Забудьте о мускатной тыкве: этот овощ станет вашим фаворитом этой зимой — рекомендуют шефы

Кто бы мог подумать, что тыква, некогда считавшаяся обычным осенним ингредиентом, превратится в настоящий кулинарный тренд. Ещё недавно мускатная тыква украшала меню модных ресторанов, а теперь в центре внимания оказалась её восточная родственница — кабоча.

Фото: commons.wikimedia.org by So Leblanc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тыква

Эту зелёную, чуть бугристую красавицу сегодня можно встретить на рынках и в супермаркетах, и шефы по всему миру называют её самой универсальной зимней тыквой.

Что такое кабоча и чем она отличается

Кабоча — разновидность зимней тыквы с плотной мякотью и тёмно-зелёной кожурой. На вкус она слаще обычной мускатной, а текстура напоминает смесь картофеля и каштана. Благодаря низкому содержанию воды, она не расползается при запекании и идеально подходит для карри, пюре и десертов.

"Она невероятно универсальна, как по вкусу, так и по способам приготовления", — сказал шеф-повар Кейси Корн, слова которого приводит eatingwell.com.

Сравнение популярных сортов зимней тыквы

Сорт тыквы Вкус и аромат Текстура Подходит для блюд Особенности Кабоча (японская) Сладкий, ореховый, насыщенный Плотная, кремовая Карри, супы, пюре, десерты Едят даже с кожурой Мускатная Нежный, мягкий, слегка пряный Гладкая Крем-супы, пюре, соусы Универсальный вариант Желудевая Более нейтральный, с легкой горчинкой Суховатая Запекание, фарширование Лучше для гарниров Тыква для пирогов Очень сладкая Мягкая Выпечка, десерты Часто используется в пюре

Как готовить кабочу: пошагово

Подготовка. Разрежьте тыкву пополам, удалите семена ложкой. Их можно подсушить и обжарить для салатов. Запекание. Смажьте внутреннюю часть оливковым маслом, посолите и поставьте в духовку при 190 °C. Через 40-50 минут мякоть станет мягкой. Пюре. Разомните запечённую мякоть блендером или вилкой, добавив немного сливочного масла. Это базовая заготовка для супа, соуса или даже крема для пирога. Фаршированная кабоча. Можно запечь целиком, срезав верхушку, а затем нафаршировать рисом, овощами или грибами. Темпура. Нарежьте тонкими ломтиками, обваляйте в лёгком кляре и обжарьте во фритюре — получится хрустящая закуска.

"Мне нравится готовить её так, словно вы начинаете делать тыквенный фонарь", — рассказала журналистка Акико Куремацу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Слишком долго варить кабочу в воде.

Последствие: Мякоть становится водянистой и теряет вкус.

Альтернатива: Лучше запекать в духовке или готовить на пару — сохраняется сладость и плотность.

Ошибка: Снимать кожуру перед запеканием.

Последствие: Теряется часть аромата и питательных веществ.

Альтернатива: Готовьте с кожурой — она становится мягкой и съедобной.

Ошибка: Добавлять слишком много специй.

Последствие: Пропадает естественный ореховый вкус.

Альтернатива: Используйте минимум приправ: соль, перец, немного тимьяна или мускатного ореха.

А что если заменить привычную тыкву на кабочу?

Если вы привыкли к классическим тыквенным супам, попробуйте заменить обычную мускатную тыкву на кабочу. Блюдо получится гуще, ароматнее и с приятной ореховой нотой. Кроме того, она богата витаминами А и С, калием и антиоксидантами — прекрасный вариант для тех, кто следит за питанием.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Насыщенный вкус и аромат Трудно разрезать из-за плотной кожуры Высокое содержание витаминов Требует больше времени для запекания Универсальность — подходит для десертов и гарниров Не всегда легко найти в магазинах Можно есть кожуру Менее подходит для кремовых супов с мягкой текстурой Хорошо хранится Может быть дороже обычных сортов

FAQ

Как выбрать спелую кабочу?

Выбирайте тыкву с плотной матовой кожурой без трещин. Чем тяжелее плод для своего размера, тем он спелее.

Можно ли есть кожуру?

Да, она становится мягкой после запекания и добавляет блюдам ореховый вкус.

Чем заменить кабочу?

Ближайший аналог — мускатная или баттернат-тыква, хотя вкус будет менее насыщенным.

Сколько хранится кабоча?

В прохладном месте — до трёх месяцев. В холодильнике — около недели после разрезания.

Мифы и правда

Миф: Кабоча — это разновидность батата.

Правда: Нет, это тыква из семейства бахчевых, хотя по вкусу и напоминает сладкий картофель.

Миф: Её нужно обязательно чистить.

Правда: Кожура съедобна, если кабоча запекается или жарится.

Миф: Она слишком сладкая для солёных блюд.

Правда: Её нейтральная сладость делает кабочу универсальной — она хорошо сочетается с мясом, рисом и соевым соусом.

Три интересных факта

В Японии кабочу часто используют в традиционном супе мисо.

В США её называют "японской тыквой" и добавляют в десерты вместо тыквенного пюре.

Из семян кабочи делают полезное масло, богатое цинком и антиоксидантами.

Исторический контекст

Кабоча попала в Японию не из Азии, как можно было бы подумать, а из Америки — в конце XIX века. Вначале её выращивали в префектуре Кагосима, а позже она распространилась по всей стране. Сегодня японская кабоча считается не просто овощем, а символом осени: её вкус ассоциируется с домашним уютом, простыми блюдами и теплом кухни.