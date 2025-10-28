Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет кошачьего долголетия: эти четыре породы сломали законы природы
Почему ЦСКА поддерживает ужесточение лимита на легионеров: неожиданное заявление тренера
Шипы поют громче мотора: как водители заставляют зимнюю резину замолчать
Мосбиржа пошла в отскок — но кто нажимает на газ, когда геополитика жмёт на тормоз
Холод против боли, тепло для сердца: как пациенты нашли простой выход из мучений
Феромонная магия: как обмануть насекомых их же собственными инстинктами
Как говорить с кожей на её языке: гид по маскам, которые действительно помогают
Зелёный пришелец над Подмосковьем — почему этот объект заставил NASA закрыть архивы
Российский рэпер может оказаться в тюрьме из-за опасной фразы: что он выкрикнул на концерте

Банка мяса, которая переживёт зиму: секрет идеальной тушёнки из свинины в мультиварке

6:24
Еда

Ароматная, плотная и полностью натуральная тушёнка из свинины — это не просто вкусная заготовка, а настоящий запас прочности на зиму. Приготовленная в мультиварке с функцией скороварки, она долго хранится даже без холодильника и сохраняет сочность и вкус мяса. Главное — соблюдать технологию: повышенное давление обеспечивает стерильность, а выдержка перед употреблением делает продукт особенно нежным.

Домашняя куриная тушёнка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашняя куриная тушёнка

Почему именно мультиварка-скороварка

Такой прибор создаёт температуру выше 100 °C, при которой разрушаются все микроорганизмы. Мясо получается мягким, а жир и соки образуют естественный желеобразный слой, который надёжно консервирует продукт. После приготовления банки нужно выдержать не менее месяца, чтобы вкус стал насыщенным и сбалансированным.

Ингредиенты на 8 порций

  • Свинина — 1,5 кг

  • Соль — 1,5 % от массы мяса (примерно 22-25 г)

  • Перец чёрный горошком — по вкусу

  • Лавровый лист — по вкусу

Пищевая ценность на порцию:
Калорийность — 485 ккал
Белки — 30 г
Жиры — 40,5 г
Углеводы — 0 г

Подготовка посуды

Для тушёнки подойдут банки объёмом 0,5-0,7 л с крышками twist-off. Их нужно тщательно вымыть с содой, обдать кипятком и обсушить. Крышки — новые, без деформаций.

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовьте мясо

Свинину промойте, обсушите бумажными полотенцами. Удалите кожу и сухие участки. Лучше брать лопатку или корейку с небольшим количеством жира — такие куски после готовки остаются сочными. Слишком постная вырезка не подходит: в ней мало коллагена, поэтому желе не образуется.

Шаг 2. Нарежьте и посолите

Мясо нарежьте крупными кубиками. Взвесьте и добавьте соль из расчёта 1,5 % от веса. Наденьте перчатки и тщательно перемешайте — это обеспечит равномерную просолку.

Шаг 3. Разложите по банкам

На дно каждой банки положите 2-3 горошины перца и половину лаврового листа. Плотно утрамбуйте мясо, заполняя банки по плечики, чтобы осталось место для выделяющегося сока и пара.

Шаг 4. Подготовьте мультиварку

Поставьте банки на металлическую подставку, налейте в чашу около 1 стакана тёплой воды, закройте крышку и убедитесь, что клапан закрыт.

Шаг 5. Выберите режим

Включите функцию "Тушение" или "Мясо под давлением" и установите время — 40 минут. После окончания цикла не открывайте крышку — оставьте прибор остывать минимум 2-3 часа, а лучше на ночь.

Шаг 6. Хранение

Когда банки полностью остынут, проверьте герметичность крышек и уберите заготовку в прохладное место. При правильном приготовлении тушёнка хранится до трёх лет даже при комнатной температуре.

Хозяйке на заметку

Чтобы тушёнка получилась особенно ароматной, добавьте немного специй:

  • копчёная паприка;

  • кориандр;

  • душистый перец;

  • немного сухого чеснока.

Специи стоит класть не в мясо, а на дно банок — так аромат распределится равномерно.

Как сделать тушёнку с желе

Если хотите, чтобы в банке образовалось больше желе, добавьте немного наваристого бульона. Его варят заранее из костей и ножек, как для холодца. Бульон заливают только остывшим, иначе банки могут лопнуть.

Таблица "Сравнение"

Вид мяса Особенности Консистенция Срок хранения
Лопатка Средний жир, коллаген Плотная, сочная До 3 лет
Корейка Больше жира Мягкая, ароматная До 2 лет
Вырезка Постная Суховатая До 1 года

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать слишком постное мясо.
    Последствие: тушёнка получается сухой.
    Альтернатива: добавить немного свиного жира или костного бульона.

  • Ошибка: перелить воду в мультиварку.
    Последствие: банки "прыгают" и могут повредиться.
    Альтернатива: ограничиться одним стаканом воды.

  • Ошибка: открывать банки сразу после готовки.
    Последствие: мясо не успевает настояться, вкус "плоский".
    Альтернатива: выдержать заготовку 30 дней.

А что если приготовить без скороварки

Если мультиварка не имеет режима давления, готовьте тушёнку 2,5-3 часа в режиме "Тушение". Банки всё так же ставятся на подставку с водой, но температура будет ниже, поэтому срок хранения уменьшится — до 6-8 месяцев.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы
Полностью натуральный состав Требуется длительная стерилизация
Долгое хранение Нельзя использовать тонкое стекло
Минимум усилий Нужно выдерживать месяц до употребления
Насыщенный вкус Зависимость от качества мяса

Три интересных факта

  1. Советские ГОСТы допускали в тушёнке не менее 56 % чистого мяса, а в домашней — до 90 %.

  2. При давлении 1,5 атм температура в мультиварке достигает 115 °C — этого достаточно для полной стерилизации.

  3. Распространённый миф: тушёнка безопасна без соли. На самом деле именно соль препятствует развитию бактерий и продлевает срок хранения.

Исторический контекст

  1. Первая тушёнка появилась во Франции в начале XIX века — как армейский паёк, разработанный по заказу Наполеона.

  2. В СССР её массово производили с 1930-х годов, а во время войны она стала стратегическим продуктом.

  3. Сегодня домашняя тушёнка возвращается в моду благодаря мультиваркам и автоклавам, которые делают процесс безопасным и простым.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
Домашние животные
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
Дом по льготе теперь только один: ипотечная система перезапускается ради справедливости
Недвижимость
Дом по льготе теперь только один: ипотечная система перезапускается ради справедливости
Популярное
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов

Сергей Соседов раскритиковал Люсю Чеботину и Клаву Коку, заявив, что им не место на сцене. По мнению критика, поп-музыка теряет живое звучание.

Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова Гиганты из картона: какой секрет кроется за военной мощью арабских стран Андрей Николаев Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года Валерия Жемчугова
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Бойня в Грозном: матч Ахмат — Сочи закончился массовой потасовкой из-за спорного решения судьи
Бойня в Грозном: матч Ахмат — Сочи закончился массовой потасовкой из-за спорного решения судьи
Последние материалы
Tomahawk для Украины: Трамп взвешивает решение — что изменится
Урок Захаряна: Балахнин предостерег таланты от роковой ошибки при переходе в Европу
Копайте глубже — не клад ищете, а тюльпаны: простой способ не остаться без весеннего чуда
Механика простит, автомат — никогда: действия, после которых трансмиссия не выживает
Сийярто: этот политик — последняя надежда Украины, но Европа ему мешает
5 минут — и кухня блестит: аптечный дуэт, который заменяет десятки чистящих средств
Авиагигант получил зелёный свет: Индия делает ставку на Sukhoi Superjet 100
Есть то, что тревожит сильнее слов: Александр Ревва признался, почему боится за 18-летнюю дочь
Леопардовый принт возвращается: Александр Рогов раскрыл секрет его сочетания с красным
Сухие и ломкие ногти? Эксперты назвали 3 главные ошибки в уходе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.