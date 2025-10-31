Забудьте про скучный фарш: эти марокканские котлеты докажут, что курица может быть яркой

Если вы считаете, что куриные котлеты — это скучно, попробуйте их в марокканском стиле. Всего несколько ароматных специй превратят обычный фарш в блюдо с богатым вкусом, лёгкой остротой и выразительным восточным характером. Готовятся они быстро, не требуют сложных ингредиентов и прекрасно сочетаются с булгуром, кускусом или овощами.

Вкус Востока в домашней кухне

Марокканская кухня славится своим балансом пряностей. Здесь даже простое блюдо превращается в феерию ароматов. Кориандр, зира, душистый и кайенский перец, щепотка корицы — именно этот набор делает куриные котлеты по-мароккански такими выразительными.

Параметр Значение Сложность Простые рецепты Калорийность 211,5 ккал / порция Порций 4 Время готовки 30 минут Тип блюда Обед / Ужин / Второе блюдо Особенности Без глютена, без лактозы, низкокалорийное

Ингредиенты на 4 порции

450 г куриного фарша

1 луковица

3 зубчика чеснока

40 г свежей петрушки

1 ч. ложка молотого кориандра

1 ч. ложка зиры (кумина)

1/2 ч. ложки молотой корицы

1/2 ч. ложки душистого перца

1/2 ч. ложки кайенского перца

Соль и чёрный перец — по вкусу

Растительное масло для жарки

Как приготовить

Подготовьте ингредиенты.

Лук и чеснок очистите, измельчите ножом или в блендере. Петрушку мелко порубите. Смешайте фарш.

В глубокой миске соедините куриный фарш, лук, чеснок, петрушку, все специи, соль и перец. Перемешайте до однородной массы. Сформируйте котлеты.

Смочите руки водой и сформируйте круглые плоские котлеты. Обжарьте.

Разогрейте растительное масло на сковороде и жарьте котлеты по 5-6 минут с каждой стороны, пока они не станут румяными и упругими. Доведите до готовности.

Если котлеты внутри кажутся чуть влажными, накройте крышкой и подержите их на слабом огне ещё 5-10 минут.

Подавайте горячими — лучше всего с булгуром, тушёными овощами или свежим салатом.

Ошибка Последствие Альтернатива Пережарили котлеты Станут сухими Держите под крышкой после обжарки Добавили мало специй Потеряется "марокканская" нотка Увеличьте зиру и кориандр на ½ ч. ложки Не измельчили лук Фарш станет рыхлым Используйте мелкую тёрку или блендер Пожарили на слабом огне Котлеты впитают масло Готовьте на среднем, до румяной корочки

А что если сделать по-другому?

Замените петрушку на кинзу — получится более аутентичный вкус.

Добавьте в фарш цедру лимона — она освежит блюдо.

Для пикантности подайте с йогуртовым соусом: смешайте йогурт, мяту и немного лимонного сока.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы Простое и быстрое приготовление Острые специи могут не подойти детям Полезный и лёгкий вариант обеда Требует качественного фарша Насыщенный вкус без лишнего жира Лучше подавать сразу, не хранить

FAQ

Можно ли запечь котлеты вместо жарки?

Да. Выпекайте в духовке при 180 °C около 20 минут, перевернув один раз.

Какой гарнир подойдёт лучше всего?

Классическое сочетание — булгур или кускус с овощами. Также подойдут рис, пюре или салат из свежих томатов.

Можно ли сделать котлеты менее острыми?

Да. Уберите кайенский перец и уменьшите количество зиры — вкус останется насыщенным, но без жгучести.

Мифы и правда

Миф Правда Марокканские котлеты — слишком острые Острота регулируется количеством специй Только говяжий фарш подходит для специй Куриный фарш отлично впитывает ароматы Специи перебивают вкус мяса Они лишь подчёркивают его

3 интересных факта