Один кусочек — и вы в Мехико: сочное буррито с фаршем и острым томатным соусом

Буррито — одно из самых популярных блюд мексиканской кухни. Его рецепт постоянно видоизменяется: кто-то добавляет бекон и картошку, кто-то — яйца и овощи. Но в основе всегда остаются лепёшка, начинка и пряный соус. Этот вариант — сбалансированный и сытный: мясной фарш, фасоль, кукуруза, кинза и острые томаты образуют идеальное сочетание вкусов.
|Параметр
|Значение
|Сложность
|Простые рецепты
|Калорийность
|780 ккал / порция
|Порций
|4
|Время готовки
|40 минут
|Кухня
|Мексиканская
|Тип блюда
|Обед / Ужин / Закуска / Перекус
Для начинки:
Лепёшки тонкие — 4 шт.
Мясной фарш (говядина или смешанный) — 400 г
Консервированная фасоль — 300 г
Консервированная кукуруза — 300 г
Лук красный — 200 г
Сыр Чеддер — 120 г
Кинза — 2 веточки
Масло растительное — 2 ст. ложки
Соль и чёрный перец — по вкусу
Для соуса:
Помидоры — 300 г
Лук красный — 80 г
Чеснок — 2 зубчика
Перец чили — 1/2 шт.
Цедра лимона — 15 г
Соль — по вкусу
Помидоры очистить от плодоножек, нарезать дольками. Лук и чеснок измельчить, перец чили нарезать. Все ингредиенты поместить в чашу блендера, добавить лимонную цедру и соль. Измельчить до однородности и убрать соус в холодильник.
Половину лука мелко нарезать, вторую часть нарезать полукольцами. В разогретом масле обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности, затем добавить фарш. Разбивая комочки, готовить 10 минут на среднем огне. Посолить и поперчить.
Фасоль и кукурузу откинуть на дуршлаг, дать стечь жидкости. Сыр натереть на тёрке, кинзу мелко нарубить.
На середину каждой лепёшки выложить немного сыра, фарша, фасоли, кукурузы, лука и кинзы. Сверху добавить ложку соуса. Завернуть буррито плотным конвертом, подворачивая края внутрь.
Каждое буррито завернуть в фольгу и прогреть в духовке при 200 °C в течение 5 минут. Подавать горячим — с соусом или сметаной.
|Ошибка
|Что произойдёт
|Как исправить
|Лепёшки не подогреты
|Трещины при сворачивании
|Прогреть на сухой сковороде 20 секунд
|Слишком много начинки
|Буррито разваливается
|Класть по 2-3 ст. ложки начинки
|Отсутствует соус
|Начинка сухая
|Добавить томатный или сметанный соус
|Долгое запекание
|Лепёшки пересыхают
|Ограничиться 5-7 минутами в духовке
Вегетарианская версия: заменить фарш на жареные баклажаны или рис с овощами.
Пикантная вариация: добавить в соус копчёную паприку и немного лаймового сока.
Гриль-версия: обжарить буррито на гриле вместо духовки — появятся аппетитные "полоски".
|Плюсы
|Минусы
|Быстрое приготовление
|Высокая калорийность
|Сытное и питательное
|Требует свежих лепёшек
|Подходит для хранения и перекуса
|Острый вкус не для всех
|Универсальная основа для вариаций
|Нужно тщательно завернуть
Можно ли использовать готовый соус?
Да, подойдёт мексиканская сальса или томатный соус чили.
Чем заменить лепёшки?
Можно использовать лаваш, но вкус и текстура будут мягче.
Можно ли приготовить заранее?
Да, буррито удобно замораживать и разогревать в микроволновке или духовке.
|Миф
|Правда
|Буррито — это фастфуд
|Это полноценное и питательное блюдо
|Обязательно нужен рис
|В классическом рецепте его может не быть
|Готовится только с говядиной
|Подходит любой фарш или даже курица
Название "буррито" в переводе с испанского означает "ослик" — по легенде, продавцы заворачивали начинку в лепёшки и носили их на ослах.
В Мексике буррито часто подают на завтрак с яйцами и фасолью.
Современные американские буррито значительно больше традиционных — их порой заворачивают из двух лепёшек.
