Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
С виду полезный куст, а на деле беда для сада: боярышник скрывает неприятный сюрприз
Не каждый внедорожник спасёт в путешествии: что нужно знать перед арендой авто
Танцевал и шутил: какой была последняя встреча Кристины Асмус с Романом Поповым
Не тратьте деньги зря — эффективная маска для молодой и упругой кожи из кухонных средств
Пусанский прорыв: как одна встреча изменила сценарий противостояния США и Китая
Солнце в горшке: как заставить лимон цвести, когда за окном метель — приручаем тропики в квартире
Не море, а врата: что прячется под гладью бухты, где гибнут корабли и ломается техника
Свадьба с Лепсом откладывается? Аврора Киба намекнула на неожиданный поворот
Природа открывает операционную: муравьи доказали, что медицина началась не с людей

Простота, спрятанная под золотистой корочкой: куриная котлета с ресторанным вкусом дома

4:38
Еда

Куриное кордон блю — идеальное блюдо для тех, кто хочет совместить простоту приготовления и ресторанный вкус. Этот вариант мясного рулетика с расплавленным сыром и ветчиной внутри, покрытый золотистой панировкой, выглядит эффектно, готовится быстро и подходит даже для повседневного ужина.

Куриное кордон блю
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Куриное кордон блю

Французская классика без сложностей

Название "кордон блю" переводится как "голубая лента" — символ кулинарного мастерства во Франции. Но вопреки статусному имени, блюдо не требует профессиональных навыков. Всё, что нужно, — свежая куриная грудка, немного сыра и ветчины. Результат — сочная, ароматная котлета с мягкой сырной начинкой, которая аппетитно вытекает при разрезании.

Куриное кордон блю часто подают с пюре, запечёнными овощами или лёгким салатом из свежих листьев. Главное — не переборщить с гарниром, чтобы не заглушить вкус самой котлеты.

Ингредиенты

Для двух порций понадобятся:

  • 2 куриные грудки;
  • 4 ломтика ветчины;
  • 4 ломтика сыра (подойдут чеддер, гауда, моцарелла);
  • 2 яйца;
  • 100 г муки;
  • 100 г панировочных сухарей;
  • соль, перец, растительное масло.

Процесс приготовления

  1. Разрежьте каждую грудку вдоль, не доходя до конца, чтобы получился кармашек.
  2. Аккуратно отбейте мясо через плёнку — толщина должна быть около 1 см.
  3. Посолите, поперчите, выложите внутрь ветчину и сыр.
  4. Сверните в плотный рулет и зафиксируйте зубочистками.
  5. Обваляйте в муке, затем окуните в яйцо и покройте сухарями.
  6. Обжаривайте на среднем огне 5-7 минут с каждой стороны, пока не появится румяная корочка.
  7. Накройте крышкой и готовьте ещё 5 минут, чтобы сыр расплавился.

Советы

  1. Отбивайте мясо правильно. Используйте молоток с гладкой стороной, чтобы не повредить волокна.
  2. Не жалейте сыра. Чем больше начинки, тем насыщеннее вкус.
  3. Охладите рулеты перед жаркой. 10-15 минут в холодильнике помогут им сохранить форму.
  4. Используйте смесь сухарей и пармезана. Так панировка получится ароматнее.
  5. Подайте с соусом. Идеально подойдут сливочный, чесночный или горчичный.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком тонко отбили мясо.
    Последствие: рулет развалится при жарке.
    Альтернатива: оставляйте толщину не меньше 1 см.
  • Ошибка: слишком сильный огонь.
    Последствие: корочка сгорит, внутри останется сырое мясо.
    Альтернатива: обжаривайте на среднем, а затем доводите на медленном огне.
  • Ошибка: слишком много масла.
    Последствие: панировка впитает жир и потеряет хруст.
    Альтернатива: жарьте во фритюрнице или на толстодонной сковороде с минимальным количеством масла.

А что если

  • Нет ветчины? Используйте бекон или копчёную индейку.
  • Не хотите жарить? Запеките кордон блю в духовке — получится менее жирно, но не менее вкусно.
  • Считаете калории? Замените панировку овсяными хлопьями или приготовьте рулетики на пару.

FAQ

Как выбрать сыр для кордон блю?
Лучше использовать сорта, которые хорошо плавятся: чеддер, моцарелла, маасдам, эдам. Твёрдые сыры вроде пармезана можно добавить в панировку для вкуса.

Можно ли приготовить без яиц?
Да, вместо яиц используйте смесь муки и воды — получится клейкий слой, который удержит сухари.

Как хранить готовое блюдо?
Остывшие рулетики держите в холодильнике не более суток, подогревать лучше в духовке, чтобы вернуть хруст.

Что подать к куриному кордон блю?
Пюре, салат из свежих овощей, запечённый картофель, рис или пасту с лёгким соусом.

Мифы и правда

  • Миф: кордон блю — сложное ресторанное блюдо.
    Правда: оно готовится так же просто, как обычная котлета.
  • Миф: начинка всегда из ветчины.
    Правда: можно использовать любую мясную или овощную нарезку.
  • Миф: нужно жарить только во фритюре.
    Правда: духовка, аэрогриль или сковорода — все варианты подходят.

Кордон блю — это не просто рецепт, а универсальный способ превратить обычный ужин в настоящий гастрономический праздник.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Газ
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Новости спорта
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Осень держит оборону, но зима уже стучится в дверь — известна дата первого снега
Наука и техника
Осень держит оборону, но зима уже стучится в дверь — известна дата первого снега
Популярное
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС

Некоторые моторы способны пережить три автомобиля. Эти пять двигателей считаются самыми выносливыми на российском рынке — и один из них до сих пор удивляет даже механиков.

Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Ставка сыграла: отношения с Россией помогли Си в переговорах с Трампом Любовь Степушова Трамп приказал, Кремль ответит: США и РФ услышат ядерные взрывы на полигонах? Олег Володин Тысячи лет назад люди пережили инфекцию, о которой никто не знал — учёные нашли её отпечаток в ДНК Игорь Буккер
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
ВСУ в котле под Красноармейском: 1 км до полного окружения, наступают решающие часы
ВСУ в котле под Красноармейском: 1 км до полного окружения, наступают решающие часы
Последние материалы
Не тратьте деньги зря — эффективная маска для молодой и упругой кожи из кухонных средств
Пусанский прорыв: как одна встреча изменила сценарий противостояния США и Китая
Поставки СПГ из России в ЕС растут, несмотря ни на что
Солнце в горшке: как заставить лимон цвести, когда за окном метель — приручаем тропики в квартире
Россия на колёсах: как автопутешествия превращаются в новую национальную идею
За рулём по России: как автотуризм меняет восприятие регионов и открывает новые маршруты
Не море, а врата: что прячется под гладью бухты, где гибнут корабли и ломается техника
Простота, спрятанная под золотистой корочкой: куриная котлета с ресторанным вкусом дома
Свадьба с Лепсом откладывается? Аврора Киба намекнула на неожиданный поворот
Природа открывает операционную: муравьи доказали, что медицина началась не с людей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.