Этот пирог выглядит просто, но вкус у него — как у десерта из дорогого итальянского кафе

Итальянский сметанный пирог — это нежный домашний десерт, в котором гармонично сочетаются рассыпчатая песочная основа и воздушная сметанная начинка. Он напоминает чизкейк, но имеет более лёгкую текстуру и мягкий вкус. После охлаждения пирог становится плотнее, а верхняя крошка приятно хрустит, создавая идеальный контраст. Такой десерт особенно хорош к чашке крепкого кофе или ароматного чая.
Яичные желтки — 3 шт.
Сахар — 3 ст. л. (около 75 г)
Сливочное масло — 80 г
Мука пшеничная — 210 г
Разрыхлитель — 2 ч. л.
Яичные белки — 3 шт.
Сахар — 3 ст. л. (75 г)
Сметана 20% — 400 г
Кукурузный крахмал — 1,5 ст. л.
Щепотка соли
Отделите желтки от белков, просейте муку и подготовьте форму диаметром 22–24 см, застелив её пергаментом. Разогрейте духовку до 180 °C.
Растопите сливочное масло в микроволновке короткими импульсами по 10 секунд. В миске взбейте желтки с сахаром до светлой массы, добавьте остывшее масло и разрыхлитель. Постепенно всыпайте муку и замесите мягкое, эластичное тесто. Скатайте его в шар, заверните в плёнку и отправьте в холодильник на 30 минут.
В отдельной посуде взбейте белки с сахаром и щепоткой соли до устойчивых пиков — масса должна держать форму. Добавьте сметану и крахмал, аккуратно перемешайте лопаткой, чтобы сохранить воздушность.
Разделите тесто на две части: большую и меньшую. Большую раскатайте в пласт толщиной около сантиметра и аккуратно выложите в форму, сформировав бортики. Выложите сметанную начинку, разровняйте.
Оставшуюся часть теста натрите на мелкой тёрке и равномерно посыпьте сверху.
Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте 30–35 минут до золотистого цвета. Готовый пирог остудите, затем осторожно достаньте из формы.
Перед подачей пирог лучше немного охладить — после часа в холодильнике начинка приобретает структуру суфле или мягкого чизкейка. Подавайте его нарезанным порционными кусочками, украсьте сахарной пудрой или свежими ягодами.
С долькой апельсина и листиком мяты — для свежести.
С ложкой густого варенья или карамели — для сладкоежек.
С шариком сливочного мороженого — для праздничного десерта.
|Плюсы
|Минусы
|Прост в приготовлении
|Нужно время на охлаждение теста
|Лёгкий и воздушный вкус
|Быстро съедается — стоит приготовить сразу два
|Подходит для праздников и будней
|Требует аккуратности при взбивании белков
Используйте жирную сметану (не менее 20%) — она не расслаивается при выпечке.
Если хотите сделать пирог более ароматным, добавьте немного ванили или лимонной цедры в тесто.
Крахмал можно заменить на картофельный, но кукурузный придаёт более гладкую текстуру.
В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.