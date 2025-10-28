Запах детства и вкус праздника: творожная запеканка, которую захочется готовить снова и снова

Эта запеканка — настоящий уют в тарелке. Мягкая, ароматная, с лёгкой сладостью и ярким солнечным оттенком, она способна украсить не только завтрак, но и вечернее чаепитие. Морковь придаёт творожной основе сочность и бархатистую текстуру, а изюм добавляет приятную сладость и лёгкий карамельный вкус.

Блюдо несложное, но требует времени — около полутора часов. Поэтому лучше готовить его на выходных, когда можно позволить себе неспешное утро с ароматом свежей выпечки.

Ингредиенты (на 4 порции)

Творог 8% — 600 г

Морковь — 200 г

Изюм — 100 г

Яйца куриные — 3 шт.

Сметана 18% — 50 г

Сахар — 50 г

Манная крупа — 30 г

Мука пшеничная — 30 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ванильный экстракт — 0,5 ч. л.

Соль — на кончике ножа

Сливочное масло — для смазывания формы

Панировочные сухари — для посыпки

Калорийность: 481 ккал/порция

Б/Ж/У: 30,9 г / 19,1 г / 46,6 г

Время приготовления: 1 час 20 минут

Как приготовить творожную запеканку с морковью

Шаг 1. Подготовьте творог

Если творог влажный, избавьтесь от лишней влаги. Заверните его в двойной слой марли, положите в дуршлаг, сверху установите доску и груз весом около 1,5 кг. Через 20-30 минут творог станет рассыпчатым — идеальная консистенция для запеканки.

Шаг 2. Подготовьте добавки

Изюм промойте и залейте тёплой водой на 10 минут, затем обсушите. Морковь очистите и натрите на мелкой тёрке — чем мельче, тем нежнее получится запеканка.

Шаг 3. Сделайте основу

Протрите творог через сито или взбейте блендером с добавлением сметаны до однородности. Добавьте яйца, сахар, ванильный экстракт и ещё раз взбейте до воздушной массы.

Шаг 4. Введите сухие ингредиенты

Смешайте манку, муку, соль и разрыхлитель. Аккуратно соедините с творожной массой.

Шаг 5. Добавьте морковь и изюм

Перемешайте массу до равномерного распределения добавок и оставьте на 10 минут — за это время манка набухнет, и структура станет плотнее.

Шаг 6. Подготовьте форму

Смажьте форму (диаметром около 22 см) сливочным маслом, посыпьте панировочными сухарями, чтобы запеканка легко отделялась после выпечки.

Шаг 7. Выпекайте

Разогрейте духовку до 180 °C. Переложите массу в форму, разровняйте поверхность и запекайте 40-50 минут. Верх должен подрумяниться, а шпажка, воткнутая в центр, выйти сухой.

После выпекания дайте запеканке немного остыть — тогда она не будет крошиться при нарезке.

Хозяйке на заметку

Если хотите более выраженный аромат, добавьте цедру лимона или апельсина, немного молотой корицы или щепотку кардамона.

Вместо изюма отлично подойдёт курага, чернослив или цукаты.

Чтобы получить более диетическую версию, замените часть сметаны нежирным йогуртом, а сахар — тростниковым или мёдом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать слишком влажный творог.

Последствие: запеканка не пропекается, выходит "резиновой".

Альтернатива: отцедить влагу или добавить ложку манки дополнительно.

Ошибка: не дать манке настояться.

Последствие: крупинки чувствуется в текстуре.

Альтернатива: выдержать массу 10-15 минут перед выпечкой.

Ошибка: передержать запеканку в духовке.

Последствие: верх сгорит, внутри будет сухо.

Альтернатива: выпекать при стабильных 180 °C и проверять шпажкой.

Таблица "Плюсы и минусы" блюда

Плюсы Минусы Полезный источник белка и кальция Требует времени на запекание Подходит для детей Не подходит при непереносимости лактозы Можно готовить без сахара Высокая калорийность Простой набор ингредиентов Нужно заранее готовить творог Универсальна — десерт или завтрак Не хранится долго

Три интересных факта

В СССР творожные запеканки считались детсадовской классикой — рецепт входил в официальные сборники диетического питания. Морковь в запеканках начали использовать ещё в дореволюционной России — она заменяла часть масла и придавала естественную сладость. Существует миф, что запеканка без сметаны будет диетической — на самом деле именно сметана делает белок усвояемым.

Исторический контекст