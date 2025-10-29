Обычный торт стал началом кошмара: как один пост превратил жизнь повара в триллер

0:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Невинная шутка на праздничном торте обернулась для московской кондитерки настоящим кошмаром. Весёлое поздравление для любимого мужчины превратилось в цепочку угроз, сталкинг и постоянный страх за жизнь семьи. История Людмилы показывает, как безобидный пост в соцсетях может стать началом психологического террора.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Шоколадный торт без выпечки

Праздник, который закончился кошмаром

49-летняя Людмила, пекарь из Москвы, решила оригинально поздравить своего возлюбленного Александра с днём рождения. Она испекла домашний торт и написала на нём шутливую фразу:

"Главное, Саня, перцем не стареть", — рассказала Людмила.

Фото десерта женщина выложила в социальных сетях, не подозревая, что весёлое поздравление вызовет волну агрессии.

Через несколько дней ей написала незнакомка под ником "Ягодка". Женщина утверждала, что является настоящей девушкой Александра и требовала немедленно прекратить с ним отношения, пишет "Царьград". Сначала Людмила не восприняла переписку всерьёз и просто заблокировала страницу собеседницы. Но вскоре ситуация переросла в настоящий кошмар.

Угрозы и сталкинг

Анонимная преследовательница вскоре вернулась — уже с новых аккаунтов и других номеров. В сообщениях она обещала расправу над Людмилой и её детьми, указывая точный адрес семьи и личные данные, которые невозможно было узнать случайно.

"Она писала, что знает, где я живу, и что может прийти ночью. После этого я перестала спать", — рассказала Людмила знакомым.

Кондитер признаётся, что за неделю переписка превратилась в нескончаемый поток угроз и оскорблений. Женщина перестала выходить из дома, опасаясь за себя и близких.

Реакция мужчины

По словам Людмилы, её возлюбленный Александр уверяет, что не знает загадочную "Ягодку". Он был шокирован происходящим и заявил, что никакого отношения к ней не имеет. Тем не менее ситуация усугублялась: каждый день появлялись новые сообщения и звонки с неизвестных номеров.

Обращение в полицию

В итоге Людмила подала заявление в правоохранительные органы. Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливают личность автора угроз и источники, откуда поступала информация о семье женщины.

"Единственным выходом для меня стало обращение в полицию. Я боюсь даже выйти в магазин", — призналась Людмила.

Эксперты в области интернет-безопасности отмечают: подобные случаи становятся всё более частыми. Преследователи нередко используют социальные сети, чтобы собирать личные данные, угрожать или шантажировать.

Почему такие ситуации происходят

Переизбыток личной информации в интернете. Люди часто публикуют фото из дома, на которых видны детали интерьера, улицы или даже документы на фоне.

Невозможность полностью удалить данные. Даже после удаления поста информация может остаться у других пользователей или в кэше поисковиков.

Отсутствие киберграмотности. Многие не знают, как защитить аккаунты и ограничить доступ посторонних к личным публикациям.

Как защитить себя от онлайн-преследования

Не публикуйте личные данные. Адрес, номер телефона, место работы или обучения лучше не выкладывать в открытом доступе.

Ограничьте видимость профиля. Используйте приватные настройки и фильтры на добавление в друзья.

Фиксируйте все угрозы. Делайте скриншоты сообщений и обращайтесь в полицию с доказательствами.

Не вступайте в переписку. Любая реакция может подогреть интерес преследователя.

Сообщите друзьям и близким. Пусть будут в курсе ситуации и смогут помочь при необходимости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: публикация фото с личным контекстом без приватности.

Последствие: утечка личных данных и возможность сталкинга.

Альтернатива: ограниченный доступ для знакомых или закрытый профиль.

Ошибка: попытка вступать в спор с анонимом.

Последствие: эскалация конфликта и новые угрозы.

Альтернатива: блокировка и официальное заявление в полицию.

Ошибка: игнорирование первых сообщений.

Последствие: преследование выходит из-под контроля.

Альтернатива: фиксация фактов и раннее обращение в правоохранительные органы.

А что если угрожают семье

Психологи советуют не замыкаться и не пытаться "справиться самостоятельно". Любые угрозы, особенно с упоминанием детей или адреса проживания, требуют немедленного вмешательства полиции. При этом важно сообщить о ситуации коллегам и соседям, чтобы они были внимательны к подозрительным людям рядом с домом.

Если преследователь знает адрес, специалисты рекомендуют временно переехать или установить дополнительные меры безопасности: камеры, замки, тревожную кнопку.

Плюсы и минусы открытых соцсетей

Плюсы Минусы Возможность общения и самовыражения Риск утечки личных данных Быстрая обратная связь и поддержка Вероятность столкнуться с хейтерами и преследователями Возможность развивать бизнес Трудности с контролем информации

Часто задаваемые вопросы

Можно ли привлечь к ответственности человека за онлайн-угрозы?

Да. Согласно статье 119 УК РФ, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью — уголовно наказуема.

Как доказать факт киберпреследования?

Необходимо сохранять все сообщения, скриншоты, записи звонков и предоставить их в полицию.

Стоит ли удалять аккаунт?

Только после того, как зафиксированы доказательства. Иначе следствию будет сложнее отследить источник угроз.

Мифы и правда