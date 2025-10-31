Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Модный цвет, который не выдаёт возраст: волосы выглядят дороже, кожа — моложе, а уход почти не нужен
Как прокачать вкус обычных сосисок: простой трюк, о котором все молчат
Когда лёд становится экзаменом: один бренд рискнул доказать, что финская школа ещё жива
Как 20 лет вместе изменили Ивана Урганта и Наталью Кикнадзе: уникальные фото из прошлого
Невидимая эпидемия офисов: болезнь начинается с простого моргания — заканчивается потерей зрения
Старый микроб — новая сенсация: нашли антибиотик, который сильнее любых современных лекарств
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Вы даже не подозреваете, кого везёте на дачу: 6 незаметных вредителей под маской безобидных гостей
Скандал в отеле Лос-Анджелеса: почему Лолита бросала в Александра Цекало статуэтки

Газировка отдыхает: этот лимонад из клубники и лимона — чистое удовольствие

4:38
Еда

Клубничный лимонад — это простой и эффектный напиток, который легко приготовить дома всего из пяти ингредиентов. Он получается ароматным, сбалансированным по вкусу и отлично подходит как для семейного обеда, так и для уютного вечера с друзьями. Если использовать спелую или замороженную клубнику, напиток выйдет насыщенным и натуральным без лишнего сахара.

Домашний клубничный лимонад
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашний клубничный лимонад

Такой лимонад подают на детских праздниках, встречах с близкими или просто как полезную замену сладкой газировке.

Ингредиенты на 4 порции

  • Клубника — 450 г;
  • лимоны — 4 шт. (около 480 г);
  • сахар — 90 г;
  • вода — 200 мл;
  • газированная вода — по вкусу;
  • лёд — по вкусу.

Для украшения: несколько долек лимона, веточки мяты и свежие или замороженные ягоды клубники.

Как выбрать продукты

Компонент Рекомендации
Клубника Можно использовать свежую или размороженную — главное, чтобы она была сладкой и ароматной
Лимон Крупные плоды с тонкой кожурой дадут больше сока
Сахар Белый или тростниковый, можно заменить мёдом
Газированная вода Охлаждённая, средней или слабой газации
Мята Добавит свежести, особенно в сочетании с лимоном

Как приготовить лимонад дома

Подготовка ингредиентов

Промойте клубнику и лимоны. Удалите хвостики у ягод. С лимонов аккуратно срежьте кожуру и белую прослойку — альбедо. Нарежьте мякоть крупными кусочками и уберите косточки.

Измельчение

В чаше блендера соедините клубнику, лимоны, сахар и обычную воду. Измельчите до состояния однородного пюре. Если масса получится густой, добавьте ещё немного воды.

Процеживание

Пропустите смесь через мелкое сито, чтобы избавиться от семечек и волокон. Остатки можно использовать для соусов или смузи.

Смешивание

Переложите процеженную массу в кувшин, добавьте лёд и влейте газированную воду. Осторожно перемешайте, чтобы сохранить пузырьки.

Подача

Разлейте напиток по бокалам, украсьте долькой лимона, ягодами и листочками мяты. Подавать можно сразу или после часа охлаждения в холодильнике.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать кислые ягоды.
Последствие: вкус будет слишком резким, придётся добавить больше сахара.
Альтернатива: добавить немного мёда или спелый банан при смешивании.

Ошибка: перемешивать лимонад слишком активно.
Последствие: исчезает газ и лёгкость напитка.
Альтернатива: размешивать аккуратно, круговыми движениями ложки.

Ошибка: подавать тёплым.
Последствие: вкус становится плоским.
Альтернатива: заранее охладить воду и ингредиенты.

Плюсы и минусы домашнего лимонада

Плюсы Минусы
Натуральный состав без консервантов Хранится не дольше суток
Можно регулировать сладость Требует свежей или качественной заморозки
Подходит детям и взрослым Не транспортируется на дальние расстояния

Мифы и правда

Миф 1. Клубничный лимонад — исключительно летний напиток.
Правда. Замороженные ягоды позволяют наслаждаться им круглый год.

Миф 2. Газированная вода вредна.
Правда. В умеренном количестве она безопасна и делает вкус напитка свежим и лёгким.

Миф 3. Без сиропов вкус будет пресным.
Правда. Натуральная клубника и лимон создают полноценный вкус без добавок.

FAQ

Можно ли использовать замороженную клубнику?
Да, разморозьте её при комнатной температуре и слейте лишний сок перед смешиванием.

Чем заменить сахар?
Подойдут мёд, сироп агавы или стевия. Добавляйте их после процеживания, чтобы сохранить аромат.

Как долго хранить напиток?
В холодильнике не более 24 часов.

Можно ли приготовить без газа?
Да, просто добавьте холодную воду или ледяной травяной настой.

А что если…

Попробуйте добавить в лимонад немного розмарина, базилика или кусочек имбиря — так напиток приобретёт пряный аромат. А если заменить часть воды на тёплый чай каркаде, получится яркий вариант с рубиновым оттенком.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Мир. Новости мира
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Новый тренд в интерьере, о котором шепчутся дизайнеры: кухня который не выйдет из моды десятилетиями
Недвижимость
Новый тренд в интерьере, о котором шепчутся дизайнеры: кухня который не выйдет из моды десятилетиями
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Популярное
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом

Подготовьте окна к зиме. Узнайте, как перевести пластиковые окна в зимний режим и сэкономить на отоплении.

Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Кража в Лувре обернулась рекламой века: витрина маленькой лавки в Эльзасе вызвала неслыханный ажиотаж Игорь Буккер Запотевшие окна? Старый совет с моющим средством: забудьте о сырости навсегда Валерия Жемчугова Гендерные изменения в армии: почему Германия готовит 213 тыс. единиц женской формы Андрей Николаев
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Последние материалы
Старый микроб — новая сенсация: нашли антибиотик, который сильнее любых современных лекарств
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Вы даже не подозреваете, кого везёте на дачу: 6 незаметных вредителей под маской безобидных гостей
Скандал в отеле Лос-Анджелеса: почему Лолита бросала в Александра Цекало статуэтки
Маленькая собака, большие проблемы: почему хрюканье чихуахуа может быть признаком болезни
Никаких мух на кухне: этот французский метод без химии работает за ночь
Прогул под маской выходного: чем обернётся для работников пропуск рабочей субботы
Не только для бойцов: кикбоксинг помогает тем, кто хочет побороть неуверенность
Тайна подводного города в Италии: что заставило людей жить в сердце вулкана
Скандал вокруг наследства: Ирина Болгар бьёт тревогу о судьбе детей Дурова — что будет дальше
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.