Осенняя симфония в тарелке: тыквенный суп, который заставит забыть о непогоде

Когда за окном серо и дождливо, самое время включить уют — ароматами, теплом и вкусом. И ничто не справляется с этой миссией лучше, чем тарелка шелковистого тыквенного супа. Он будто создан для того, чтобы вернуть настроение, согреть изнутри и напомнить: осень — прекрасна.

Суп из тыквы отлично сочетается с морковью, картофелем, сливками и специями, превращаясь в бархатный крем, который и накормит, и обнимет.

Что нужно (на 3-4 порции)

Тыква — 500-600 г (лучше сорт баттернат или оранжевое солнце)

Картофель — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Сливки — 200 мл (жирность 10-20%)

Соль, чёрный перец — по вкусу

Сухой чеснок — 1/2 ч. л.

Мускатный орех — щепотка

(по желанию — куркума или паприка для цвета и аромата)

Как готовить

1. Подготовка овощей

Очистите тыкву, удалите кожуру и семечки, нарежьте на небольшие кусочки — чем меньше, тем быстрее приготовится.

Морковь нарежьте кружочками, картофель — кубиками, лук — просто пополам.

Если не любите какой-то овощ — смело исключайте. Основа — тыква и немного картошки.

2. Тепловая обработка: варить не обязательно

Есть три способа довести овощи до мягкости:

потушить на плите с небольшим количеством воды под крышкой;

запечь в духовке при 190-200 °C (в форме под крышкой или фольгой);

приготовить на пару — лучший способ сохранить вкус и витамины.

В пароварке овощи готовятся около 35 минут. В духовке — чуть дольше.

После готовности они должны легко протыкаться вилкой и иметь насыщенный цвет.

3. Готовим пюре

Горячие овощи переложите в кастрюлю или супницу.

Добавьте немного горячих сливок и измельчите погружным блендером до состояния шелковистого пюре.

Если блендера нет — можно воспользоваться толкушкой, но текстура получится менее воздушной.

4. Добавляем сливки и специи

Подогрейте оставшиеся сливки (на плите или в микроволновке) и влейте их в суп.

Приправьте солью, перцем, чесноком и мускатным орехом.

Пробейте блендером ещё раз — чтобы всё смешалось в идеальную гладкость.

Попробуйте и отрегулируйте вкус:

мало соли — добавьте щепотку;

слишком густой — разбавьте кипячёной водой или дополнительными сливками;

хочется аромата — добавьте щепотку куркумы или имбиря.

Подача: превращаем суп в кулинарную поэзию

Готовый суп разлейте по тарелкам и украсьте:

обжаренными тыквенными семечками или грецкими орехами,

хрустящим беконом или ломтиками ветчины,

креветками, быстро обжаренными с чесноком,

домашними сухариками из ржаного или белого хлеба,

каплей сливок или оливкового масла и веточкой зелени.

Советы, чтобы суп был идеальным

Не переваривайте тыкву - чем дольше готовите, тем водянистее становится вкус. Не бойтесь сливок: даже 10%-ные придают супу нужную бархатистость. Играйте с ароматами: добавьте немного имбиря, кориандра или карри — получится восточная версия. Используйте кокосовые сливки, если хотите лёгкий экзотический оттенок.

Почему этот суп — еда для настроения

Тыква богата бета-каротином (провитамином A), магнием и природными сахарами, которые повышают уровень серотонина — "гормона счастья".

Пара ложек такого супа — и вы чувствуете себя как под мягким пледом с книгой и чашкой какао.

FAQ

1. Какой сорт тыквы лучше использовать для супа?

Лучше всего подойдут сорта баттернат (мускатная тыква) и оранжевое солнце — они сладкие, ароматные и легко превращаются в крем. Можно использовать и обычную столовую тыкву, но она менее яркая по вкусу.

2. Можно ли заменить сливки чем-то менее калорийным?

Да. Подойдут:

молоко (1,5–3,2%);

растительное молоко (овсяное, миндальное);

кокосовые сливки — придадут экзотический вкус;

немного растительного масла для мягкости.

3. Можно ли замораживать тыквенный суп?

Можно. Остудите суп, разлейте по контейнерам и заморозьте.

Хранится до 2 месяцев, при разогреве добавьте немного воды или сливок, чтобы вернуть нужную консистенцию.

4. Чем можно заменить блендер?

Если блендера нет, используйте толкушку — получится не крем, а суп-пюре с кусочками.

Можно также протереть овощи через сито, но это займёт больше времени.

5. Почему суп получается пресным?

Тыква сама по себе сладковатая, поэтому ей нужны специи: соль, перец, мускатный орех, чеснок, иногда куркума или карри. Не бойтесь добавить немного кислотности — каплю лимонного сока или яблочного уксуса.

6. Сколько хранится готовый суп в холодильнике?

До 3 дней в закрытой посуде. Разогревайте на медленном огне, не доводя до кипения.