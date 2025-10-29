Легенда школьных обедов выходит на федеральный уровень: Кузбасс покажет, что еда для детей может удивлять

В Кемерове знают — если за плиту становится Елена Тимофеевна, то без гастрономического чуда не обойдётся. Сегодня эта легенда школьных столовых отправляется за тысячи километров, чтобы доказать всей стране, что школьная еда может быть не только полезной, но и вкусной. На этой неделе в Ленинградской области пройдёт финал всероссийского конкурса "Лучший школьный повар РФ", где Елена представит Кузбасс.
"Это будет строго школьное меню. Но мы еще не знаем, что именно будет. Едем, 27-го там всё узнаем, всё скажут", — поделилась повар городского классического лицея Елена Тимофеевна.
Елена работает в системе школьного питания уже 14 лет. За это время через её кухню прошли тысячи учеников. Для многих детей именно её блюда стали ассоциацией со школьными завтраками — простыми, но приготовленными с душой. Победа в местном отборе не стала случайностью: коллеги называют Елену фанатом своего дела, а руководство — "двигателем идей".
В региональном этапе конкурса женщина обошла десятки претендентов. Судьи оценивали не только вкус блюд, но и креативность подачи, грамотное сочетание продуктов, эстетичность сервировки.
Финал "Битвы школьных шефов", как его назвала директор МАО "Школьное питание" Кемерова, пройдёт в городе Гатчина. Там поварам предстоит готовить из случайных наборов продуктов, соблюдая нормы здорового питания и школьного рациона. Каждый участник должен будет не просто накормить жюри, а удивить оригинальностью и чистотой исполнения, сообщает Сiбдепо.
Задания хранятся в секрете до последнего — организаторы раскрывают продукты лишь в день состязания. На всё отводится ограниченное время, и импровизация здесь решает многое.
|Этап конкурса
|Условия участия
|Особенности блюд
|Критерии оценки
|Региональный (Кемерово)
|Заранее известное меню
|Классические школьные блюда
|Вкус, оформление, технология
|Федеральный (Гатчина)
|Продукты выдают на месте
|Здоровое питание, креативность
|Идеальная подача, оригинальность
А что если в коробке окажется продукт, с которым Елена никогда не работала? Например, морская капуста или нут? Тогда решающую роль сыграет опыт и импровизация. Повара часто используют приёмы, знакомые из домашней кухни: превращают неожиданные ингредиенты в салаты, запеканки, соусы. Конкурс не про экзотику, а про умение из простого сделать вкусное.
— Как попасть на конкурс "Лучший школьный повар РФ"?
Сначала нужно пройти региональный этап. Отбор проводится среди сотрудников муниципальных предприятий школьного питания.
— Что готовят участники?
Меню всегда связано со школьным питанием: каши, супы, котлеты, запеканки, блюда из овощей и злаков. Всё должно соответствовать нормам здорового питания.
— Получают ли победители награды?
Да, финалисты получают дипломы и памятные призы, а победитель — статус лучшего школьного повара страны и возможность делиться опытом с коллегами.
Конкурс школьных поваров впервые провели более десяти лет назад. Тогда участие принимали лишь несколько десятков регионов. Сегодня это масштабное событие с федеральной поддержкой. Идея — показать, что школьное питание может быть современным, безопасным и вкусным. За годы проведения конкурса выросло целое сообщество профессионалов, которые делятся рецептами, участвуют в форумах и создают новые подходы к детскому питанию.
Поездка Елены Тимофеевны — это не просто участие в конкурсе, а настоящий символ профессии, где важны не только рецепты, но и любовь к детям. Повар из Кузбасса едет не за медалью, а за идеей показать, что школьная еда может быть вдохновляющей.
