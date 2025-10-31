Творожный кекс с черносливом: секрет нежной выпечки раскрыт — пальчики оближешь

Тёплый аромат выпечки, лёгкий сливочный вкус и сладость спелого чернослива — этот кекс способен украсить любое чаепитие.
Рецепт сочетает простоту приготовления и богатый вкус, а благодаря творогу десерт получается нежным и воздушным. Это именно тот случай, когда домашняя выпечка выглядит как из кондитерской, а готовится без особых усилий.
Кексы с творогом — универсальное угощение: они одновременно питательные и лёгкие, идеально подходят к утреннему кофе или вечернему чаю. Творог добавляет влажность и мягкость, а чернослив делает вкус чуть карамельным, с лёгкой фруктовой кислинкой.
Такой десерт богат кальцием, белком и полезными углеводами. Его можно готовить впрок: кекс прекрасно хранится несколько дней и не теряет свежести, сообщает toprecepty.cz.
200 г сливочного масла
170 г сахарной пудры
250 г творога (мягкого, без крупинок)
5 яиц
250 г муки (полукрупного помола)
1 пакетик разрыхлителя
цедра одного лимона
щепотка соли
чернослив — по вкусу
|Ингредиент
|Роль в рецепте
|Польза для организма
|Творог
|Делает кекс влажным и мягким
|Источник белка и кальция
|Чернослив
|Добавляет сладость и аромат
|Улучшает пищеварение
|Лимонная цедра
|Освежает вкус
|Содержит витамин C
|Яйца
|Скрепляют тесто
|Обеспечивают пышность
|Масло
|Делает крошку нежной
|Придаёт насыщенность
Разогрейте духовку до 180 °C.
Выстелите форму для выпечки бумагой.
Нарежьте чернослив небольшими кусочками.
Отделите белки от желтков. Белки взбейте со щепоткой соли до пышной, устойчивой пены.
Размягчённое масло взбейте с сахарной пудрой до кремообразной массы.
Добавьте творог, лимонную цедру и по одному введите желтки, продолжая взбивать.
Муку смешайте с разрыхлителем, просейте и аккуратно вмешайте в тесто.
Добавьте чернослив и взбитые белки, перемешивая ложкой сверху вниз.
Вылейте тесто в форму и выпекайте около 50 минут до золотистой корочки.
Остудите кекс на решётке, затем посыпьте сахарной пудрой.
А что если заменить чернослив? Прекрасно подойдут курага, изюм, вишня или ягоды. Для праздничного варианта можно добавить немного апельсиновой цедры и орехов.
Если хочется снизить калорийность, замените половину масла на нежирный йогурт — кекс останется мягким, но станет легче.
|Особенность рецепта
|Плюсы
|Минусы
|Использование творога
|Придаёт нежность и влажность
|Требует качественного продукта
|Добавление чернослива
|Аромат и сладость без сахара
|Может потемнеть при выпечке
|Простая технология
|Подходит начинающим кулинарам
|Нужно точно выдержать пропорции
Можно ли использовать обезжиренный творог?
Да, но кекс получится чуть суше. Лучше добавить ложку сметаны или масла.
Как понять, что кекс готов?
Вставьте деревянную шпажку — если выходит сухой, можно доставать.
Как хранить кекс?
В закрытой коробке или под плёнкой при комнатной температуре до 3 дней, в холодильнике — до недели.
Миф: кексы нельзя делать без миксера.
Правда: при мягком твороге и комнатной температуре ингредиентов тесто легко перемешивается вручную.
Миф: чернослив делает тесто тяжёлым.
Правда: если добавить его в конце и не перебить миксером, структура останется воздушной.
Миф: сахарная пудра — это просто украшение.
Правда: пудра быстрее растворяется и делает текстуру кекса мягче, чем обычный сахар.
В советской кулинарии творог был одним из главных источников белка и кальция, поэтому блюда с ним считались полезными и доступными. Творожные кексы готовили в школах, столовых и на домашних кухнях. Они были недорогими, питательными и долго хранились без холодильника.
Сегодня этот рецепт не потерял своей привлекательности: простые ингредиенты, натуральная сладость чернослива и лёгкий аромат лимонной цедры делают кекс универсальным десертом — для будней и праздников.
