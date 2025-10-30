Настоящий харчо по-грузински: секрет вкуса — не мясо, а то, что добавляют в бульон в самом конце

5:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп харчо — это густое, ароматное и сытное блюдо, в котором идеально сочетаются мясо, специи, орехи и кисловатый вкус ткемали. Его готовят не только в Грузии, но и на Северном Кавказе, где каждая хозяйка имеет свой секрет. Главное правило — сварить насыщенный бульон и использовать качественные приправы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Суп харчо

Особенности блюда

Классический харчо варится на говядине или баранине, но благодаря орехам и ткемали он всегда получается пряным и с лёгкой кислинкой. Этот суп — отличное решение для холодного времени года: он согревает и насыщает.

Ингредиенты на 6 порций

Говядина на кости — 600 г

Рис нешлифованный красный — 100 г

Грецкие орехи — 150 г

Томаты в собственном соку — 300 г

Лук репчатый — 3 шт.

Чеснок — 5 зубчиков

Кинза — 50 г

Петрушка — 50 г

Острый стручковый перец — 1 шт.

Соус ткемали — 4 ст. ложки

Паприка молотая — 1 ч. ложка

Хмели-сунели — 1 ч. ложка

Масло растительное — 1 ст. ложка

Соль и чёрный перец — по вкусу

Как приготовить

1. Варка бульона

Говядину положить в кастрюлю, залить 2,5-3 л воды и довести до кипения. Снять пену, добавить целую очищенную луковицу и половину веточек кинзы, связанных нитью. Варить на минимальном огне около 2 часов.

2. Подготовка ингредиентов

Рис промыть и замочить в холодной воде на 15 минут. Оставшиеся луковицы мелко нарезать. Орехи с чесноком растереть в ступке до состояния пасты.

3. Обжарка

В сковороде разогреть масло, обжарить лук до прозрачности. Добавить рубленные томаты, паприку, хмели-сунели и потушить 2-3 минуты.

4. Ореховая заправка

Ввести в сковороду ткемали и орехово-чесночную пасту, перемешать и томить на слабом огне около 10 минут.

5. Подготовка риса и перца

Рис откинуть на сито, дать стечь воде. Острый перец разрезать вдоль, удалить семена и мелко нарезать.

6. Сборка супа

Бульон процедить, удалить варёные овощи и травы. Мясо отделить от костей, нарезать кусочками и вернуть в кастрюлю. Довести до кипения.

7. Завершение приготовления

Добавить орехово-томатную заправку, рис и острый перец. Посолить, поперчить. Варить на слабом огне под крышкой 15 минут.

8. Подача

Снять с плиты и дать настояться 10 минут. Разлить по тарелкам и посыпать свежей петрушкой и кинзой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Что произойдёт Как исправить Слишком сильный огонь при варке бульона Бульон станет мутным Варить только на слабом кипении Переваренный рис Суп станет густым, как каша Добавлять рис в конце готовки Слишком много ткемали Вкус станет кислым Ограничить до 3-4 ложек Мелко измельчённые орехи Потеряется текстура Размалывать до пасты, не до порошка

А что если немного изменить рецепт

Вегетарианская версия: мясо заменить отварной чечевицей, а бульон приготовить из овощей.

Пикантный вариант: добавить немного аджики или копчёной паприки.

Более насыщенный вкус: часть орехов слегка обжарить перед растиранием.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы Богатый вкус и аромат Требует длительного времени варки Согревающее и сытное блюдо Калорийность выше средней Полезные жиры из орехов Не подходит для детского питания Аутентичный грузинский рецепт Требует точного баланса специй

Частые вопросы

Можно ли использовать баранину вместо говядины?

Да, баранина придаёт харчо более насыщенный аромат.

Можно ли заменить ткемали?

Если ткемали нет, подойдёт немного гранатового сока или столовая ложка томатной пасты с лимонным соком.

Как сделать суп менее острым?

Убрать семена из перца и уменьшить количество чеснока.

Мифы и правда

Миф Правда Харчо готовят только на баранине Допустима и говядина, и даже индейка Без орехов суп не получится Орехи придают глубину, но можно обойтись без них Это сложное блюдо При правильной последовательности шагов всё просто

3 интересных факта