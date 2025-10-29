Обычный торт стал началом кошмара: как один пост превратил жизнь повара в триллер

Невинная шутка на праздничном торте обернулась для московской кондитерки настоящим кошмаром. Весёлое поздравление для любимого мужчины превратилось в цепочку угроз, сталкинг и постоянный страх за жизнь семьи. История Людмилы показывает, как безобидный пост в соцсетях может стать началом психологического террора.
49-летняя Людмила, пекарь из Москвы, решила оригинально поздравить своего возлюбленного Александра с днём рождения. Она испекла домашний торт и написала на нём шутливую фразу:
"Главное, Саня, перцем не стареть", — рассказала Людмила.
Фото десерта женщина выложила в социальных сетях, не подозревая, что весёлое поздравление вызовет волну агрессии.
Через несколько дней ей написала незнакомка под ником "Ягодка". Женщина утверждала, что является настоящей девушкой Александра и требовала немедленно прекратить с ним отношения, пишет "Царьград". Сначала Людмила не восприняла переписку всерьёз и просто заблокировала страницу собеседницы. Но вскоре ситуация переросла в настоящий кошмар.
Анонимная преследовательница вскоре вернулась — уже с новых аккаунтов и других номеров. В сообщениях она обещала расправу над Людмилой и её детьми, указывая точный адрес семьи и личные данные, которые невозможно было узнать случайно.
"Она писала, что знает, где я живу, и что может прийти ночью. После этого я перестала спать", — рассказала Людмила знакомым.
Кондитер признаётся, что за неделю переписка превратилась в нескончаемый поток угроз и оскорблений. Женщина перестала выходить из дома, опасаясь за себя и близких.
По словам Людмилы, её возлюбленный Александр уверяет, что не знает загадочную "Ягодку". Он был шокирован происходящим и заявил, что никакого отношения к ней не имеет. Тем не менее ситуация усугублялась: каждый день появлялись новые сообщения и звонки с неизвестных номеров.
В итоге Людмила подала заявление в правоохранительные органы. Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливают личность автора угроз и источники, откуда поступала информация о семье женщины.
"Единственным выходом для меня стало обращение в полицию. Я боюсь даже выйти в магазин", — призналась Людмила.
Эксперты в области интернет-безопасности отмечают: подобные случаи становятся всё более частыми. Преследователи нередко используют социальные сети, чтобы собирать личные данные, угрожать или шантажировать.
Переизбыток личной информации в интернете. Люди часто публикуют фото из дома, на которых видны детали интерьера, улицы или даже документы на фоне.
Невозможность полностью удалить данные. Даже после удаления поста информация может остаться у других пользователей или в кэше поисковиков.
Отсутствие киберграмотности. Многие не знают, как защитить аккаунты и ограничить доступ посторонних к личным публикациям.
Не публикуйте личные данные. Адрес, номер телефона, место работы или обучения лучше не выкладывать в открытом доступе.
Ограничьте видимость профиля. Используйте приватные настройки и фильтры на добавление в друзья.
Фиксируйте все угрозы. Делайте скриншоты сообщений и обращайтесь в полицию с доказательствами.
Не вступайте в переписку. Любая реакция может подогреть интерес преследователя.
Сообщите друзьям и близким. Пусть будут в курсе ситуации и смогут помочь при необходимости.
Ошибка: публикация фото с личным контекстом без приватности.
Последствие: утечка личных данных и возможность сталкинга.
Альтернатива: ограниченный доступ для знакомых или закрытый профиль.
Ошибка: попытка вступать в спор с анонимом.
Последствие: эскалация конфликта и новые угрозы.
Альтернатива: блокировка и официальное заявление в полицию.
Ошибка: игнорирование первых сообщений.
Последствие: преследование выходит из-под контроля.
Альтернатива: фиксация фактов и раннее обращение в правоохранительные органы.
Психологи советуют не замыкаться и не пытаться "справиться самостоятельно". Любые угрозы, особенно с упоминанием детей или адреса проживания, требуют немедленного вмешательства полиции. При этом важно сообщить о ситуации коллегам и соседям, чтобы они были внимательны к подозрительным людям рядом с домом.
Если преследователь знает адрес, специалисты рекомендуют временно переехать или установить дополнительные меры безопасности: камеры, замки, тревожную кнопку.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность общения и самовыражения
|Риск утечки личных данных
|Быстрая обратная связь и поддержка
|Вероятность столкнуться с хейтерами и преследователями
|Возможность развивать бизнес
|Трудности с контролем информации
Можно ли привлечь к ответственности человека за онлайн-угрозы?
Да. Согласно статье 119 УК РФ, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью — уголовно наказуема.
Как доказать факт киберпреследования?
Необходимо сохранять все сообщения, скриншоты, записи звонков и предоставить их в полицию.
Стоит ли удалять аккаунт?
Только после того, как зафиксированы доказательства. Иначе следствию будет сложнее отследить источник угроз.
Миф: если заблокировать обидчика, он исчезнет.
Правда: сталкеры часто создают новые аккаунты, поэтому важно обращаться в полицию.
Миф: угрозы в интернете — не настоящие.
Правда: многие случаи заканчивались реальными нападениями.
Миф: такие ситуации случаются только со знаменитостями.
Правда: от киберпреследования страдают обычные пользователи соцсетей.
