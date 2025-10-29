Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Старый дедовский способ, который заменяет всю химию: сад без вредителей за копейки
Скандал в шоу-бизнесе: Мари Краймбрери рассказала, как её обманул стилист Николай Овечкин
Олимпийское золото — и годы тишины: куда пропала звезда советской гимнастики
Не по найму, но по правилам: новый эксперимент откроет самозанятым путь к соцгарантиям
Этот город на краю Марокко зовут жемчужиной Средиземноморья — и вот почему
Раздражает до дрожи: почему актриса Дженнифер Лоуренс ненавидит своё прошлое поведение
Под толщей льда скрывался архив Земли: Гренландия показала, как Арктика уже переживала исчезновение
Когда птица думает как человек: серые вороны научились творить без примеров и подсказок
Голова вздохнула свободно: сладкий секрет очищает кожу и будит спящие волосы

Легенда из Караганды: салат, который придумали для сильных мужчин и голодных будней

Еда

Этот салат — не просто закуска, а дань традициям рабочих городов, где ценили сытную и простую еду. "Шахтёрский" появился, по одной из версий, в Караганде — сердце угольной промышленности. Его придумали для мужчин, которым нужен был плотный, питательный и в то же время доступный ужин.

салат из говядины и соленых огурцов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
салат из говядины и соленых огурцов

Основу блюда составляют всего три ингредиента — мясо, солёные огурцы и лук, но секрет вкуса кроется в способе приготовления: все компоненты обжариваются. Даже огурцы! Именно благодаря этому салат получается тёплым, ароматным и слегка карамельным на вкус.

История и особенности блюда

Жители Караганды до сих пор называют "Шахтёрский" салатом из детства. Его готовили дома и подавали в столовых — просто, сытно и вкусно. Влияние корейской кухни, распространённой в Казахстане, тоже заметно: тонкая нарезка ингредиентов, обжаривание и использование соевого соуса — всё это оттуда.

Такая закуска отлично подходит к ужину или праздничному столу, особенно в холодное время года.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Говядина — 350 г

  • Огурцы солёные — 300 г

  • Лук репчатый — 150 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Масло растительное — 4 ст. л.

  • Соевый соус — 2 ч. л.

  • Перец чёрный молотый — по вкусу

  • Перец красный молотый — по вкусу

  • Соль — по вкусу

Калорийность: 349 ккал/порция
Б/Ж/У: 18,2 г / 27,8 г / 6,5 г
Время готовки: 20 минут + 2 часа на маринование

Как приготовить салат "Шахтёрский"

Шаг 1. Подготовьте мясо

Говядину слегка подморозьте — так будет легче нарезать её тонкой соломкой поперёк волокон.

Шаг 2. Обжарьте мясо

Разогрейте на сковороде 1-2 ложки масла и жарьте мясо на сильном огне 2-3 минуты. Оно должно подрумяниться, а весь сок — выпариться. Переложите в миску.

Шаг 3. Пассеруйте лук

Нарежьте лук полукольцами. В той же сковороде добавьте ложку масла и обжарьте лук до мягкости и лёгкой карамелизации (около 6-7 минут). Переложите к мясу.

Шаг 4. Обжарьте огурцы

Солёные огурцы нарежьте тонкой соломкой. Влейте оставшееся масло и обжарьте огурцы 2-3 минуты — пока не выпарится лишняя жидкость.

Шаг 5. Соберите салат

Смешайте мясо, лук и огурцы. Добавьте измельчённый чеснок, перцы и соевый соус. Попробуйте на соль — иногда солёности от огурцов достаточно.

Шаг 6. Дайте настояться

Перемешайте, накройте плёнкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа. За это время вкус станет глубже и гармоничнее.
Можно подавать и тёплым — получится сочная, ароматная закуска в азиатском стиле.

Хозяйке на заметку

  • Для диетического варианта обжарку можно заменить на отваривание говядины, а масло — прокалить с чесноком, перцем и кориандром и залить им готовый салат.

  • В некоторых версиях добавляют зелёный горошек — он делает вкус мягче и ярче.

  • Если хотите придать салату восточный акцент, добавьте немного кунжутного масла и щепотку кориандра.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать варёные или слишком толстые куски мяса.
    Последствие: салат теряет текстуру и вкус.
    Альтернатива: нарезайте тонкой соломкой и жарьте быстро, на сильном огне.

  • Ошибка: не обжаривать огурцы.
    Последствие: выделится лишняя жидкость, салат станет водянистым.
    Альтернатива: обязательно выпарите влагу на сковороде.

  • Ошибка: сразу подавать после приготовления.
    Последствие: вкус будет "сырой".
    Альтернатива: дайте настояться хотя бы час в холодильнике.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы
Простые и доступные ингредиенты Содержит много масла
Приготовление занимает 20 минут Нужно время на маринование
Сытный, питательный салат Не подходит для вегетарианцев
Можно подавать и горячим, и холодным Калорийный
Яркий вкус с "мужским характером" Требует точной нарезки

Три интересных факта

  1. В советских кафе Караганды "Шахтёрский" часто подавали с водкой — считалось, что солёное мясо усиливает вкус напитка.

  2. Корейское влияние на рецепт проявилось не только в жарке, но и в приправе — соевый соус в Казахстане использовали задолго до его популярности в России.

  3. Многие думают, что название связано с тёмным цветом салата. На самом деле это омаж шахтёрам — людям, чья работа требовала энергии и сытной пищи.

Исторический контекст

  1. Салат "Шахтёрский" впервые упоминается в сборниках рецептов Карагандинских общепитов 1970-х годов.

  2. В 1980-х блюдо распространилось по всему Казахстану и попало в меню заводских столовых.

  3. Сегодня "Шахтёрский" переживает второе рождение — его часто готовят в домашних условиях в современных интерпретациях с говядиной, курицей или даже свининой.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Садоводство, цветоводство
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Новости спорта
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Туркмения остановила поставки газа в Турцию
Газ
Туркмения остановила поставки газа в Турцию
Популярное
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году

Назван размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году.

Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Воздушная прогулка без прав и гаишников: начинается новая эпоха Игорь Буккер Батареи греют, а дома холодно: невидимые проблемы с отоплением Валерия Жемчугова Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Последние материалы
Голова вздохнула свободно: сладкий секрет очищает кожу и будит спящие волосы
Экономно, вкусно, по-французски: остатки ужина становятся ресторанным шедевром
Кухня плачет липкими слезами: один недорогой трюк стирает годы жира за пару минут
Григорий Лепс вернулся на сцену: что певец сказал о слухах про свою смерть
Дилеры играют по своим правилам: как покупатели заставляют их вернуть деньги
Углеводы вернулись в моду: как макароны стали частью здорового питания
Рак победил, но долги остались? Почему жена Романа Попова выставила на продажу дом
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
Тихий сверхзвук, громкий провал: почему новый американский самолет не стал прорывом в авиации
Новый вид пчелы найден на Сардинии: учёные говорят о важном открытии для экосистем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.