Голландский шницель: разгадываем гастрономическую загадку — вкуснее, чем кажется

Название "голландский шницель" звучит заманчиво и вызывает образы сыров, мельниц и уютных амстердамских кафе. Но правда куда прозаичнее: с Нидерландами это блюдо не имеет почти ничего общего.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under free for commercial use (OpenAI License) шницель с сыром

Его родина — Чехословакия середины XX века, эпоха, когда в меню столовых рождались простые, питательные и экономные блюда.

После Второй мировой войны дефицит телятины и свинины заставил поваров искать замену дорогим ингредиентам. Так в мясной фарш впервые добавили тёртый сыр (гауда или эдам).

"Голландский" в названии — всего лишь намёк на сыр, а не на географию, — поясняет историк кулинарии Йиржи Штемпл. — Это скорее дань вкусу, чем происхождению".

Из столовой — в народное сердце

Первое письменное упоминание о рецепте встречается в кулинарных сборниках 1960-х годов, где шницель значился как предназначенный для быстрой массовой готовки.

Блюдо быстро прижилось в школьных и заводских столовых: его можно было жарить партиями, оно не требовало дорогих продуктов и сохраняло сочность даже после повторного разогрева.

Некоторые исследователи находят отголоски рецепта и в старинной книге Магдалены Добромилы Реттиговой — прародительницы чешской гастрономии XIX века.

Правда, у неё речь шла скорее о тефтелях, обжаренных в панировочных сухарях, — прототипе будущего шницеля.

Почему он стал культовым

Голландский шницель вобрал в себя всё, за что ценят чешскую кухню:

простоту — минимум ингредиентов;

сытность — сочетание мяса, сыра и хрустящей корочки;

универсальность — его одинаково любят и в школьных столовых, и в домашних кухнях.

Добавление сыра делает фарш особенно сочным и ароматным, а щепотка мускатного ореха придаёт благородную нотку, напоминающую о котлетах по-венски.

Как приготовить идеальный голландский шницель дома

Ингредиенты (на 4 порции):

500 г мясного фарша (лучше смесь свинины и говядины — 70/30);

100 г твёрдого сыра — гауда, эдам или даже чеддер;

1 яйцо;

3 ст. л. муки;

панировочные сухари;

соль, перец, щепотка мускатного ореха;

подсолнечное масло для жарки.

Приготовление:

Подготовьте фарш.

Смешайте мясо с натёртым сыром и яйцом, приправьте солью, перцем и мускатным орехом. Масса должна быть вязкой, но не липкой. Сформуйте котлеты.

Делайте овальные шницели толщиной около 2 см — это золотая середина между сочностью и прожаркой. Обваляйте в классическом троебале:

мука → яйцо → панировочные сухари. Обжарьте.

На сковороде с разогретым маслом жарьте с каждой стороны по 3-4 минуты до золотистой корочки. Отдохнуть и подать.

Переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Подавайте с картофельным пюре, жареным луком или маринованными огурчиками.

Варианты и хитрости

Фитнес-версия: запечь в духовке при 190 °C — без масла, но с тем же вкусом.

Сырная "бомба": добавить внутрь кубик копчёного сыра, чтобы при разрезании вытекала тягучая начинка.

Травяной акцент: в панировку можно вмешать сушёный майоран или тимьян.

Совет: чтобы сыр не вытек, используйте охлаждённый фарш и жарьте на среднем огне.

Слишком высокая температура расплавит сыр раньше, чем прожарится мясо.

FAQ

Почему он называется "голландским"?

Потому что в фарш добавляют "голландский" сыр — гауду или эдам,

а не потому, что блюдо из Голландии.

Можно ли заменить сыр?

Да. Подойдёт любой плавящийся твёрдый сыр с мягким вкусом: эмменталь, тильзитер, российский.

Можно ли запечь, а не жарить?

Да. Запекайте 20 минут при 190 °C — будет меньше масла и калорий.

Почему иногда шницель распадается?

Фарш слишком жидкий — добавьте немного панировочных сухарей или охладите смесь.

С чем подавать?

С картофельным пюре, тушёной капустой или просто со свежим салатом.