Легенда из Караганды: салат, который придумали для сильных мужчин и голодных будней

Этот салат — не просто закуска, а дань традициям рабочих городов, где ценили сытную и простую еду. "Шахтёрский" появился, по одной из версий, в Караганде — сердце угольной промышленности. Его придумали для мужчин, которым нужен был плотный, питательный и в то же время доступный ужин.
Основу блюда составляют всего три ингредиента — мясо, солёные огурцы и лук, но секрет вкуса кроется в способе приготовления: все компоненты обжариваются. Даже огурцы! Именно благодаря этому салат получается тёплым, ароматным и слегка карамельным на вкус.
Жители Караганды до сих пор называют "Шахтёрский" салатом из детства. Его готовили дома и подавали в столовых — просто, сытно и вкусно. Влияние корейской кухни, распространённой в Казахстане, тоже заметно: тонкая нарезка ингредиентов, обжаривание и использование соевого соуса — всё это оттуда.
Такая закуска отлично подходит к ужину или праздничному столу, особенно в холодное время года.
Говядина — 350 г
Огурцы солёные — 300 г
Лук репчатый — 150 г
Чеснок — 2 зубчика
Масло растительное — 4 ст. л.
Соевый соус — 2 ч. л.
Перец чёрный молотый — по вкусу
Перец красный молотый — по вкусу
Соль — по вкусу
Калорийность: 349 ккал/порция
Б/Ж/У: 18,2 г / 27,8 г / 6,5 г
Время готовки: 20 минут + 2 часа на маринование
Говядину слегка подморозьте — так будет легче нарезать её тонкой соломкой поперёк волокон.
Разогрейте на сковороде 1-2 ложки масла и жарьте мясо на сильном огне 2-3 минуты. Оно должно подрумяниться, а весь сок — выпариться. Переложите в миску.
Нарежьте лук полукольцами. В той же сковороде добавьте ложку масла и обжарьте лук до мягкости и лёгкой карамелизации (около 6-7 минут). Переложите к мясу.
Солёные огурцы нарежьте тонкой соломкой. Влейте оставшееся масло и обжарьте огурцы 2-3 минуты — пока не выпарится лишняя жидкость.
Смешайте мясо, лук и огурцы. Добавьте измельчённый чеснок, перцы и соевый соус. Попробуйте на соль — иногда солёности от огурцов достаточно.
Перемешайте, накройте плёнкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа. За это время вкус станет глубже и гармоничнее.
Можно подавать и тёплым — получится сочная, ароматная закуска в азиатском стиле.
Для диетического варианта обжарку можно заменить на отваривание говядины, а масло — прокалить с чесноком, перцем и кориандром и залить им готовый салат.
В некоторых версиях добавляют зелёный горошек — он делает вкус мягче и ярче.
Если хотите придать салату восточный акцент, добавьте немного кунжутного масла и щепотку кориандра.
Ошибка: использовать варёные или слишком толстые куски мяса.
Последствие: салат теряет текстуру и вкус.
Альтернатива: нарезайте тонкой соломкой и жарьте быстро, на сильном огне.
Ошибка: не обжаривать огурцы.
Последствие: выделится лишняя жидкость, салат станет водянистым.
Альтернатива: обязательно выпарите влагу на сковороде.
Ошибка: сразу подавать после приготовления.
Последствие: вкус будет "сырой".
Альтернатива: дайте настояться хотя бы час в холодильнике.
|Плюсы
|Минусы
|Простые и доступные ингредиенты
|Содержит много масла
|Приготовление занимает 20 минут
|Нужно время на маринование
|Сытный, питательный салат
|Не подходит для вегетарианцев
|Можно подавать и горячим, и холодным
|Калорийный
|Яркий вкус с "мужским характером"
|Требует точной нарезки
В советских кафе Караганды "Шахтёрский" часто подавали с водкой — считалось, что солёное мясо усиливает вкус напитка.
Корейское влияние на рецепт проявилось не только в жарке, но и в приправе — соевый соус в Казахстане использовали задолго до его популярности в России.
Многие думают, что название связано с тёмным цветом салата. На самом деле это омаж шахтёрам — людям, чья работа требовала энергии и сытной пищи.
Салат "Шахтёрский" впервые упоминается в сборниках рецептов Карагандинских общепитов 1970-х годов.
В 1980-х блюдо распространилось по всему Казахстану и попало в меню заводских столовых.
Сегодня "Шахтёрский" переживает второе рождение — его часто готовят в домашних условиях в современных интерпретациях с говядиной, курицей или даже свининой.
