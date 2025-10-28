Банка мяса, которая переживёт зиму: секрет идеальной тушёнки из свинины в мультиварке

Ароматная, плотная и полностью натуральная тушёнка из свинины — это не просто вкусная заготовка, а настоящий запас прочности на зиму. Приготовленная в мультиварке с функцией скороварки, она долго хранится даже без холодильника и сохраняет сочность и вкус мяса. Главное — соблюдать технологию: повышенное давление обеспечивает стерильность, а выдержка перед употреблением делает продукт особенно нежным.

Домашняя куриная тушёнка

Почему именно мультиварка-скороварка

Такой прибор создаёт температуру выше 100 °C, при которой разрушаются все микроорганизмы. Мясо получается мягким, а жир и соки образуют естественный желеобразный слой, который надёжно консервирует продукт. После приготовления банки нужно выдержать не менее месяца, чтобы вкус стал насыщенным и сбалансированным.

Ингредиенты на 8 порций

Свинина — 1,5 кг

Соль — 1,5 % от массы мяса (примерно 22-25 г)

Перец чёрный горошком — по вкусу

Лавровый лист — по вкусу

Пищевая ценность на порцию:

Калорийность — 485 ккал

Белки — 30 г

Жиры — 40,5 г

Углеводы — 0 г

Подготовка посуды

Для тушёнки подойдут банки объёмом 0,5-0,7 л с крышками twist-off. Их нужно тщательно вымыть с содой, обдать кипятком и обсушить. Крышки — новые, без деформаций.

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовьте мясо

Свинину промойте, обсушите бумажными полотенцами. Удалите кожу и сухие участки. Лучше брать лопатку или корейку с небольшим количеством жира — такие куски после готовки остаются сочными. Слишком постная вырезка не подходит: в ней мало коллагена, поэтому желе не образуется.

Шаг 2. Нарежьте и посолите

Мясо нарежьте крупными кубиками. Взвесьте и добавьте соль из расчёта 1,5 % от веса. Наденьте перчатки и тщательно перемешайте — это обеспечит равномерную просолку.

Шаг 3. Разложите по банкам

На дно каждой банки положите 2-3 горошины перца и половину лаврового листа. Плотно утрамбуйте мясо, заполняя банки по плечики, чтобы осталось место для выделяющегося сока и пара.

Шаг 4. Подготовьте мультиварку

Поставьте банки на металлическую подставку, налейте в чашу около 1 стакана тёплой воды, закройте крышку и убедитесь, что клапан закрыт.

Шаг 5. Выберите режим

Включите функцию "Тушение" или "Мясо под давлением" и установите время — 40 минут. После окончания цикла не открывайте крышку — оставьте прибор остывать минимум 2-3 часа, а лучше на ночь.

Шаг 6. Хранение

Когда банки полностью остынут, проверьте герметичность крышек и уберите заготовку в прохладное место. При правильном приготовлении тушёнка хранится до трёх лет даже при комнатной температуре.

Хозяйке на заметку

Чтобы тушёнка получилась особенно ароматной, добавьте немного специй:

копчёная паприка;

кориандр;

душистый перец;

немного сухого чеснока.

Специи стоит класть не в мясо, а на дно банок — так аромат распределится равномерно.

Как сделать тушёнку с желе

Если хотите, чтобы в банке образовалось больше желе, добавьте немного наваристого бульона. Его варят заранее из костей и ножек, как для холодца. Бульон заливают только остывшим, иначе банки могут лопнуть.

Таблица "Сравнение"

Вид мяса Особенности Консистенция Срок хранения Лопатка Средний жир, коллаген Плотная, сочная До 3 лет Корейка Больше жира Мягкая, ароматная До 2 лет Вырезка Постная Суховатая До 1 года

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать слишком постное мясо.

Последствие: тушёнка получается сухой.

Альтернатива: добавить немного свиного жира или костного бульона.

Ошибка: перелить воду в мультиварку.

Последствие: банки "прыгают" и могут повредиться.

Альтернатива: ограничиться одним стаканом воды.

Ошибка: открывать банки сразу после готовки.

Последствие: мясо не успевает настояться, вкус "плоский".

Альтернатива: выдержать заготовку 30 дней.

А что если приготовить без скороварки

Если мультиварка не имеет режима давления, готовьте тушёнку 2,5-3 часа в режиме "Тушение". Банки всё так же ставятся на подставку с водой, но температура будет ниже, поэтому срок хранения уменьшится — до 6-8 месяцев.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы Полностью натуральный состав Требуется длительная стерилизация Долгое хранение Нельзя использовать тонкое стекло Минимум усилий Нужно выдерживать месяц до употребления Насыщенный вкус Зависимость от качества мяса

Три интересных факта

Советские ГОСТы допускали в тушёнке не менее 56 % чистого мяса, а в домашней — до 90 %. При давлении 1,5 атм температура в мультиварке достигает 115 °C — этого достаточно для полной стерилизации. Распространённый миф: тушёнка безопасна без соли. На самом деле именно соль препятствует развитию бактерий и продлевает срок хранения.

Исторический контекст