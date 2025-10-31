Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Антарктиде обнаружен подводный город: рыбы строят гнёзда по математическим законам
Детали решают всё: Ленский мост в Якутии как стратегический поворот для страны
Хрен не только в банке: листья, которые спасают огород от болезней и вредителей
Маленький пузырёк — большая угроза: чем опасен герпес и как не дать ему выйти из-под контроля
Кусок водорослей вдруг зашевелился и показал зубы: у берегов Комодо нашли потомка древних чудовищ
Новый клип Киркорова вызвал бурю: почему коллеги уверены, что он оскорбил фанатов
Шок в Африке: Ангола отдаёт баснословные деньги за игру с Месси — Россия от встречи отказалась
Эта простая тренировка делает ноги сильнее и легче — без прыжков и приседаний
Роскошь на воде: в Санкт-Петербурге появится крупнейший морской курорт России

Творожный кекс с черносливом: секрет нежной выпечки раскрыт — пальчики оближешь

5:47
Еда

Тёплый аромат выпечки, лёгкий сливочный вкус и сладость спелого чернослива — этот кекс способен украсить любое чаепитие.

Ягодный кекс
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ягодный кекс

Рецепт сочетает простоту приготовления и богатый вкус, а благодаря творогу десерт получается нежным и воздушным. Это именно тот случай, когда домашняя выпечка выглядит как из кондитерской, а готовится без особых усилий.

Почему стоит попробовать этот кекс

Кексы с творогом — универсальное угощение: они одновременно питательные и лёгкие, идеально подходят к утреннему кофе или вечернему чаю. Творог добавляет влажность и мягкость, а чернослив делает вкус чуть карамельным, с лёгкой фруктовой кислинкой.

Такой десерт богат кальцием, белком и полезными углеводами. Его можно готовить впрок: кекс прекрасно хранится несколько дней и не теряет свежести, сообщает toprecepty.cz.

Ингредиенты

  • 200 г сливочного масла

  • 170 г сахарной пудры

  • 250 г творога (мягкого, без крупинок)

  • 5 яиц

  • 250 г муки (полукрупного помола)

  • 1 пакетик разрыхлителя

  • цедра одного лимона

  • щепотка соли

  • чернослив — по вкусу

Сравнение ингредиентов для кекса

Ингредиент Роль в рецепте Польза для организма
Творог Делает кекс влажным и мягким Источник белка и кальция
Чернослив Добавляет сладость и аромат Улучшает пищеварение
Лимонная цедра Освежает вкус Содержит витамин C
Яйца Скрепляют тесто Обеспечивают пышность
Масло Делает крошку нежной Придаёт насыщенность

Советы шаг за шагом

  1. Разогрейте духовку до 180 °C.

  2. Выстелите форму для выпечки бумагой.

  3. Нарежьте чернослив небольшими кусочками.

  4. Отделите белки от желтков. Белки взбейте со щепоткой соли до пышной, устойчивой пены.

  5. Размягчённое масло взбейте с сахарной пудрой до кремообразной массы.

  6. Добавьте творог, лимонную цедру и по одному введите желтки, продолжая взбивать.

  7. Муку смешайте с разрыхлителем, просейте и аккуратно вмешайте в тесто.

  8. Добавьте чернослив и взбитые белки, перемешивая ложкой сверху вниз.

  9. Вылейте тесто в форму и выпекайте около 50 минут до золотистой корочки.

  10. Остудите кекс на решётке, затем посыпьте сахарной пудрой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: добавить чернослив, не обсушив его после промывки.
  • Последствие: тесто получится влажным и рыхлым.
  • Альтернатива: обсушите фрукты бумажным полотенцем.
  • Ошибка: взбивать белки слишком долго.
  • Последствие: пена "оседает", и кекс теряет пышность.
  • Альтернатива: остановитесь, как только появятся устойчивые пики.
  • Ошибка: не просеять муку.
  • Последствие: тесто станет плотным.
  • Альтернатива: всегда просеивайте — это насытит муку воздухом.

А что если…

А что если заменить чернослив? Прекрасно подойдут курага, изюм, вишня или ягоды. Для праздничного варианта можно добавить немного апельсиновой цедры и орехов.

Если хочется снизить калорийность, замените половину масла на нежирный йогурт — кекс останется мягким, но станет легче.

Плюсы и минусы рецепта

Особенность рецепта Плюсы Минусы
Использование творога Придаёт нежность и влажность Требует качественного продукта
Добавление чернослива Аромат и сладость без сахара Может потемнеть при выпечке
Простая технология Подходит начинающим кулинарам Нужно точно выдержать пропорции

FAQ

Можно ли использовать обезжиренный творог?
Да, но кекс получится чуть суше. Лучше добавить ложку сметаны или масла.

Как понять, что кекс готов?
Вставьте деревянную шпажку — если выходит сухой, можно доставать.

Как хранить кекс?
В закрытой коробке или под плёнкой при комнатной температуре до 3 дней, в холодильнике — до недели.

Мифы и правда

Миф: кексы нельзя делать без миксера.
Правда: при мягком твороге и комнатной температуре ингредиентов тесто легко перемешивается вручную.

Миф: чернослив делает тесто тяжёлым.
Правда: если добавить его в конце и не перебить миксером, структура останется воздушной.

Миф: сахарная пудра — это просто украшение.
Правда: пудра быстрее растворяется и делает текстуру кекса мягче, чем обычный сахар.

3 интересных факта

  • Первые кексы появились в Древнем Риме и содержали орехи, мёд и фрукты.
  • В СССР творожные кексы часто подавали в детсадах и санаториях как "здоровый десерт".
  • Чернослив не только вкусен, но и богат антиоксидантами — он помогает нормализовать давление и улучшает обмен веществ.

Исторический контекст

В советской кулинарии творог был одним из главных источников белка и кальция, поэтому блюда с ним считались полезными и доступными. Творожные кексы готовили в школах, столовых и на домашних кухнях. Они были недорогими, питательными и долго хранились без холодильника.

Сегодня этот рецепт не потерял своей привлекательности: простые ингредиенты, натуральная сладость чернослива и лёгкий аромат лимонной цедры делают кекс универсальным десертом — для будней и праздников.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Авто
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Экономика и бизнес
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Популярное
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом

Подготовьте окна к зиме. Узнайте, как перевести пластиковые окна в зимний режим и сэкономить на отоплении.

Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Они не вырастают никогда: крошечные пород кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Кража в Лувре обернулась рекламой века: витрина маленькой лавки в Эльзасе вызвала неслыханный ажиотаж Игорь Буккер Запотевшие окна? Старый совет с моющим средством: забудьте о сырости навсегда Валерия Жемчугова Гендерные изменения в армии: почему Германия готовит 213 тыс. единиц женской формы Андрей Николаев
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Последние материалы
Зеркальный эффект: быстрые процедуры для волос и их обратная сторона
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Мыши под снегом и яблони в осаде: зимняя хроника войны, о которой вы не услышите по ТВ
Загадка природы: почему летучие мыши светятся
Рынок труда диктует свои условия: какие специальности получат больше всего бюджетных мест
Концерт Монеточки* стал полем битвы: охрана жёстко отреагировала на протест с флагом Украины
Кухня без хлопот: 7 дизайнерских ошибок, которые превратят её уборку в ад
Зрение может исчезнуть внезапно: раскрыта новая причина слепоты у молодых людей
Врачи рекомендуют: этот овощной суп из СССР восстанавливает печень лучше таблеток
Он молчит, но мстит: 5 привычек, из-за которых трансмиссия умирает медленно и дорого
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.