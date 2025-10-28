Тот самый вкус из детства найден: повар из Кемерова раскрыла секрет школьных котлет

Вкус детства — это не только пюре и котлета на школьной тарелке, но и труд людей, которые каждый день создают домашнее тепло в столовых. В Кемерове этот вкус олицетворяет Елена Тимофеевна, повар высшей категории с 41-летним стажем. За десятилетия работы она стала живой легендой школьного питания Кузбасса и в этом году представит регион на всероссийском конкурсе "Лучший школьный повар России".
Елена Тимофеевна имеет пятый поварской разряд — высшую квалификацию в профессии. За её плечами тысячи приготовленных обедов и миллионы довольных учеников, пишет Сiбдепо. Работу она начинает, когда город ещё спит: уже в шесть утра на кухне кипят кастрюли с гарнирами и компотами, шеф проверяет готовность мясного фарша, контролирует подачу салатов. К перемене всё должно быть на своих местах — время расписано по минутам.
"Приятно, когда они хорошо кушают, оставляют чистые тарелки", — признаётся повар Елена Тимофеевна.
Современные школы Кузбасса сегодня оборудованы по последнему слову техники. При строительстве и капитальных ремонтах образовательных учреждений обязательно закладывается модернизация пищеблоков. Вопрос школьного питания находится на личном контроле губернатора Ильи Середюка.
Один из самых узнаваемых ароматов школьной столовой — котлеты с пюре. И, как выяснилось, секрет их вкуса прост, но требует мастерства.
Манка. В фарш добавляют немного манной крупы — она делает котлеты воздушными и нежными.
Пар. В специальной печи продукты готовятся одновременно — картофель и котлеты "парятся" вместе, пропитываясь вкусом друг друга.
Молоко. Хлеб для фарша замачивается не в холодном, а в тёплом молоке — именно эта деталь придаёт блюду мягкость и тот самый "школьный" аромат.
"Главный секрет — тёплое молоко. Оно делает котлету душистой и нежной", — делится опытом Елена Тимофеевна.
Меню школьных столовых Кемерова строится по 24-дневному циклу и обновляется по сезонам. Осенью повара делают ставку на свежие овощи и фрукты.
"Разнообразие у нас действительно есть в осенний период. И салаты, и фрукты сезонные: виноград, слива, яблоки", — рассказывает Елена Тимофеевна.
Среди любимых блюд учеников — картофельное пюре и спагетти. Эти гарниры разлетаются с тарелок первыми. Не остаётся и запеканок, сырников, борща и рассольников.
В некоторых лицеях действует современный буфет с продукцией кузбасских производителей. Здесь можно купить свежую выпечку и сладости, и именно сюда дети приходят на переменах чаще всего.
Кузбасские школы уже сегодня задают высокий стандарт качества. Если объединить лучшие рецепты в региональный бренд — с участием местных фермеров и поваров — школьное питание сможет стать частью кулинарного имиджа региона.
|Плюсы
|Минусы
|Баланс полезных и доступных продуктов
|Ограниченность бюджета
|Современное оборудование
|Жёсткие нормативы на состав блюд
|Стабильное качество и контроль
|Невозможность индивидуальных меню
|Традиционные рецепты и домашний вкус
|Не всегда современная подача
Сколько блюд в школьном меню?
Меню рассчитано на 24 дня и включает 3-4 блюда на каждый приём пищи.
Кто контролирует качество питания?
Контроль осуществляется администрацией школы, управлением образования и Роспотребнадзором.
Можно ли адаптировать меню под диетическое питание?
Да, для детей с медицинскими показаниями предусмотрены индивидуальные рационы.
Миф: Школьные котлеты готовят из дешёвых продуктов.
Правда: Используется сертифицированное мясо и молочная продукция местных поставщиков.
Миф: Современные школьные обеды безвкусные.
Правда: Благодаря новым технологиям приготовления блюда сохраняют аромат и текстуру.
Миф: Повару неважно, съедят ли дети еду.
Правда: Для профессионала это главный показатель — пустая тарелка.
