Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шокирующая правда: Любовь Успенская объяснила, почему отказалась от алкоголя
Звёздная болезнь или зависть? Анна Пересильд раскрыла правду об отношениях с одноклассниками
Пляжи устали от хамства: как иностранцы довели Таиланд до пересмотра туристических правил
Старый автомобиль готов к продаже, но есть подвох: как категорически нельзя делать перед сделкой
Давление как у космонавта: пейте это утром вместо кофе и забудьте о гипертонии
Неделя ожидания — и результат шокирует: грунт возвращает силу перед новым сезоном
Один звук — тысяча эмоций: что на самом деле скрыто за собачьим рычанием
Гиалуроновая зависимость старит быстрее, чем морщины: что спасает кожу после 50 на самом деле
Всё не так уж и плохо? Стали известны условия содержания Блиновской в СИЗО

Обычный торт стал началом кошмара: как один пост превратил жизнь повара в триллер

0:37
Еда

Невинная шутка на праздничном торте обернулась для московской кондитерки настоящим кошмаром. Весёлое поздравление для любимого мужчины превратилось в цепочку угроз, сталкинг и постоянный страх за жизнь семьи. История Людмилы показывает, как безобидный пост в соцсетях может стать началом психологического террора.

Шоколадный торт без выпечки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шоколадный торт без выпечки

Праздник, который закончился кошмаром

49-летняя Людмила, пекарь из Москвы, решила оригинально поздравить своего возлюбленного Александра с днём рождения. Она испекла домашний торт и написала на нём шутливую фразу:

"Главное, Саня, перцем не стареть", — рассказала Людмила.

Фото десерта женщина выложила в социальных сетях, не подозревая, что весёлое поздравление вызовет волну агрессии.

Через несколько дней ей написала незнакомка под ником "Ягодка". Женщина утверждала, что является настоящей девушкой Александра и требовала немедленно прекратить с ним отношения, пишет "Царьград". Сначала Людмила не восприняла переписку всерьёз и просто заблокировала страницу собеседницы. Но вскоре ситуация переросла в настоящий кошмар.

Угрозы и сталкинг

Анонимная преследовательница вскоре вернулась — уже с новых аккаунтов и других номеров. В сообщениях она обещала расправу над Людмилой и её детьми, указывая точный адрес семьи и личные данные, которые невозможно было узнать случайно.

"Она писала, что знает, где я живу, и что может прийти ночью. После этого я перестала спать", — рассказала Людмила знакомым.

Кондитер признаётся, что за неделю переписка превратилась в нескончаемый поток угроз и оскорблений. Женщина перестала выходить из дома, опасаясь за себя и близких.

Реакция мужчины

По словам Людмилы, её возлюбленный Александр уверяет, что не знает загадочную "Ягодку". Он был шокирован происходящим и заявил, что никакого отношения к ней не имеет. Тем не менее ситуация усугублялась: каждый день появлялись новые сообщения и звонки с неизвестных номеров.

Обращение в полицию

В итоге Людмила подала заявление в правоохранительные органы. Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливают личность автора угроз и источники, откуда поступала информация о семье женщины.

"Единственным выходом для меня стало обращение в полицию. Я боюсь даже выйти в магазин", — призналась Людмила.

Эксперты в области интернет-безопасности отмечают: подобные случаи становятся всё более частыми. Преследователи нередко используют социальные сети, чтобы собирать личные данные, угрожать или шантажировать.

Почему такие ситуации происходят

  • Переизбыток личной информации в интернете. Люди часто публикуют фото из дома, на которых видны детали интерьера, улицы или даже документы на фоне.

  • Невозможность полностью удалить данные. Даже после удаления поста информация может остаться у других пользователей или в кэше поисковиков.

  • Отсутствие киберграмотности. Многие не знают, как защитить аккаунты и ограничить доступ посторонних к личным публикациям.

Как защитить себя от онлайн-преследования

  • Не публикуйте личные данные. Адрес, номер телефона, место работы или обучения лучше не выкладывать в открытом доступе.

  • Ограничьте видимость профиля. Используйте приватные настройки и фильтры на добавление в друзья.

  • Фиксируйте все угрозы. Делайте скриншоты сообщений и обращайтесь в полицию с доказательствами.

  • Не вступайте в переписку. Любая реакция может подогреть интерес преследователя.

  • Сообщите друзьям и близким. Пусть будут в курсе ситуации и смогут помочь при необходимости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: публикация фото с личным контекстом без приватности.
    Последствие: утечка личных данных и возможность сталкинга.
    Альтернатива: ограниченный доступ для знакомых или закрытый профиль.

  • Ошибка: попытка вступать в спор с анонимом.
    Последствие: эскалация конфликта и новые угрозы.
    Альтернатива: блокировка и официальное заявление в полицию.

  • Ошибка: игнорирование первых сообщений.
    Последствие: преследование выходит из-под контроля.
    Альтернатива: фиксация фактов и раннее обращение в правоохранительные органы.

А что если угрожают семье

Психологи советуют не замыкаться и не пытаться "справиться самостоятельно". Любые угрозы, особенно с упоминанием детей или адреса проживания, требуют немедленного вмешательства полиции. При этом важно сообщить о ситуации коллегам и соседям, чтобы они были внимательны к подозрительным людям рядом с домом.

Если преследователь знает адрес, специалисты рекомендуют временно переехать или установить дополнительные меры безопасности: камеры, замки, тревожную кнопку.

Плюсы и минусы открытых соцсетей

Плюсы Минусы
Возможность общения и самовыражения Риск утечки личных данных
Быстрая обратная связь и поддержка Вероятность столкнуться с хейтерами и преследователями
Возможность развивать бизнес Трудности с контролем информации

Часто задаваемые вопросы

Можно ли привлечь к ответственности человека за онлайн-угрозы?
Да. Согласно статье 119 УК РФ, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью — уголовно наказуема.

Как доказать факт киберпреследования?
Необходимо сохранять все сообщения, скриншоты, записи звонков и предоставить их в полицию.

Стоит ли удалять аккаунт?
Только после того, как зафиксированы доказательства. Иначе следствию будет сложнее отследить источник угроз.

Мифы и правда

  • Миф: если заблокировать обидчика, он исчезнет.
    Правда: сталкеры часто создают новые аккаунты, поэтому важно обращаться в полицию.

  • Миф: угрозы в интернете — не настоящие.
    Правда: многие случаи заканчивались реальными нападениями.

  • Миф: такие ситуации случаются только со знаменитостями.
    Правда: от киберпреследования страдают обычные пользователи соцсетей.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
Домашние животные
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Экономика и бизнес
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Популярное
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей

В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.

7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
От торпеды Сахарова до Посейдона: РФ воплотила идею ядерного сверхудара из глубины Олег Володин В спорте, как и в любви, женщины чувствуют ритм, мужчины — только усталость Игорь Буккер Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Последние материалы
Шокирующая правда: Любовь Успенская объяснила, почему отказалась от алкоголя
От торпеды Сахарова до Посейдона: РФ воплотила идею ядерного сверхудара из глубины
Звёздная болезнь или зависть? Анна Пересильд раскрыла правду об отношениях с одноклассниками
Пляжи устали от хамства: как иностранцы довели Таиланд до пересмотра туристических правил
Старый автомобиль готов к продаже, но есть подвох: как категорически нельзя делать перед сделкой
Давление как у космонавта: пейте это утром вместо кофе и забудьте о гипертонии
Неделя ожидания — и результат шокирует: грунт возвращает силу перед новым сезоном
Один звук — тысяча эмоций: что на самом деле скрыто за собачьим рычанием
Гиалуроновая зависимость старит быстрее, чем морщины: что спасает кожу после 50 на самом деле
Всё не так уж и плохо? Стали известны условия содержания Блиновской в СИЗО
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.