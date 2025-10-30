Хрустящая симфония: квашеная капуста раскроет свой вкус — вот как её правильно заквасить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:10
Еда

Квашеная капуста — не только традиционное зимнее блюдо, но и настоящий источник полезных веществ. Своим уникальным вкусом и непревзойденными полезными свойствами она становится незаменимой частью зимнего меню.

Квашеная капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Квашеная капуста

Приготовленная правильно капуста радует не только вкусом, но и поддерживает микрофлору кишечника, укрепляет иммунную систему и является источником витаминов, минералов.

Почему квашеная капуста полезна

Процесс брожения превращает капусту в суперфуд, обогащая её полезными бактериями, которые положительно влияют на кишечник. В дополнение капуста богата витамином C, клетчаткой, а также антиоксидантами, что помогает укрепить иммунитет и поддержать общее здоровье.

Как приготовить квашеную капусту в домашних условиях

Вместо того чтобы покупать квашеную капусту в магазине, можно легко приготовить её дома. Это процесс не требует много времени, и результат вас порадует!

Ингредиенты:

  • 1 средний кочан капусты (около 1,5 кг)

  • 3 среднего размера моркови

  • 2,5 столовые ложки соли

  • Несколько зёрен чёрного перца

Приготовление

  1. Подготовка капусты
    Обрежьте самые внешние листья у кочана, тщательно промойте его, затем разрежьте на четыре части.

  2. Нарезка
    Нарежьте капусту , морковь тонкими полосками либо натрите на тёрке (в зависимости от предпочтений).

  3. Добавление соли
    Поместите нарезанную массу в большую миску и добавьте соль. Тщательно перемешайте, чтобы соль равномерно распределилась. Начните мять капусту руками, чтобы выделить сок.

  4. Добавление чёрного перца
    Посыпьте капусту несколькими зернами черного перца и аккуратно перемешайте.

  5. Укладка в банку
    Переложите капусту в чистую банку, аккуратно утрамбовывая её так, чтобы выделенный сок полностью покрывал капусту. Оставьте немного пространства в верхней части банки для давления, чтобы капуста могла "дышать".

  6. Процесс брожения
    Покройте банку тканью, закрепив её резинкой, чтобы влага могла испаряться, а воздух поступал внутрь. В первые 24 часа несколько раз аккуратно прижимайте капусту, чтобы сок покрыл всю массу. Если капуста не покрывается полностью соком, добавьте немного воды с солью.

  7. Ферментация
    Оставьте капусту при комнатной температуре для ферментации. Время брожения может занять от 3 до 10 дней, в зависимости от ваших предпочтений по вкусу и кислотности.

  8. Завершающий этап
    Когда квашеная капуста достигнет нужного вкуса и кислоты, закройте банку крышкой и уберите её в холодное место (холодильник). После этого капусту можно хранить и употреблять в течение 2 недель.

Преимущества квашеной капусты

  1. Витамины и минералы — капуста богата витамином C и антиоксидантами.

  2. Лёгкость в приготовлении — достаточно нескольких простых шагов.

  3. Долгий срок хранения — квашеная капуста сохраняет свои полезные свойства долго.

FAQ

1. Как долго квашеная капуста может храниться?
В холодильнике квашеная капуста может храниться до 2 недель. После этого она теряет свои полезные свойства и вкус.

2. Можно ли использовать другие специи?
Да, вы можете добавить укроп, лавровый лист, горчицу или кориандр по своему вкусу. Это придаст капусте новый оттенок вкуса.

3. Почему важно давить капусту в банке?
Это нужно для того, чтобы выделившийся сок полностью покрывал капусту, что позволяет ускорить процесс ферментации и защитить капусту от возможного окисления.

4. Что делать, если капуста не покрыта соком?
Если капуста не покрывается соком, добавьте немного солёной воды, чтобы её полностью поглотило.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
