Тот самый вкус из детства найден: повар из Кемерова раскрыла секрет школьных котлет

4:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкус детства — это не только пюре и котлета на школьной тарелке, но и труд людей, которые каждый день создают домашнее тепло в столовых. В Кемерове этот вкус олицетворяет Елена Тимофеевна, повар высшей категории с 41-летним стажем. За десятилетия работы она стала живой легендой школьного питания Кузбасса и в этом году представит регион на всероссийском конкурсе "Лучший школьный повар России".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Котлеты с картофельным пюре

Маэстро школьной кухни

Елена Тимофеевна имеет пятый поварской разряд — высшую квалификацию в профессии. За её плечами тысячи приготовленных обедов и миллионы довольных учеников, пишет Сiбдепо. Работу она начинает, когда город ещё спит: уже в шесть утра на кухне кипят кастрюли с гарнирами и компотами, шеф проверяет готовность мясного фарша, контролирует подачу салатов. К перемене всё должно быть на своих местах — время расписано по минутам.

"Приятно, когда они хорошо кушают, оставляют чистые тарелки", — признаётся повар Елена Тимофеевна.

Современные школы Кузбасса сегодня оборудованы по последнему слову техники. При строительстве и капитальных ремонтах образовательных учреждений обязательно закладывается модернизация пищеблоков. Вопрос школьного питания находится на личном контроле губернатора Ильи Середюка.

Главный секрет вкуса из детства

Один из самых узнаваемых ароматов школьной столовой — котлеты с пюре. И, как выяснилось, секрет их вкуса прост, но требует мастерства.

Манка . В фарш добавляют немного манной крупы — она делает котлеты воздушными и нежными.

Пар . В специальной печи продукты готовятся одновременно — картофель и котлеты "парятся" вместе, пропитываясь вкусом друг друга.

Молоко. Хлеб для фарша замачивается не в холодном, а в тёплом молоке — именно эта деталь придаёт блюду мягкость и тот самый "школьный" аромат.

"Главный секрет — тёплое молоко. Оно делает котлету душистой и нежной", — делится опытом Елена Тимофеевна.

Что любят школьники

Меню школьных столовых Кемерова строится по 24-дневному циклу и обновляется по сезонам. Осенью повара делают ставку на свежие овощи и фрукты.

"Разнообразие у нас действительно есть в осенний период. И салаты, и фрукты сезонные: виноград, слива, яблоки", — рассказывает Елена Тимофеевна.

Среди любимых блюд учеников — картофельное пюре и спагетти. Эти гарниры разлетаются с тарелок первыми. Не остаётся и запеканок, сырников, борща и рассольников.

В некоторых лицеях действует современный буфет с продукцией кузбасских производителей. Здесь можно купить свежую выпечку и сладости, и именно сюда дети приходят на переменах чаще всего.

А что если… школьная еда станет брендом региона

Кузбасские школы уже сегодня задают высокий стандарт качества. Если объединить лучшие рецепты в региональный бренд — с участием местных фермеров и поваров — школьное питание сможет стать частью кулинарного имиджа региона.

Плюсы и минусы школьного питания

Плюсы Минусы Баланс полезных и доступных продуктов Ограниченность бюджета Современное оборудование Жёсткие нормативы на состав блюд Стабильное качество и контроль Невозможность индивидуальных меню Традиционные рецепты и домашний вкус Не всегда современная подача

FAQ

Сколько блюд в школьном меню?

Меню рассчитано на 24 дня и включает 3-4 блюда на каждый приём пищи.

Кто контролирует качество питания?

Контроль осуществляется администрацией школы, управлением образования и Роспотребнадзором.

Можно ли адаптировать меню под диетическое питание?

Да, для детей с медицинскими показаниями предусмотрены индивидуальные рационы.

Мифы и правда

Миф: Школьные котлеты готовят из дешёвых продуктов.

Правда: Используется сертифицированное мясо и молочная продукция местных поставщиков.

Миф: Современные школьные обеды безвкусные.

Правда: Благодаря новым технологиям приготовления блюда сохраняют аромат и текстуру.

Миф: Повару неважно, съедят ли дети еду.

Правда: Для профессионала это главный показатель — пустая тарелка.