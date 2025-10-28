Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грузия наступает на лыжи Альпам: туристы нашли идеальный баланс между снегом и душой
Скандал в Петербурге: поджог квартиры рэпера Оксимирона* и его последствия
Служба по особому сценарию: как Глеба Калюжного коснулась армейская дедовщина
18 часов в заточении сна: как идиопатическая гиперсомния крадет жизнь
Тот самый вкус из детства найден: повар из Кемерова раскрыла секрет школьных котлет
Секреты вечной молодости рук: почему ретинол – это не просто тренд, а необходимость
Камеры видят даже сквозь ночь: как ГАИ наказывает за невидимый ремень безопасности
План Джигана по спасению семьи: почему рэпер попросил суд о паузе
Наши ангелы-хранители: кто из знаменитостей поддержал Романа Попова в борьбе с раком мозга

Голландский шницель: разгадываем гастрономическую загадку — вкуснее, чем кажется

Еда

Название "голландский шницель" звучит заманчиво и вызывает образы сыров, мельниц и уютных амстердамских кафе. Но правда куда прозаичнее: с Нидерландами это блюдо не имеет почти ничего общего.

шницель с сыром
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under free for commercial use (OpenAI License)
шницель с сыром

Его родина — Чехословакия середины XX века, эпоха, когда в меню столовых рождались простые, питательные и экономные блюда.

После Второй мировой войны дефицит телятины и свинины заставил поваров искать замену дорогим ингредиентам. Так в мясной фарш впервые добавили тёртый сыр (гауда или эдам).

"Голландский" в названии — всего лишь намёк на сыр, а не на географию, — поясняет историк кулинарии Йиржи Штемпл. — Это скорее дань вкусу, чем происхождению".

Из столовой — в народное сердце

Первое письменное упоминание о рецепте встречается в кулинарных сборниках 1960-х годов, где шницель значился как предназначенный для быстрой массовой готовки.
Блюдо быстро прижилось в школьных и заводских столовых: его можно было жарить партиями, оно не требовало дорогих продуктов и сохраняло сочность даже после повторного разогрева.

Некоторые исследователи находят отголоски рецепта и в старинной книге Магдалены Добромилы Реттиговой —  прародительницы чешской гастрономии XIX века.
Правда, у неё речь шла скорее о тефтелях, обжаренных в панировочных сухарях, — прототипе будущего шницеля.

Почему он стал культовым

Голландский шницель вобрал в себя всё, за что ценят чешскую кухню:

  • простоту —  минимум ингредиентов;

  • сытность — сочетание мяса, сыра и хрустящей корочки;

  • универсальность — его одинаково любят и в школьных столовых, и в домашних кухнях.

Добавление сыра делает фарш особенно сочным и ароматным, а щепотка мускатного ореха придаёт благородную нотку, напоминающую о котлетах по-венски.

Как приготовить идеальный голландский шницель дома

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 500 г мясного фарша (лучше смесь свинины и говядины — 70/30);

  • 100 г твёрдого сыра — гауда, эдам или даже чеддер;

  • 1 яйцо;

  • 3 ст. л. муки;

  • панировочные сухари;

  • соль, перец, щепотка мускатного ореха;

  • подсолнечное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Подготовьте фарш.
    Смешайте мясо с натёртым сыром и яйцом, приправьте солью, перцем и мускатным орехом. Масса должна быть вязкой, но не липкой.

  2. Сформуйте котлеты.
    Делайте овальные шницели толщиной около 2 см — это золотая середина между сочностью и прожаркой.

  3. Обваляйте в классическом троебале:
    мука → яйцо → панировочные сухари.

  4. Обжарьте.
    На сковороде с разогретым маслом жарьте с каждой стороны по 3-4 минуты до золотистой корочки.

  5. Отдохнуть и подать.
    Переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
    Подавайте с картофельным пюре, жареным луком или маринованными огурчиками.

Варианты и хитрости

  • Фитнес-версия: запечь в духовке при 190 °C — без масла, но с тем же вкусом.

  • Сырная "бомба": добавить внутрь кубик копчёного сыра, чтобы при разрезании вытекала тягучая начинка.

  • Травяной акцент: в панировку можно вмешать сушёный майоран или тимьян.

Совет: чтобы сыр не вытек, используйте охлаждённый фарш и жарьте на среднем огне.
Слишком высокая температура расплавит сыр раньше, чем прожарится мясо.

FAQ

Почему он называется "голландским"?
Потому что в фарш добавляют "голландский" сыр — гауду или эдам,
а не потому, что блюдо из Голландии.

Можно ли заменить сыр?
Да. Подойдёт любой плавящийся твёрдый сыр с мягким вкусом: эмменталь, тильзитер, российский.

Можно ли запечь, а не жарить?
Да. Запекайте 20 минут при 190 °C — будет меньше масла и калорий.

Почему иногда шницель распадается?
Фарш слишком жидкий — добавьте немного панировочных сухарей или охладите смесь.

С чем подавать?
С картофельным пюре, тушёной капустой или просто со свежим салатом.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Садоводство, цветоводство
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Садоводство, цветоводство
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Популярное
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года Валерия Жемчугова Путин утрёт нос Трампу, примирив КНДР и Южную Корею Любовь Степушова Редкий ген позволяет спать всего 4 часа и чувствовать себя отдохнувшим — его тайна раскрыта Игорь Буккер
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Туркмения остановила поставки газа в Турцию
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Последние материалы
Россияне пересели с самолётов на машины — короткие путешествия превращаются в новое золото отдыха
Осень оставила свои крылья в саду: тыква, которая превращает грядку в арт-объект
Природа сообразила на троих: какомицли выглядит как шутка, но живёт по своим правилам
МС-21 с пермским сердцем: дерзкий вызов санкциям — первый полёт состоялся
Палеолит ожил под водой: учёные нашли рисунки людей и зверей возрастом 12 тысяч лет
Капля геля — и дом блестит: неожиданные способы использовать средство для стирки не по назначению
Образы Ольги Бузовой шокируют публику: как на это реагирует стилист звезды
Каждый вдох — как испытание: 10 привычек, которые помогают лёгким дышать свободно
Закуска, после которой майонез перестаёт быть банальностью: что такое маныль ттокк-кочхи
Эффект пышности без укладки: как работают уплотняющие формулы для волос
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.