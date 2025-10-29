Когда звенят бокалы и часы бьют двенадцать: торт, с которого начинался праздник

Этот торт знают те, кто застал домашние новогодние застолья с "Советским шампанским" и мандаринами. "Кремлёвский" — настоящий символ праздника, нежный и сложносочинённый, как сама эпоха. Его часто называли "Новогодним" или "Кремлёвские куранты", и появлялся он на столах под бой часов в самый торжественный момент.
Десерт вобрал в себя всё лучшее от советской кулинарной школы: простые продукты, трудоёмкий процесс и великолепный результат. Его узнают по характерным трём слоям — масляному крему, лимонной прослойке и белоснежной швейцарской меренге.
Точная история торта "Кремлёвский" теряется в кулинарных архивах, но большинство источников связывают его с кремлёвскими кулинарами середины XX века. Его готовили для закрытых приёмов и новогодних банкетов, а позже рецепт просочился в массовую гастрономию.
Как и "Наполеон", этот торт состоит из слоёных коржей на сметане, но сочетание лимонной начинки и воздушного белкового крема придаёт ему уникальную свежесть и праздничность.
Мука — 320 г
Масло сливочное — 200 г
Сметана 30% — 200 г
Желтки — 6 шт.
Сахар — 170 г
Масло сливочное — 150 г
Ванильный сахар — 10 г
Белки — 6 шт.
Сахар — 240 г
Ванильный сахар — 10 г
Лимонная кислота — на кончике ножа
Лимон — 1 шт.
Сахар — 120 г
Калорийность: 710 ккал/порция
Б/Ж/У: 7,8 г / 40 г / 80,3 г
Время приготовления: около 3 часов + ночь на пропитку
Заморозьте сливочное масло, натрите его в миску с просеянной мукой. Пальцами быстро перетрите смесь в крошку, добавьте сметану и замесите тесто. Оно должно быть мягким, но не липким. Разделите на 6 частей, накройте плёнкой и уберите в холодильник на 2 часа.
Каждый кусок теста раскатайте в тонкий круг, перенесите на противень и выпекайте при 200 °C около 10 минут, пока не появится лёгкий румянец. Готовые коржи подравняйте по диаметру — обрезки пригодятся для украшения.
Лимон натрите вместе с кожурой, удалите косточки. Смешайте с сахаром и оставьте на 10-15 минут, чтобы выделился сок. Получится густая ароматная масса — будущий контрастный акцент торта.
В миске смешайте белки с сахаром и ванилью, поставьте на водяную баню. Постоянно помешивая, нагрейте до полного растворения сахара (около 60 °C). Снимите с огня, добавьте лимонную кислоту и взбейте миксером до устойчивых пиков.
Желтки с сахаром нагрейте на водяной бане до растворения сахара, затем взбейте до светлой пены. Постепенно вводите мягкое сливочное масло, продолжая взбивать. Крем должен получиться гладким и густым.
На блюдо выложите первый корж, смажьте масляным кремом. Следующий слой — немного лимонной начинки. Далее — снова корж, и так до конца, чередуя кремы. Верх и бока покройте белковой массой, обсыпьте крошкой из обрезков.
По желанию можно украсить центр символом Кремля — звёздочкой из густого варенья или джема.
Уберите торт в холодильник минимум на 10-12 часов. За это время слои соединятся, и десерт станет нежным и сбалансированным. Перед подачей нарезайте острым ножом, обмакивая его в горячую воду — так срез будет идеально ровным.
Чтобы торт получился ровным, собирайте его в кондитерском кольце.
Белки и желтки нужно разделять очень аккуратно: малейшая капля жира мешает взбиванию.
Если хотите более цитрусовый вкус, добавьте немного апельсиновой цедры в лимонную массу.
Ошибка: переусердствовать с мукой.
Последствие: коржи станут жёсткими.
Альтернатива: добавляйте муку постепенно, только до нужной плотности.
Ошибка: не остудить белковую массу перед взбиванием.
Последствие: крем не держит форму.
Альтернатива: слегка охладить перед добавлением кислоты.
Ошибка: собрать торт и сразу подать.
Последствие: слои не успеют пропитаться.
Альтернатива: выдержать ночь в холодильнике.
|Плюсы
|Минусы
|Великолепный праздничный вкус
|Долгое приготовление
|Эффектная подача
|Высокая калорийность
|Проверенный рецепт советской кухни
|Требует опыта с кремами
|Универсален для любого праздника
|Нужно выдерживать ночь
В старых рецептах лимонную начинку для "Кремлёвского" называли "цитронной пастой" — она готовилась отдельно и подавалась даже к чаю.
По легенде, этот торт впервые подали на новогоднем приёме в Кремле в 1957 году.
Часто путают с "Московским" тортом, но последний создавался уже в XXI веке и имеет совершенно иной вкус — шоколадно-ореховый.
В советских кулинарных книгах 1960-1970-х годов "Кремлёвский" фигурировал как праздничный десерт для спецзаказов.
В 1980-х его рецепт стали адаптировать для домашних условий — появилось множество вариаций с повидлом и сметанным кремом.
Сегодня интерес к нему возрождается: "Кремлёвский" снова готовят на новогодние столы как символ традиционного праздника.
В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.