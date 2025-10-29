Этот пирог выглядит просто, но вкус у него — как у десерта из дорогого итальянского кафе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Итальянский сметанный пирог — это нежный домашний десерт, в котором гармонично сочетаются рассыпчатая песочная основа и воздушная сметанная начинка. Он напоминает чизкейк, но имеет более лёгкую текстуру и мягкий вкус. После охлаждения пирог становится плотнее, а верхняя крошка приятно хрустит, создавая идеальный контраст. Такой десерт особенно хорош к чашке крепкого кофе или ароматного чая.

Пирог
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог

Что понадобится

Для теста

  • Яичные желтки — 3 шт.

  • Сахар — 3 ст. л. (около 75 г)

  • Сливочное масло — 80 г

  • Мука пшеничная — 210 г

  • Разрыхлитель — 2 ч. л.

Для начинки

  • Яичные белки — 3 шт.

  • Сахар — 3 ст. л. (75 г)

  • Сметана 20% — 400 г

  • Кукурузный крахмал — 1,5 ст. л.

  • Щепотка соли

Как приготовить

Подготовка

Отделите желтки от белков, просейте муку и подготовьте форму диаметром 22–24 см, застелив её пергаментом. Разогрейте духовку до 180 °C.

Приготовьте тесто

Растопите сливочное масло в микроволновке короткими импульсами по 10 секунд. В миске взбейте желтки с сахаром до светлой массы, добавьте остывшее масло и разрыхлитель. Постепенно всыпайте муку и замесите мягкое, эластичное тесто. Скатайте его в шар, заверните в плёнку и отправьте в холодильник на 30 минут.

Сделайте начинку

В отдельной посуде взбейте белки с сахаром и щепоткой соли до устойчивых пиков — масса должна держать форму. Добавьте сметану и крахмал, аккуратно перемешайте лопаткой, чтобы сохранить воздушность.

Соберите пирог

Разделите тесто на две части: большую и меньшую. Большую раскатайте в пласт толщиной около сантиметра и аккуратно выложите в форму, сформировав бортики. Выложите сметанную начинку, разровняйте.
Оставшуюся часть теста натрите на мелкой тёрке и равномерно посыпьте сверху.

Выпекайте

Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте 30–35 минут до золотистого цвета. Готовый пирог остудите, затем осторожно достаньте из формы.

Как подать

Перед подачей пирог лучше немного охладить — после часа в холодильнике начинка приобретает структуру суфле или мягкого чизкейка. Подавайте его нарезанным порционными кусочками, украсьте сахарной пудрой или свежими ягодами.

Варианты подачи

  • С долькой апельсина и листиком мяты — для свежести.

  • С ложкой густого варенья или карамели — для сладкоежек.

  • С шариком сливочного мороженого — для праздничного десерта.

Плюсы и минусы рецепта

Плюсы Минусы
Прост в приготовлении Нужно время на охлаждение теста
Лёгкий и воздушный вкус Быстро съедается — стоит приготовить сразу два
Подходит для праздников и будней Требует аккуратности при взбивании белков

Советы

  • Используйте жирную сметану (не менее 20%) — она не расслаивается при выпечке.

  • Если хотите сделать пирог более ароматным, добавьте немного ванили или лимонной цедры в тесто.

  • Крахмал можно заменить на картофельный, но кукурузный придаёт более гладкую текстуру.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
