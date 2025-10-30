Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасный гость из 2024 года: крошечный астероид, способный запустить цепную реакцию в космосе
Худеть, не ограничивая себя: европейский подход, который переворачивает привычное понимание диет
Вирус, который есть у 90% людей, но проявляется лишь у ослабленных: как он ждёт подходящего момента
Не тратьте время и нервы на побелку: старый дедовский трюк сработает лучше любой краски
Новый кавер: почему Жуков разрешил российской звезде перепеть свою популярную песню
Золотое утро начинается здесь: простой продукт, который заменяет кофе и витамины одновременно
Ночной будильник на лапках: как кошка лишает часов сна — и что с этим сделать
Пресс без коврика и боли в спине: простая тренировка стоя, которая реально работает
Колыма хранит тайну древних морей: генетики расшифровали историю арктических рыб

Настоящий харчо по-грузински: секрет вкуса — не мясо, а то, что добавляют в бульон в самом конце

5:16
Еда

Суп харчо — это густое, ароматное и сытное блюдо, в котором идеально сочетаются мясо, специи, орехи и кисловатый вкус ткемали. Его готовят не только в Грузии, но и на Северном Кавказе, где каждая хозяйка имеет свой секрет. Главное правило — сварить насыщенный бульон и использовать качественные приправы.

Суп харчо
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Суп харчо

Особенности блюда

Классический харчо варится на говядине или баранине, но благодаря орехам и ткемали он всегда получается пряным и с лёгкой кислинкой. Этот суп — отличное решение для холодного времени года: он согревает и насыщает.

Ингредиенты на 6 порций

  • Говядина на кости — 600 г

  • Рис нешлифованный красный — 100 г

  • Грецкие орехи — 150 г

  • Томаты в собственном соку — 300 г

  • Лук репчатый — 3 шт.

  • Чеснок — 5 зубчиков

  • Кинза — 50 г

  • Петрушка — 50 г

  • Острый стручковый перец — 1 шт.

  • Соус ткемали — 4 ст. ложки

  • Паприка молотая — 1 ч. ложка

  • Хмели-сунели — 1 ч. ложка

  • Масло растительное — 1 ст. ложка

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Как приготовить

1. Варка бульона

Говядину положить в кастрюлю, залить 2,5-3 л воды и довести до кипения. Снять пену, добавить целую очищенную луковицу и половину веточек кинзы, связанных нитью. Варить на минимальном огне около 2 часов.

2. Подготовка ингредиентов

Рис промыть и замочить в холодной воде на 15 минут. Оставшиеся луковицы мелко нарезать. Орехи с чесноком растереть в ступке до состояния пасты.

3. Обжарка

В сковороде разогреть масло, обжарить лук до прозрачности. Добавить рубленные томаты, паприку, хмели-сунели и потушить 2-3 минуты.

4. Ореховая заправка

Ввести в сковороду ткемали и орехово-чесночную пасту, перемешать и томить на слабом огне около 10 минут.

5. Подготовка риса и перца

Рис откинуть на сито, дать стечь воде. Острый перец разрезать вдоль, удалить семена и мелко нарезать.

6. Сборка супа

Бульон процедить, удалить варёные овощи и травы. Мясо отделить от костей, нарезать кусочками и вернуть в кастрюлю. Довести до кипения.

7. Завершение приготовления

Добавить орехово-томатную заправку, рис и острый перец. Посолить, поперчить. Варить на слабом огне под крышкой 15 минут.

8. Подача

Снять с плиты и дать настояться 10 минут. Разлить по тарелкам и посыпать свежей петрушкой и кинзой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Что произойдёт Как исправить
Слишком сильный огонь при варке бульона Бульон станет мутным Варить только на слабом кипении
Переваренный рис Суп станет густым, как каша Добавлять рис в конце готовки
Слишком много ткемали Вкус станет кислым Ограничить до 3-4 ложек
Мелко измельчённые орехи Потеряется текстура Размалывать до пасты, не до порошка

А что если немного изменить рецепт

  • Вегетарианская версия: мясо заменить отварной чечевицей, а бульон приготовить из овощей.

  • Пикантный вариант: добавить немного аджики или копчёной паприки.

  • Более насыщенный вкус: часть орехов слегка обжарить перед растиранием.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Богатый вкус и аромат Требует длительного времени варки
Согревающее и сытное блюдо Калорийность выше средней
Полезные жиры из орехов Не подходит для детского питания
Аутентичный грузинский рецепт Требует точного баланса специй

Частые вопросы

Можно ли использовать баранину вместо говядины?
Да, баранина придаёт харчо более насыщенный аромат.

Можно ли заменить ткемали?
Если ткемали нет, подойдёт немного гранатового сока или столовая ложка томатной пасты с лимонным соком.

Как сделать суп менее острым?
Убрать семена из перца и уменьшить количество чеснока.

Мифы и правда

Миф Правда
Харчо готовят только на баранине Допустима и говядина, и даже индейка
Без орехов суп не получится Орехи придают глубину, но можно обойтись без них
Это сложное блюдо При правильной последовательности шагов всё просто

3 интересных факта

  1. Название "харчо" происходит от грузинского выражения хорци хошо, что значит "мясной суп".

  2. В старинных рецептах не использовался рис — его добавили позже, чтобы сделать суп гуще.

  3. В Грузии харчо часто подают с кукурузными лепёшками и домашним красным вином.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Садоводство, цветоводство
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Садоводство, цветоводство
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Осень держит оборону, но зима уже стучится в дверь — известна дата первого снега
Наука и техника
Осень держит оборону, но зима уже стучится в дверь — известна дата первого снега
Популярное
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС

Некоторые моторы способны пережить три автомобиля. Эти пять двигателей считаются самыми выносливыми на российском рынке — и один из них до сих пор удивляет даже механиков.

Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Кража в Лувре обернулась рекламой века: витрина маленькой лавки в Эльзасе вызвала неслыханный ажиотаж Игорь Буккер Запотевшие окна? Старый совет с моющим средством: забудьте о сырости навсегда Валерия Жемчугова Гендерные изменения в армии: почему Германия готовит 213 тыс. единиц женской формы Андрей Николаев
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
Последние материалы
Колыма хранит тайну древних морей: генетики расшифровали историю арктических рыб
Хурма меняет курс: Россия больше не главный покупатель золотых плодов из Азербайджана
Забудьте о растекшемся макияже: сделайте полуприкрытые веки вашим преимуществом
Забыли, зачем открыли холодильник? Память — как мышца: тренируй, и мозг перестанет подводить
Меньше дел, больше блеска: голливудская уборка спасает уставших от бесконечного быта
США и Китай нашли общую выгоду — но для кого она обернётся катастрофой
Забудьте про унылые обеды: франкфуртский суп — просто и сытно
Пыль побеждает даже после мойки: главный враг чистого салона оказался не дорога
Как управлять ростом растений, будто у вас пульт в руках: советы, которые работают
Володя удивил: Мария Погребняк перечислила достижения своего годовалого сына
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.