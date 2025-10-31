Сумасшедшее сочетание, которое работает идеально — стоит лишь попробовать

Сочетание солёного и сладкого в этом блюде может удивить, но именно на контрасте рождается гастрономическое удовольствие. Джем из бекона звучит необычно, однако его вкус — настоящий шедевр. Карамелизированный лук и хрустящие кусочки копчёностей соединяются в густой соус с оттенками кофе, кленового сиропа и остроты чили. В паре с нежным яичным скрэмблом и хрустящими тостами получается завтрак, который выглядит ресторанно, а готовится вполне просто.

Ингредиенты

Бекон — 300 г;

лук-шалот — 4-5 штук;

коричневый сахар — 2 ст. ложки;

кленовый сироп — 2 ст. ложки;

яблочный уксус — 1 ст. ложка;

кофе — 100 мл (чёрный, свежесваренный);

хлопья чили — щепотка;

яйца — 4 штуки;

сливочное масло — 50 г;

соль, чёрный перец — по вкусу;

белый хлеб — 4 ломтика.

Подготовка ингредиентов

Почистите лук-шалот и нарежьте полукольцами. Бекон порежьте небольшими кубиками (примерно 1 см). Взбейте яйца венчиком с солью и перцем. Приготовьте свежий кофе в турке — он добавит джему характерную глубину вкуса.

Как приготовить джем из бекона

Обжарьте бекон. Разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Выложите кусочки бекона и готовьте около 10 минут, пока они не станут румяными и хрустящими. Переложите на тарелку.

Карамелизуйте лук. В оставшемся жире обжарьте лук на слабом огне 20-25 минут до мягкости и золотистого цвета.

Соедините ингредиенты. Верните бекон в сковороду, добавьте кленовый сироп, яблочный уксус, кофе, сахар и хлопья чили. Перемешайте.

Тушите. Убавьте огонь и варите около 2 часов, пока масса не станет густой и тягучей. Остудите до тёплого состояния.

Джем можно хранить в банке в холодильнике до недели — он станет только вкуснее.

Приготовление скрэмбла

Растопите в сковороде 20 г сливочного масла.

Вылейте взбитые яйца, дайте им схватиться 5-7 секунд, затем начинайте аккуратно перемешивать от центра к краям.

Готовьте 3-4 минуты до мягкой текстуры. Снимите сковороду, когда яйца станут плотными, но слегка влажными.

Как приготовить тосты

В чистой сковороде растопите оставшееся масло и подрумяньте ломтики хлеба по 1-2 минуты с каждой стороны. Можно использовать тостер.

Сервировка

Разложите тосты на тарелке, сверху выложите скрэмбл и равномерно распределите тёплый джем из бекона. При желании посыпьте свежемолотым чёрным перцем.

А что если…

Попробуйте добавить в джем немного бальзамического уксуса или несколько капель вустерширского соуса — они придадут блюду насыщенность. А если заменить бекон на индейку, получится более лёгкий вариант, сохранивший оригинальный вкус.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы Необычное сочетание вкусов Требует длительного тушения джема Подходит для завтрака и бранча Калорийное блюдо Можно хранить заранее приготовленный джем Не подходит для вегетарианцев

FAQ

Можно ли заменить кофе?

— Да, используйте крепкий чёрный чай или немного бульона для глубины вкуса.

Как хранить джем?

— В стеклянной банке в холодильнике до 7 дней. Перед подачей слегка подогрейте.

Можно ли использовать другой вид бекона?

— Подойдёт копчёный или сыровяленый, но важно, чтобы он был не слишком солёным.