Простые яйца превращаются в корейский деликатес — попробуйте, и обычные покажутся скучными

4:10
Еда

Маринованные яйца Яннём (Яннём керан) — блюдо современной южнокорейской кухни, вдохновлённое знаменитой "курицей яннём" (Яннём чикин). Если в оригинале кусочки курицы обжаривают в кляре и покрывают остро-сладким соусом, то здесь в нём маринуют яйца, сваренные всмятку. В результате получается закуска с насыщенным вкусом, в которой сладость, острота и аромат чеснока соединяются в гармоничное единство. Приготовить такие яйца легко — с задачей справится даже новичок.

Маринованные яйца Яннём — острая закуска по-корейски
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маринованные яйца Яннём — острая закуска по-корейски

Особенности блюда

Соус Яннём придаёт привычным варёным яйцам яркий восточный вкус. Благодаря маринованию белок пропитывается пряным ароматом, а желток остаётся мягким и нежным. Блюдо можно подавать как самостоятельную закуску, добавлять к рису, лапше или рамену.

Время приготовления:
Подготовка — 10 минут
Варка — 10 минут
Маринование — 1 сутки

Ингредиенты

Основное:

  • куриные яйца — 3 шт.

Для соуса Яннём:

  • зелёный лук — 2-3 стебля;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • хлопья красного перца (кочукару) — 1 ст. л.;

  • перечная паста кочудян — 2 ст. л.;

  • корейский соевый соус — 1 ст. л.;

  • кунжутное масло — 2 ч. л.;

  • жареный белый кунжут — &frac12 ст. л.

Как приготовить

Подготовка ингредиентов

Очистите чеснок и натрите его на мелкой тёрке. Зелёный лук нарежьте тонкими кружками. Смешайте чеснок, лук, перец, пасту кочудян, соевый соус, кунжутное масло и семена кунжута в пакете с застёжкой или контейнере с крышкой. Аккуратно перемешайте, чтобы ингредиенты объединились в ароматный соус.

Варка яиц

Перед варкой яйца должны быть комнатной температуры. Опустите их в кипящую воду и варите 7 минут. Затем переложите в холодную воду на 5 минут, чтобы остановить процесс приготовления. Аккуратно очистите от скорлупы.

Маринование

Очищенные яйца поместите в пакет с соусом, закройте застёжку и уберите в холодильник минимум на 12 часов, лучше — на сутки. За это время яйца полностью пропитаются ароматами специй.

Как подавать

Готовые маринованные яйца можно подавать как холодную закуску, разрезав их пополам. Они хорошо сочетаются с варёным рисом, лапшой или овощами. Остатки соуса можно использовать как заправку — добавьте его в рис, к рисовой лапше или к мясным блюдам.

Советы

  • Для равномерного окрашивания переворачивайте пакет с яйцами каждые 4-5 часов.

  • Если хотите менее острый вкус, уменьшите количество перца кочукару.

  • Для вегетарианского варианта используйте соус как заправку для тофу.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Простота приготовления Требует времени на маринование
Насыщенный вкус и аромат Острая специя может быть слишком жгучей
Универсальность — подходит к разным блюдам Нужно найти азиатские ингредиенты

FAQ

Можно ли хранить яйца дольше суток?
Да, в холодильнике они сохраняются до 3 дней, но вкус становится более насыщенным.

Чем заменить кочудян?
Можно смешать томатную пасту с небольшим количеством перца чили и мёда — вкус получится мягче.

Подходит ли блюдо для завтрака?
Да, особенно с рисом или тёплой лапшой — отличное начало дня.

Мифы и правда

Миф: Яннём керан — традиционное старинное блюдо.
Правда: это современный рецепт, созданный на основе популярного соуса из блюда "Яннём чикин".

Миф: готовить его сложно.
Правда: достаточно сварить яйца и смешать ингредиенты — всё остальное сделает маринад.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
