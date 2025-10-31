Один кусочек — и вы в Мехико: сочное буррито с фаршем и острым томатным соусом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:51
Еда

Буррито — одно из самых популярных блюд мексиканской кухни. Его рецепт постоянно видоизменяется: кто-то добавляет бекон и картошку, кто-то — яйца и овощи. Но в основе всегда остаются лепёшка, начинка и пряный соус. Этот вариант — сбалансированный и сытный: мясной фарш, фасоль, кукуруза, кинза и острые томаты образуют идеальное сочетание вкусов.

Буррито
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Буррито

Основные характеристики

Параметр Значение
Сложность Простые рецепты
Калорийность 780 ккал / порция
Порций 4
Время готовки 40 минут
Кухня Мексиканская
Тип блюда Обед / Ужин / Закуска / Перекус

Ингредиенты на 4 порции

Для начинки:

  • Лепёшки тонкие — 4 шт.

  • Мясной фарш (говядина или смешанный) — 400 г

  • Консервированная фасоль — 300 г

  • Консервированная кукуруза — 300 г

  • Лук красный — 200 г

  • Сыр Чеддер — 120 г

  • Кинза — 2 веточки

  • Масло растительное — 2 ст. ложки

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Для соуса:

  • Помидоры — 300 г

  • Лук красный — 80 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Перец чили — 1/2 шт.

  • Цедра лимона — 15 г

  • Соль — по вкусу

Как приготовить буррито с мясным фаршем

1. Приготовление томатного соуса

Помидоры очистить от плодоножек, нарезать дольками. Лук и чеснок измельчить, перец чили нарезать. Все ингредиенты поместить в чашу блендера, добавить лимонную цедру и соль. Измельчить до однородности и убрать соус в холодильник.

2. Подготовка начинки

Половину лука мелко нарезать, вторую часть нарезать полукольцами. В разогретом масле обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности, затем добавить фарш. Разбивая комочки, готовить 10 минут на среднем огне. Посолить и поперчить.

Фасоль и кукурузу откинуть на дуршлаг, дать стечь жидкости. Сыр натереть на тёрке, кинзу мелко нарубить.

3. Сборка буррито

На середину каждой лепёшки выложить немного сыра, фарша, фасоли, кукурузы, лука и кинзы. Сверху добавить ложку соуса. Завернуть буррито плотным конвертом, подворачивая края внутрь.

4. Запекание

Каждое буррито завернуть в фольгу и прогреть в духовке при 200 °C в течение 5 минут. Подавать горячим — с соусом или сметаной.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Что произойдёт Как исправить
Лепёшки не подогреты Трещины при сворачивании Прогреть на сухой сковороде 20 секунд
Слишком много начинки Буррито разваливается Класть по 2-3 ст. ложки начинки
Отсутствует соус Начинка сухая Добавить томатный или сметанный соус
Долгое запекание Лепёшки пересыхают Ограничиться 5-7 минутами в духовке

А что если добавить немного фантазии

  • Вегетарианская версия: заменить фарш на жареные баклажаны или рис с овощами.

  • Пикантная вариация: добавить в соус копчёную паприку и немного лаймового сока.

  • Гриль-версия: обжарить буррито на гриле вместо духовки — появятся аппетитные "полоски".

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Быстрое приготовление Высокая калорийность
Сытное и питательное Требует свежих лепёшек
Подходит для хранения и перекуса Острый вкус не для всех
Универсальная основа для вариаций Нужно тщательно завернуть

FAQ

Можно ли использовать готовый соус?
Да, подойдёт мексиканская сальса или томатный соус чили.

Чем заменить лепёшки?
Можно использовать лаваш, но вкус и текстура будут мягче.

Можно ли приготовить заранее?
Да, буррито удобно замораживать и разогревать в микроволновке или духовке.

Мифы и правда

Миф Правда
Буррито — это фастфуд Это полноценное и питательное блюдо
Обязательно нужен рис В классическом рецепте его может не быть
Готовится только с говядиной Подходит любой фарш или даже курица

3 интересных факта

  1. Название "буррито" в переводе с испанского означает "ослик" — по легенде, продавцы заворачивали начинку в лепёшки и носили их на ослах.

  2. В Мексике буррито часто подают на завтрак с яйцами и фасолью.

  3. Современные американские буррито значительно больше традиционных — их порой заворачивают из двух лепёшек.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
