Сочетание солёного и сладкого в этом блюде может удивить, но именно на контрасте рождается гастрономическое удовольствие. Джем из бекона звучит необычно, однако его вкус — настоящий шедевр. Карамелизированный лук и хрустящие кусочки копчёностей соединяются в густой соус с оттенками кофе, кленового сиропа и остроты чили. В паре с нежным яичным скрэмблом и хрустящими тостами получается завтрак, который выглядит ресторанно, а готовится вполне просто.
Бекон — 300 г;
лук-шалот — 4-5 штук;
коричневый сахар — 2 ст. ложки;
кленовый сироп — 2 ст. ложки;
яблочный уксус — 1 ст. ложка;
кофе — 100 мл (чёрный, свежесваренный);
хлопья чили — щепотка;
яйца — 4 штуки;
сливочное масло — 50 г;
соль, чёрный перец — по вкусу;
белый хлеб — 4 ломтика.
Почистите лук-шалот и нарежьте полукольцами. Бекон порежьте небольшими кубиками (примерно 1 см). Взбейте яйца венчиком с солью и перцем. Приготовьте свежий кофе в турке — он добавит джему характерную глубину вкуса.
Обжарьте бекон. Разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Выложите кусочки бекона и готовьте около 10 минут, пока они не станут румяными и хрустящими. Переложите на тарелку.
Карамелизуйте лук. В оставшемся жире обжарьте лук на слабом огне 20-25 минут до мягкости и золотистого цвета.
Соедините ингредиенты. Верните бекон в сковороду, добавьте кленовый сироп, яблочный уксус, кофе, сахар и хлопья чили. Перемешайте.
Тушите. Убавьте огонь и варите около 2 часов, пока масса не станет густой и тягучей. Остудите до тёплого состояния.
Джем можно хранить в банке в холодильнике до недели — он станет только вкуснее.
Растопите в сковороде 20 г сливочного масла.
Вылейте взбитые яйца, дайте им схватиться 5-7 секунд, затем начинайте аккуратно перемешивать от центра к краям.
Готовьте 3-4 минуты до мягкой текстуры. Снимите сковороду, когда яйца станут плотными, но слегка влажными.
В чистой сковороде растопите оставшееся масло и подрумяньте ломтики хлеба по 1-2 минуты с каждой стороны. Можно использовать тостер.
Разложите тосты на тарелке, сверху выложите скрэмбл и равномерно распределите тёплый джем из бекона. При желании посыпьте свежемолотым чёрным перцем.
Попробуйте добавить в джем немного бальзамического уксуса или несколько капель вустерширского соуса — они придадут блюду насыщенность. А если заменить бекон на индейку, получится более лёгкий вариант, сохранивший оригинальный вкус.
|Плюсы
|Минусы
|Необычное сочетание вкусов
|Требует длительного тушения джема
|Подходит для завтрака и бранча
|Калорийное блюдо
|Можно хранить заранее приготовленный джем
|Не подходит для вегетарианцев
Можно ли заменить кофе?
— Да, используйте крепкий чёрный чай или немного бульона для глубины вкуса.
Как хранить джем?
— В стеклянной банке в холодильнике до 7 дней. Перед подачей слегка подогрейте.
Можно ли использовать другой вид бекона?
— Подойдёт копчёный или сыровяленый, но важно, чтобы он был не слишком солёным.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о переговорах Киева с Парижем по поставке Rafale.