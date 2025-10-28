Закуска, после которой майонез перестаёт быть банальностью: что такое маныль ттокк-кочхи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Маныль ттокк-кочхи — популярное блюдо современной южнокорейской кухни, сочетающее простоту приготовления и эффектную подачу. Шашлычки из рисовых клецок токпокки и чеснока можно подать как аппетитную закуску к соджу или как сытное лакомство для всей семьи. Такое блюдо идеально подходит для вечеринки, пикника или праздничного стола — готовится всего за 20 минут.

Маныль ттокк-кочхи — чесночные шашлычки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маныль ттокк-кочхи — чесночные шашлычки

Ингредиенты

Для основы:

  • рисовые клецки для токпокки — 8 шт.;

  • чеснок — 20 зубчиков;

  • соль — 1 ч. л.;

  • вода — 1 л.

Для соуса для обжаривания:

  • сливочное масло — 45–50 г;

  • майонез — 2 ст. л.;

  • олигосахаридный сироп (кукурузный или рисовый) — 2 ст. л.;

  • сахар — 1 ст. л.

Для подачи:

  • тёртый сыр твёрдых сортов (например, пармезан) — 5 ст. л.;

  • молотый острый перец кочукару — 1 ч. л. (или по вкусу);

  • сушёная петрушка — щепотка.

Пошаговый рецепт

Подготовка ингредиентов

Очистите зубчики чеснока от шелухи. В кастрюлю налейте воду, добавьте соль и доведите до кипения. Опустите чеснок и варите 4 минуты. Затем извлеките его шумовкой.

В ту же кипящую воду отправьте рисовые клецки и варите по инструкции (обычно 3–5 минут). Готовые токпокки откиньте на сито и промойте холодной водой, чтобы остановить процесс варки.

Приготовление соуса

В небольшой пиале смешайте майонез, олигосахаридный сироп и сахар. Перемешивайте до полного растворения сахара.

Сборка шашлычков

Возьмите 5 бамбуковых шпажек. На каждую поочерёдно нанизывайте чеснок и клецки токпокки. На одном шампуре должно быть примерно 4 зубчика чеснока, чередующихся с рисовыми палочками.

Обжаривание

Разогрейте сковороду на слабом огне и растопите сливочное масло. Когда оно начнёт пениться, добавьте майонезную смесь и перемешайте. Выложите шашлычки и обжаривайте их до золотистой корочки с обеих сторон.

Подача

Готовые шашлычки переложите на тарелку. Посыпьте тёртым сыром, сушёной петрушкой и острым перцем. Подавайте горячими — они особенно вкусны сразу после обжарки.

А что если…

Если вы хотите сделать блюдо более насыщенным, добавьте в соус немного соевого соуса или ложку пасты кочуджан — она придаст пикантную сладость и глубину вкуса.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Быстрое приготовление — всего 20 минут Не подходит для диет с низким содержанием жиров
Яркая азиатская подача Требуются специфические ингредиенты
Подходит и для детей, и для взрослых Лучше подавать сразу — при остывании теряет вкус
Простая технология Калорийность выше средней

FAQ

Можно ли использовать замороженные токпокки?
Да, но их нужно полностью разморозить и отварить на 1–2 минуты дольше.

Чем заменить олигосахаридный сироп?
Подойдёт мёд или кукурузный сироп — вкус станет чуть более карамельным.

Можно ли готовить без майонеза?
Да, замените его сметаной или несладким йогуртом — получится более лёгкий вариант.

Мифы и правда

Миф: токпокки — исключительно острое блюдо.
Правда: базовые рецепты не обязательно содержат перец, уровень остроты регулируется по вкусу.

Миф: чеснок при обжарке становится слишком резким.
Правда: предварительное отваривание делает его мягким и сладковатым.

Миф: такие закуски нельзя готовить заранее.
Правда: шашлычки можно собрать заранее и обжарить прямо перед подачей.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
