Простые яйца превращаются в корейский деликатес — попробуйте, и обычные покажутся скучными

Маринованные яйца Яннём (Яннём керан) — блюдо современной южнокорейской кухни, вдохновлённое знаменитой "курицей яннём" (Яннём чикин). Если в оригинале кусочки курицы обжаривают в кляре и покрывают остро-сладким соусом, то здесь в нём маринуют яйца, сваренные всмятку. В результате получается закуска с насыщенным вкусом, в которой сладость, острота и аромат чеснока соединяются в гармоничное единство. Приготовить такие яйца легко — с задачей справится даже новичок.
Соус Яннём придаёт привычным варёным яйцам яркий восточный вкус. Благодаря маринованию белок пропитывается пряным ароматом, а желток остаётся мягким и нежным. Блюдо можно подавать как самостоятельную закуску, добавлять к рису, лапше или рамену.
Время приготовления:
Подготовка — 10 минут
Варка — 10 минут
Маринование — 1 сутки
Основное:
куриные яйца — 3 шт.
Для соуса Яннём:
зелёный лук — 2-3 стебля;
чеснок — 2 зубчика;
хлопья красного перца (кочукару) — 1 ст. л.;
перечная паста кочудян — 2 ст. л.;
корейский соевый соус — 1 ст. л.;
кунжутное масло — 2 ч. л.;
жареный белый кунжут — ½ ст. л.
Очистите чеснок и натрите его на мелкой тёрке. Зелёный лук нарежьте тонкими кружками. Смешайте чеснок, лук, перец, пасту кочудян, соевый соус, кунжутное масло и семена кунжута в пакете с застёжкой или контейнере с крышкой. Аккуратно перемешайте, чтобы ингредиенты объединились в ароматный соус.
Перед варкой яйца должны быть комнатной температуры. Опустите их в кипящую воду и варите 7 минут. Затем переложите в холодную воду на 5 минут, чтобы остановить процесс приготовления. Аккуратно очистите от скорлупы.
Очищенные яйца поместите в пакет с соусом, закройте застёжку и уберите в холодильник минимум на 12 часов, лучше — на сутки. За это время яйца полностью пропитаются ароматами специй.
Готовые маринованные яйца можно подавать как холодную закуску, разрезав их пополам. Они хорошо сочетаются с варёным рисом, лапшой или овощами. Остатки соуса можно использовать как заправку — добавьте его в рис, к рисовой лапше или к мясным блюдам.
Для равномерного окрашивания переворачивайте пакет с яйцами каждые 4-5 часов.
Если хотите менее острый вкус, уменьшите количество перца кочукару.
Для вегетарианского варианта используйте соус как заправку для тофу.
|Плюсы
|Минусы
|Простота приготовления
|Требует времени на маринование
|Насыщенный вкус и аромат
|Острая специя может быть слишком жгучей
|Универсальность — подходит к разным блюдам
|Нужно найти азиатские ингредиенты
Можно ли хранить яйца дольше суток?
Да, в холодильнике они сохраняются до 3 дней, но вкус становится более насыщенным.
Чем заменить кочудян?
Можно смешать томатную пасту с небольшим количеством перца чили и мёда — вкус получится мягче.
Подходит ли блюдо для завтрака?
Да, особенно с рисом или тёплой лапшой — отличное начало дня.
Миф: Яннём керан — традиционное старинное блюдо.
Правда: это современный рецепт, созданный на основе популярного соуса из блюда "Яннём чикин".
Миф: готовить его сложно.
Правда: достаточно сварить яйца и смешать ингредиенты — всё остальное сделает маринад.
