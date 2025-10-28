Банка мяса, которая переживёт зиму: секрет идеальной тушёнки из свинины в мультиварке

Ароматная, плотная и полностью натуральная тушёнка из свинины — это не просто вкусная заготовка, а настоящий запас прочности на зиму. Приготовленная в мультиварке с функцией скороварки, она долго хранится даже без холодильника и сохраняет сочность и вкус мяса. Главное — соблюдать технологию: повышенное давление обеспечивает стерильность, а выдержка перед употреблением делает продукт особенно нежным.
Такой прибор создаёт температуру выше 100 °C, при которой разрушаются все микроорганизмы. Мясо получается мягким, а жир и соки образуют естественный желеобразный слой, который надёжно консервирует продукт. После приготовления банки нужно выдержать не менее месяца, чтобы вкус стал насыщенным и сбалансированным.
Свинина — 1,5 кг
Соль — 1,5 % от массы мяса (примерно 22-25 г)
Перец чёрный горошком — по вкусу
Лавровый лист — по вкусу
Пищевая ценность на порцию:
Калорийность — 485 ккал
Белки — 30 г
Жиры — 40,5 г
Углеводы — 0 г
Для тушёнки подойдут банки объёмом 0,5-0,7 л с крышками twist-off. Их нужно тщательно вымыть с содой, обдать кипятком и обсушить. Крышки — новые, без деформаций.
Свинину промойте, обсушите бумажными полотенцами. Удалите кожу и сухие участки. Лучше брать лопатку или корейку с небольшим количеством жира — такие куски после готовки остаются сочными. Слишком постная вырезка не подходит: в ней мало коллагена, поэтому желе не образуется.
Мясо нарежьте крупными кубиками. Взвесьте и добавьте соль из расчёта 1,5 % от веса. Наденьте перчатки и тщательно перемешайте — это обеспечит равномерную просолку.
На дно каждой банки положите 2-3 горошины перца и половину лаврового листа. Плотно утрамбуйте мясо, заполняя банки по плечики, чтобы осталось место для выделяющегося сока и пара.
Поставьте банки на металлическую подставку, налейте в чашу около 1 стакана тёплой воды, закройте крышку и убедитесь, что клапан закрыт.
Включите функцию "Тушение" или "Мясо под давлением" и установите время — 40 минут. После окончания цикла не открывайте крышку — оставьте прибор остывать минимум 2-3 часа, а лучше на ночь.
Когда банки полностью остынут, проверьте герметичность крышек и уберите заготовку в прохладное место. При правильном приготовлении тушёнка хранится до трёх лет даже при комнатной температуре.
Чтобы тушёнка получилась особенно ароматной, добавьте немного специй:
копчёная паприка;
кориандр;
душистый перец;
немного сухого чеснока.
Специи стоит класть не в мясо, а на дно банок — так аромат распределится равномерно.
Если хотите, чтобы в банке образовалось больше желе, добавьте немного наваристого бульона. Его варят заранее из костей и ножек, как для холодца. Бульон заливают только остывшим, иначе банки могут лопнуть.
|Вид мяса
|Особенности
|Консистенция
|Срок хранения
|Лопатка
|Средний жир, коллаген
|Плотная, сочная
|До 3 лет
|Корейка
|Больше жира
|Мягкая, ароматная
|До 2 лет
|Вырезка
|Постная
|Суховатая
|До 1 года
Ошибка: использовать слишком постное мясо.
Последствие: тушёнка получается сухой.
Альтернатива: добавить немного свиного жира или костного бульона.
Ошибка: перелить воду в мультиварку.
Последствие: банки "прыгают" и могут повредиться.
Альтернатива: ограничиться одним стаканом воды.
Ошибка: открывать банки сразу после готовки.
Последствие: мясо не успевает настояться, вкус "плоский".
Альтернатива: выдержать заготовку 30 дней.
Если мультиварка не имеет режима давления, готовьте тушёнку 2,5-3 часа в режиме "Тушение". Банки всё так же ставятся на подставку с водой, но температура будет ниже, поэтому срок хранения уменьшится — до 6-8 месяцев.
|Плюсы
|Минусы
|Полностью натуральный состав
|Требуется длительная стерилизация
|Долгое хранение
|Нельзя использовать тонкое стекло
|Минимум усилий
|Нужно выдерживать месяц до употребления
|Насыщенный вкус
|Зависимость от качества мяса
Советские ГОСТы допускали в тушёнке не менее 56 % чистого мяса, а в домашней — до 90 %.
При давлении 1,5 атм температура в мультиварке достигает 115 °C — этого достаточно для полной стерилизации.
Распространённый миф: тушёнка безопасна без соли. На самом деле именно соль препятствует развитию бактерий и продлевает срок хранения.
Первая тушёнка появилась во Франции в начале XIX века — как армейский паёк, разработанный по заказу Наполеона.
В СССР её массово производили с 1930-х годов, а во время войны она стала стратегическим продуктом.
Сегодня домашняя тушёнка возвращается в моду благодаря мультиваркам и автоклавам, которые делают процесс безопасным и простым.
Сергей Соседов раскритиковал Люсю Чеботину и Клаву Коку, заявив, что им не место на сцене. По мнению критика, поп-музыка теряет живое звучание.