Сладкий вкус осени не исчезает даже зимой: пюре из хурмы, которое заменит варенье

Осень — самое время заготовить яркие плоды, чтобы зимой не скучать по свежим вкусам. Одним из самых нежных и ароматных десертов можно назвать пюре из хурмы. Оно не только сохраняет естественную сладость и насыщенный цвет фруктов, но и отлично подходит для подачи к тостам, блинам или каше. Простое в приготовлении, это лакомство способно заменить джем, а заодно стать отличной начинкой для выпечки.

Хурма без терпкости: секрет нежного вкуса

Главная особенность хурмы — её терпкость. Однако избавиться от неё можно буквально за пару часов: достаточно положить плоды в морозилку. После размораживания структура фруктов становится мягкой и шелковистой, а вкус — сладким и округлым. Именно такая мякоть идеально подходит для пюре, варенья и муссов.

Чтобы масса получилась однородной, хурму нужно очистить от кожицы и удалить косточки. Дополнительный ингредиент — мандарин — придаёт легкую цитрусовую кислинку и делает аромат глубже. Важно очистить каждую дольку от плёнки, чтобы избежать горечи.

Продукты

хурма — 450 г

мандарин — 1 шт. (около 70 г)

сахар — 180 г

тостовый хлеб — для подачи

Процесс приготовления

Подготовка. Вымойте фрукты, простерилизуйте банки и крышки. Удобнее всего это сделать в духовке или над паром. Подготовьте погружной блендер и кастрюлю с толстым дном. Подготовка фруктов. Снимите кожицу с хурмы, удалите косточки, нарежьте мякоть. Мандарин очистите и разберите на дольки, уберите плёнки и нарежьте кусочками. Мацерация. Смешайте фрукты с сахаром и оставьте на 30-40 минут, чтобы выделился сок. Варка. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите смесь до кипения, затем уменьшите нагрев. Варите около 30 минут, снимая пену. Измельчение. Пробейте массу блендером до нужной консистенции — гладкой или с небольшими кусочками. Финальная варка. Доведите пюре до кипения ещё раз и варите 5 минут. Консервация. Разлейте по банкам и плотно закройте крышками. После остывания уберите в тёмное, прохладное место.

Полезный совет

Для стерилизации банок можно использовать микроволновку — это быстро и безопасно. Достаточно налить немного воды и прогреть посуду 2-3 минуты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: не снять кожицу с хурмы.

Последствие: пюре получится с волокнами и будет менее нежным.

Альтернатива: очистите плоды после заморозки — кожица снимется легко.

Последствие: пюре получится с волокнами и будет менее нежным. Альтернатива: очистите плоды после заморозки — кожица снимется легко. Ошибка: не убрать плёнки с долек мандарина.

Последствие: в пюре появится горечь.

Альтернатива: используйте сок мандарина или апельсина вместо долек.

Последствие: в пюре появится горечь. Альтернатива: используйте сок мандарина или апельсина вместо долек. Ошибка: варить пюре на сильном огне.

Последствие: сахар может карамелизоваться, и вкус станет приторным.

Альтернатива: держите слабый огонь и помешивайте силиконовой лопаткой.

А что если

Вы можете заменить мандарин другими цитрусами — лаймом или апельсином, а для более насыщенного вкуса добавить щепотку ванили или тёртый имбирь. Любители необычных сочетаний часто добавляют немного морковного сока: он усиливает цвет и сладость десерта.

FAQ

Как выбрать хурму для пюре?

Лучше брать мягкие, полностью спелые плоды без повреждений. Если хурма вяжет, заморозьте её на несколько часов.

Можно ли не добавлять сахар?

Да, если фрукты очень сладкие. Но сахар помогает лучше сохранить пюре, особенно при хранении в шкафу.

Сколько хранится пюре из хурмы?

В холодильнике — до 3 месяцев, в прохладном подвале — до 6. Если добавить немного лимонного сока, срок увеличится.

Что можно сделать из такого пюре?

Его подают к сырникам, блинчикам, каше, добавляют в смузи или мороженое. Также можно использовать как прослойку в тортах.

Мифы и правда

Миф: хурма теряет витамины при варке.

Правда: часть витамина С действительно разрушается, но каротиноиды и антиоксиданты сохраняются.

Правда: часть витамина С действительно разрушается, но каротиноиды и антиоксиданты сохраняются. Миф: чтобы убрать терпкость, достаточно добавить сахар.

Правда: помогает только заморозка или тепловая обработка, сахар не влияет на танин.

Правда: помогает только заморозка или тепловая обработка, сахар не влияет на танин. Миф: хурма противопоказана диабетикам.

Правда: в умеренном количестве (1 плод в день) она безопасна при контроле сахара.

Идеи подачи

Пюре из хурмы прекрасно сочетается с йогуртом, мороженым и творожными десертами. Попробуйте намазать его на слегка поджаренные тосты или добавить ложку в овсянку — получится вкусный и полезный завтрак.