу.

  3. В мире каждая третья заказанная пицца — именно пепперони.

Исторический контекст

Первые пиццы выпекали в Неаполе в XVIII веке, и они были уличной едой. Когда итальянцы эмигрировали в США, они добавили к рецепту колбасу и сыр — так родилась "пепперони". Сегодня этот рецепт символизирует сочетание итальянской души и американского духа — простота, вкус и щепотка огня.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Наука и техника
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Домашние животные
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Наука и техника
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Последние материалы
Автосервисы в зоне риска: как повышение налогов ударит по кошелькам автолюбителей
Существо из глубин, которое ломает эволюцию: акула с зубами на лбу — океан снова подкинул загадку
Дом под осадой паразитов: одно промедление — и клопы захватят всю квартиру
Вся семья в восторге: раскрыт секрет идеальной пиццы Пепперони — 12 минут и готово
Лёва* из Би-2 поставил на кон жизнь хомяка: что скрывает его страшная угроза
Вечер без экрана — новое средство для сияющей кожи
Фары снова как новые за 10 минут: этот трюк возвращает блеск даже старым машинам
Миллиард человек рискует потерять слух: как музыка в ушах стала опасной привычкой
Секрет личного счастья Татьяны Куртуковой: за что певица благодарна судьбе
Старый способ снова работает: малина зреет как безумная, если осенью не забыть про одну мелочь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.