Осень в тарелке: превращаем обычные продукты в изысканные оладьи

Еда

Эти яркие, питательные оладьи — настоящее спасение для холодных вечеров.

оладьи из свёклы, яблока и феты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under free for commercial use (OpenAI License)
оладьи из свёклы, яблока и феты

Автор — Рукмини Айер, известная британская кулинарная писательница индийского происхождения, создательница концепции one-pan cooking — блюд, которые готовятся просто, вкусно и без суеты.

В новом рецепте она соединяет сладость свёклы, свежую кислинку яблок и солёный характер феты, превращая три доступных ингредиента в блюдо, достойное званого ужина.

История вкуса: свёкла, яблоко и сыр

На первый взгляд сочетание кажется неожиданным, но оно опирается на проверенную гастрономическую логику. В североевропейских и балканских кухнях свёкла традиционно подаётся с солёными сырами — от греческой феты до польского брынзы.

Яблоко добавляет свежую кислоту, уравновешивая плотность корнеплода.

Так рождается сбалансированный вкус:

  • сладость свёклы,

  • солёность феты,

  • лёгкая фруктовая искра яблока.

Вместе они превращаются в теплое, ароматное блюдо с золотистой корочкой, которое одинаково хорошо подойдёт и для семейного ужина, и для праздничного стола.

Ингредиенты (на 2-4 порции)

Для оладий:

  • 2 яблока (лучше кислых сортов);

  • 2 средние свёклы, очищенные и натёртые на крупной тёрке;

  • 200 г феты, раскрошенной;

  • 1 яйцо;

  • 60 г муки (можно безглютеновой);

  • масло для жарки.

Для соуса:

  • 3 ст. л. греческого йогурта;

  • 3 ст. л. майонеза;

  • сок и цедра 1/2 лимона;

  • щепотка морской соли.

Пошаговое приготовление

1. Подготовка овощей

Натрите яблоки прямо с кожурой на чистом полотенце.
Скрутите его и отожмите сок - лишняя влага может сделать оладьи мягкими.

Добавьте натёртую свёклу, яйцо и фету, перемешайте до однородности.
Посыпьте мукой, аккуратно перемешайте ещё раз.

2. Формирование и жарка

Налейте немного оливкового масла (около &frac12 чайной ложки) на антипригарную сковороду.
Разогрейте её на среднем огне.

Выкладывайте ложкой порции теста — примерно размером с шарик для пинг-понга.
Слегка прижмите, чтобы получились круглые оладьи толщиной около 1 см.
Обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны до золотисто-румяной корочки.

Перекладывайте готовые оладьи на тарелку с бумажным полотенцем.

3. Приготовление соуса

Пока оладьи жарятся, смешайте йогурт, майонез, лимонный сок и цедру.
Добавьте щепотку морской соли — получится освежающий, сливочно-цитрусовый соус, который идеально оттенит сладость свёклы.

Подача и идеи

Подавайте оладьи горячими, с соусом и зелёным салатом — например, из рукколы или шпината.
Блюдо можно украсить семенами граната или жареными орешками — получится ещё ярче.

Советы 

  • Баланс вкусов: если свёкла слишком сладкая, добавьте в тесто пару капель лимонного сока.

  • Хруст: немного панировочных сухарей сделают текстуру плотнее.

  • Для детей: замените фету мягким творожным сыром — вкус будет нежнее.

  • Формат "на вынос”: оладьи отлично хранятся в холодильнике и вкусны даже холодными.

Пищевая польза

Свёкла — источник железа, фолиевой кислоты и антиоксидантов, яблоко — витаминов A и C, а фета добавляет кальций и белок.

Такое сочетание не только радует вкус, но и поддерживает иммунитет в осенне-зимний сезон.

FAQ

Можно ли запечь, а не жарить?
Да. Разложите оладьи на пергаменте и запекайте при 200 °C 20-25 минут, перевернув один раз.

Можно ли заменить фету?
Да, подойдёт любой рассольный сыр — брынза, козий сыр или даже творог.

Почему оладьи распадаются?
Чаще всего виновата лишняя влага. Обязательно отжимайте яблоки и не перебарщивайте с яйцом.

С чем подавать, кроме соуса?
С запечённой тыквой или гречкой — получится полноценный обед.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
