Забудьте про унылые обеды: франкфуртский суп — просто и сытно

Франкфуртский суп — классика немецкой кухни, которая идеально подходит для прохладных дней.

В этом блюде оптимально сочетаются бекон, колбаса, капуста и картофель, что придаёт супу насыщенный вкус и аромат. В рецепте используются копчёности и специи, создавая дымный, слегка острый и насыщенный вкус, который согревает и утоляет голод. Приготовив его дома, вы сможете насладиться этим сытным блюдом.

Ингредиенты (на 6 порций):

1 ст. л. растительного масла

300 г колбасы без жира (в Германии используется франкфуртская)

100 г копчёного бекона

1 головка красного лука (примерно 120 г)

4 зубчика чеснока

0,5 ч.л паприки (паприка сладкая)

0,5 ч.л. молотого перца

1 ст. л. томатной пасты

1 ч. л. майорана

1 ч. л. молотого тмина

соль по вкусу

500 г картофеля (очищенного)

500 г капусты (мелко нарезанной)

200 г сметаны (кремовая)

2 ч. л. муки высшего сорта

Подготовка

Обжарка колбасы и бекона

В большой кастрюле разогрейте растительное масло. Нарежьте франкфуртскую колбасу и беконы кубиками (толщиной 0,5 см) и обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки. Затем достаньте обжаренную массу из кастрюли и отложите в тарелку. Обжарка овощей

В той же кастрюле обжаривайте нарезанный красный лук и чеснок до мягкости. Добавьте нарезанные кубиками перец и томаты, а также томатную пасту. Протушите овощи на среднем огне, полив их несколькими каплями воды, чтобы они не пригорели. Добавление специй:

Когда овощи подрумянятся, посыпьте их паприкой, майораном, тмином, солью и перцем. Перемешайте все ингредиенты и продолжайте тушить еще 5 минут, чтобы специи раскрылись. Приготовление основы супа

Влейте 2 литра горячей воды в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте нарезанный кубиками картофель (примерно 1,5 см) и варите на среднем огне до тех пор, пока картофель не станет мягким, примерно 15-20 минут. Добавление капусты

Когда картофель почти готов, добавьте нарезанную капусту (также нарезанную кубиками размером 1,5 см) и варите суп еще 10 минут до полной готовности овощей. Загустение супа

В отдельной чашке смешайте сметану и муку до однородной массы, добавьте немного воды, чтобы получилась кремовая паста. Постепенно добавляйте эту смесь в суп, хорошо размешивая, чтобы избежать образования комков. Возвращение колбасы в суп

Когда капуста будет готова, верните обжаренную колбасу и бекон обратно в суп. Дайте закипеть, затем уменьшите огонь и тушите еще несколько минут. Подача

Франкфуртский суп готов! Подавайте горячим, при желании посыпьте свежей зеленью.

Рекомендации

Вариации. Вы можете добавить другие виды колбас, такие как куриная или копченая, для разнообразия вкуса.

Острота. Если вам нравится более острый вкус, добавьте немного кайенского перца или свежего перца чили.

Подача. Франкфуртский суп вкусен как самостоятельное блюдо, а также идеально сочетается с черным хлебом или домашними гренками.

Почему именно франкфуртский

Суп получил своё название благодаря немецкому городу Франкфурту-на-Майне, который является культурным и историческим центром Германии. Этот суп — часть традиционной немецкой кухни и в основном ассоциируется с регионами Германии, включая Франкфурт.

Почему именно Франкфурт? Ответ связан с историческими традициями города и его кулинарным наследием. Франкфурт известен своими мясными блюдами, особенно такими, как знаменитые франкфуртские колбаски, которые являются важным ингредиентом в этом супе. Колбаски, часто использующиеся в таких блюдах, придают супу особый вкус и текстуру.

Кроме того, в Германии существуют различные региональные вариации супов, и этот суп был популяризирован именно в центральных частях страны, включая Франкфурт. В некоторых вариантах блюда используется местный бекон, копчености, а также традиционные специи и овощи, что делает его уникальным.

Суп стал известен благодаря сочетанию простых, но сытных ингредиентов, которые, помимо вкуса, также отображают кулинарные предпочтения жителей Франкфурта и других немецких городов.

Франкфуртская колбаса (или франкфуртская сосиска, колбаска)

Традиционное немецкое мясное изделие, которое имеет долгую историю и является одной из самых известных колбас в Германии. Она получила своё название от города Франкфурт-на-Майне, где была впервые разработана.

Вот что представляет собой франкфуртская колбаса:

1. Основные ингредиенты

Франкфуртская колбаса изготавливается в основном из свинины, хотя иногда в её составе может быть говядина. Мясо мелко измельчается до пастообразной консистенции. В рецептуре могут присутствовать следующие ингредиенты:

свинина (или свинина и говядина);

соль;

перец;

специи (часто добавляют чеснок, майоран, мускатный орех);

лёгкий бульон или вода для добавления влаги.

Колбаса также может содержать наполнители, например, молоко, что придаёт ей нежную и мягкую текстуру.

2. Процесс приготовления

Мелкая мясная нарезка. Мясо измельчается очень мелко, до пастообразного состояния, что придает колбасам характерную текстуру.

Фарширование. Смесь фарша обычно заполняется в натуральную или искусственную оболочку, которая обычно является тонкой и эластичной, что позволяет колбасам быть гибкими.

Варка. Франкфуртские колбасы обычно варят при низкой температуре в течение нескольких часов, чтобы получить мягкую текстуру и насыщенный вкус.

3. Характеристики

Текстура. Франкфуртские колбасы имеют мягкую, сочную текстуру и нежный вкус благодаря использованию пастообразного мяса.

Цвет. Колбаски обычно имеют светлый розоватый цвет, что обусловлено использованием свежего мяса и минимальным процессом копчения.

Вкус. Это колбаса с мягким, слегка пряным вкусом, где преобладает вкус мяса, при этом специи остаются на втором плане.

4. Как едят франкфуртскую колбасу

Франкфуртская колбаса может подаваться как в горячем виде, так и в холодном. Её можно использовать для приготовления различных блюд:

Как горячая закуска или основное блюдо. Например, с горчицей или в сочетании с капустой.

В составе супов и тушёных блюд. В франкфуртском супе её часто варят вместе с картофелем, капустой и другими ингредиентами.

В жареном виде. Колбаски часто обжариваются и подаются с хлебом или в булочке, как хот-дог.

FAQ

1. Можно ли использовать другие виды капусты для супа?

Да, можно заменить белокочанную капусту на любую другую, например, на савойскую капусту, для более мягкого и сладковатого вкуса.

2. Могу ли я сделать суп менее калорийным?

Конечно. Замените сметану на нежирный йогурт или используйте меньшее количество бекона. Также можно уменьшить количество масла при жарке.

3. Как долго можно хранить суп?

Франкфуртский суп можно хранить в холодильнике до 3 дней. Чтобы сохранить вкус и текстуру, лучше разогревать его на медленном огне.